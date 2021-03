Rylan Clark-Neal a lancé un appel pour aider l’ancien concurrent de Big Brother Nikki Grahame alors que des amis révélaient que son combat contre l’anorexie s’était aggravé.

Une page Go Fund Me a été créée avec la permission de Nikki pour l’aider à payer un traitement spécialisé alors que sa bataille contre le trouble de l’alimentation a pris une tournure déchirante.

Des amis disent que la star de télé-réalité, qui a enduré une bataille de longue date contre l’anorexie, est dans une « très mauvaise voie ».

S’exprimant sur la page caritative, les copains de Nikki – qui est devenu célèbre dans la série 2006 de l’émission Channel 4 – disent qu’ils collectent des fonds en guise de « dernier espoir » pour aider à payer un centre de réadaptation coûteux.







(Image: canal 4)









(Image: Ken McKay / ITV / REX)



Rylan, qui est apparu sur Big Brother avant de présenter l’émission, est intervenu pour aider la cause en publiant un lien vers la page avec ses 1,6 million d’abonnés Twitter.

« C’est difficile à lire mais à partager avec la permission. Si certains membres de la famille pouvaient aider de quelque manière que ce soit, je sais que ce serait grandement apprécié. Envoi d’amour x », a posté Rylan.

La déclaration partagée par les amis de Nikki expliquant leurs efforts de collecte de fonds disait: « Nous avons créé cette page pour notre très proche et chère amie Nikki. Comme certains d’entre vous le savent peut-être, Nikki se bat contre l’anorexie. Elle s’est battue pendant la majeure partie de sa vie et comme vous pouvez le voir, Nikki va maintenant très mal, nous devons donc faire quelque chose rapidement.







(Image: gofundme.com)



« Au cours des dernières années, la famille et les amis de Nikki ont essayé désespérément d’obtenir à Nikki toute l’aide possible par le biais du NHS, mais malheureusement, les traitements ont échoué et nous avons épuisé toutes les voies possibles, et maintenant Nik est malheureusement dans une très mauvaise voie, c’est maintenant notre dernier espoir.

«C’est pourquoi nous pensons que se faire soigner dans une clinique spécialisée est la seule option qui lui reste.

« Nous prions pour que cela lui donne la chance de mettre cette maladie au bord du trottoir une fois pour toutes. »

Ils ont expliqué que Nikki est confrontée à une lutte quotidienne déchirante et désespérée contre le trouble de l’alimentation.

« Nous voulons désespérément juste une Nikki en bonne santé avec nous. Elle n’a pas d’énergie et prend chaque jour comme il vient », ont-ils partagé.

« La santé mentale, comme beaucoup d’entre vous le savent, est débilitante à bien des égards. Nous voulons aider notre amie à ne pas laisser cette maladie la vaincre. Si vous êtes en mesure de donner quoi que ce soit, nous vous en serions extrêmement reconnaissants. »







(Image: mirror.co.uk)







(Image: @ Rylan / Twitter)



« Nikki a donné son accord pour la création de cette page et la soutient dans l’espoir qu’elle lui permette d’accéder aux soins et traitements spéciaux dont elle a désespérément besoin. Nous savons que les photos peuvent être pénibles, mais nous avons estimé qu’il était important de montrer la gravité de où Nikki se trouve actuellement. Le traitement de base que Nikki a reçu du NHS ne fonctionne tout simplement pas pour elle, donc sa seule option est maintenant de chercher un traitement intensif coûteux à The Prioriy ou dans un établissement alternatif similaire en plus d’une thérapie privée méticuleuse. Le traitement ci-dessus et l’établissement coûte 25 000 livres par mois et nous pensons que c’est sa seule option pour fournir les soins et les traitements vitaux dont elle a besoin. «

Les amis de Nikki ont révélé qu’ils prévoyaient des promenades sponsorisées sur les ponts à Londres pour collecter des fonds et ont demandé à quiconque de se joindre à eux à partir de mai, comme le permettent les règles de verrouillage du gouvernement.

«Nikki a fait rire des millions d’entre nous pendant ses jours plus heureux, maintenant tout ce que nous voulons, c’est revoir le sourire de notre Nikki.







(Image: PA)









(Image: Canal 5)



«Merci d’avoir pris le temps de lire ceci. Nous vous tiendrons au courant des progrès de Nikki ici», finirent-ils.

Le manager de Nikki a déclaré au Mirror: « C’est avec tristesse que nous pouvons confirmer que la bataille de Nikki contre l’anorexie s’est aggravée ces derniers mois et que ses proches font tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à récupérer, notamment sous la forme d’un fonds pour moi. Nous sommes convaincus que Nikki sera en mesure de se rétablir complètement et elle aimerait personnellement remercier tout le monde pour leurs aimables paroles, leurs souhaits et leurs dons aujourd’hui et au-delà. «

* Vous pouvez parler en toute confiance à un conseiller de l’association caritative Beat pour les troubles de l’alimentation en appelant leur ligne d’assistance pour adultes au 0808 801 0677 ou la ligne d’assistance aux jeunes au 0808 801 0711.