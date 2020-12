Rylan Clark-Neal a révélé qu’il avait été payé 100000 £ pour apparaître sur CelebrityBig Brother, sept ans après avoir été expulsé de la série avant même qu’elle ne commence.

Le présentateur de télévision de 32 ans a révélé qu’il devait entrer dans la version civile de Big Brother à l’âge de 18 ans, en 2006, mais une révélation de dernière minute lui a coûté une place dans la maison.

Rylan a parlé du moment à Louis Theroux sur son podcast Grounded, en disant: « Quand j’avais 18 ans, j’allais dans la maison de Big Brother dans la version civile et pour faire court, j’étais caché, j’avais toutes mes valises changées prêt à entrer et une histoire est sortie, ce qui signifiait que je ne pouvais pas entrer et je n’ai pas fini par entrer à ce moment-là. «

Plutôt qu'un revers, Rylan a cherché d'autres moyens de se faire connaître à la télévision et en 2010, il a atteint la finale de la série de mannequins Sky Living, signée par Katie Price.







Ne se reposant pas sur ses lauriers, 2012 l’a vu frapper le grand moment avec un virage mémorable sur The X Factor et cela l’a finalement conduit dans la maison Big Brother pour la version célébrité, un an plus tard.

L’animateur actuel It Takes Two a révélé, pour la première fois, que cela lui rapportait un chèque de paie de 100000 £, alors qu’il gagnait la finale de la CBB dans la 11e série de l’émission de télé-réalité Channel 5 en 2013.

Rylan a déclaré: « J’ai eu 100 000 £ pour être dans Big Brother. Donc pour moi, j’avais gagné à la loterie. »

A la suggestion que c’était une somme élevée, il a ajouté: « Ouais, je n’ai jamais dit ça. Je pense que c’est la première fois que je dis combien j’ai été payé pour aller sur Big Brother.

« Mais quand vous réalisez combien d'argent il y a à la télévision et ce que les autres sont payés pour faire la même expérience ou moins que vous, c'est assez, assez choquant parfois »







Interrogé sur les sommes plus importantes versées aux célébrités, il a déclaré: « J’ai connu de très gros paiements pour que des gens entrent dans cette maison. Je veux dire que certaines personnes ont été payées un demi-million de livres et ont été expulsées en premier, pour le dire ainsi. »

Rylan a également révélé les terribles abus qu’il avait subis lors de son passage au X Factor, où il s’est avéré un concurrent controversé et s’est affronté avec le juge Gary Barlow.

C’est la même année que Jimmy Savile a été dénoncé comme pédophile et Rylan a déclaré qu’il y avait des jours où il avait souffert de pires abus que le présentateur de télévision en disgrâce.

Il a déclaré: «Il y avait deux personnes en première page des journaux à l'époque où j'étais sur X Factor. C'était moi et Jimmy Savile et six jours sur sept, je devenais pire que lui comme ça dit quelque chose. «







Louis s’est demandé s’il était vraiment comparé à un pédophile à l’époque.

Rylan a répondu: « Ils disaient juste que je ne le méritais pas, je volais des endroits aux gens, ce qui est bien …

«La seule raison pour laquelle j’ai trouvé cela difficile – je restais assis là et je pensais à ma mère.

« Je lui ai dit: ‘Ne lis rien, ne regarde rien, laisse-moi juste faire ce que je fais. Je sais ce que je fais, laisse-moi le faire. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. être difficile mais laissez-moi le faire ». »

* L’épisode 4 de Radio 4’s Grounded with Louis Theroux, la série 2 est disponible sur BBC Sounds du lundi 14 décembre. La série 1 est disponible pour une écoute complète sur BBC Sounds.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.