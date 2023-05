Rylan Clark laisse les fans rire en révélant son profil de rencontre Hinge – mais les dates ne s’intéressent qu’à une chose

RYLAN Clark a laissé les fans hystériques après leur avoir donné un aperçu de son profil de rencontre sur Hinge.

La star de la radiodiffusion, 34 ans, a publié une photo de sa photo bio et une fenêtre de discussion ouverte sur les réseaux sociaux et ses abonnés n’ont pas pu s’empêcher de rire.

Rylan Clark a laissé les fans hystériques avec son profil Hinge

Il s’avère que les prétendants potentiels n’ont pas envoyé de message pour un rendez-vous – mais pour quelque chose d’autre de complètement différent.

Rylan peut être vu sur sa photo de profil assis devant une pelouse extrêmement bien entretenue et roulée. Et c’est ce qui attire les célibataires vers lui.

Rylan a griffonné le nom de son match, mais la conversation a commencé lorsque le type a aimé la photo.

Mais découvrant ses véritables intentions, Rylan a répondu : « Bonsoir, comment vas-tu ?

« Juste pour que ça s’arrange… Tu cherches le numéro de mon jardinier ? »

Les fans n’ont pas pu retenir leurs réponses et ont partagé leur amusement face à l’échange en masse.

L’un d’eux a tweeté: « TBF, c’est une herbe assez géniale que vous avez là, les bébés! »

Un autre a ajouté: « J’adore que plus de gens s’intéressent à la belle pelouse! »

Un troisième a écrit : « Je crie dessus ! »

Et dans un clin d’œil au sourire parfait de Rylan, quelqu’un d’autre a même songé : « Faites attention à ceux qui veulent aussi le numéro de votre dentiste… merci pour les LOL de ce matin ! X »

Le détaillant d’articles ménagers Dunelm a également ressenti le besoin de commenter la photo amusante de Rylan.

Le géant de la rue principale a écrit : « Une application de rencontres pour de belles pelouses. Maintenant, il y a une idée.

Rylan est célibataire après la rupture de son mariage de six ans avec Dan Neal en 2021.

Plus tôt cette année, son profil de rencontre Hinge a été exposé à la vue de tous lors d’un épisode du Big Show de Michael McIntyre.

Rylan était l’invité de l’émission du comédien et a participé au segment populaire Send To All, qui voit Michael prendre le téléphone d’une célébrité et envoyer un message effronté à tous ses contacts.

Mais après l’avoir remis à Michael, il s’est soudainement rendu compte qu’il n’avait pas supprimé son application Hinge.

Michael en a profité pour diffuser le profil sur grand écran et a commencé à faire défiler les photos de Rylan.

Justifiant son choix de clichés, Rylan lui a rapidement dit : « Tu sais quand tu rejoins ces choses, parce que je suis un homme célibataire maintenant, et je pensais que je vais suivre le programme et faire ce que tout le monde fait et essayer ça, mais il dit que vous devez ajouter un certain nombre de photos.

« Je n’ai pas mis à jour ces photos depuis que je l’ai fait. Celui-là fera, celui-là fera !

Rylan est célibataire après la rupture de son mariage il y a deux ans