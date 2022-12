Rylan Clark de Strictly révèle une mise à jour choquante sur la santé de maman Linda alors que les fans envoient leurs meilleurs vœux

La star de STRICTLY, Rylan, a expliqué l’absence soudaine de sa mère Linda de son émission de radio.

L’animateur de It Takes Two, 34 ans, est généralement rejoint par sa mère pour son émission sur BBC Radio 2, alors que Linda discute avec un certain nombre de ses stars préférées et parle aux appelants au téléphone.

Le présentateur Rylan a informé les fans de la disparition de Linda en disant que sa mère avait été trop mal pour apparaître dans l’émission ces derniers temps – mais a annoncé qu’elle reviendrait à Rylan samedi demain.

Rylan a écrit: « Juste une note à dire. Maman Linda n’a pas été dans l’émission ces derniers temps car elle n’était pas trop malade mais elle va bien maintenant… merci pour tous vos messages. Elle reviendra demain.

De nombreux fans ont afflué pour envoyer leurs meilleurs vœux à la star de Celebrity Gogglebox.

L’un d’eux a écrit: “Envoyer des câlins de guérison – nous n’arrêtons jamais de chercher Linda.”

Un deuxième a posté : “C’est bon d’entendre que Linda va mieux. Le spectacle est toujours génial, mais ce n’est jamais tout à fait pareil sans l’appel téléphonique à ta mère ! »

Un troisième a ajouté: “Heureux d’apprendre qu’elle va bien maintenant.”

Le favori de la télévision, Rylan, avait précédemment déclaré que Linda luttait contre la maladie de Crohn et l’avait révélé afin qu’elle puisse être proche de lui.

Le couple avait auparavant pris congé de Gogglebox en raison de la lutte de Linda avec la maladie pour laquelle il n’y a pas de remède.

Parlant de son lien avec sa mère, il a déclaré: “Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Je veux dire qu’elle a traversé pas mal de choses avec sa santé, elle a la maladie de Crohn.

“Elle est sous perfusion maintenant, elle se nourrit à peu près 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque fois qu’elle peut y accéder.

“Je ferai n’importe quoi pour ma mère. Comme, elle n’écoutera pas. Gogglebox est la chose la plus simple que j’aie jamais faite parce que je m’assois littéralement sur le canapé de ma cuisine et ils me disent « c’est parti » et je n’ai pas besoin de dire un mot.

“C’est l’argent le plus facile que j’aie jamais gagné de ma vie parce que j’appuie sur un bouton et elle s’éteint. Et elle n’en a littéralement aucune idée.

Plus tôt cette année, Rylan, l’hôte de Strictly: It Takes Two, a montré son impressionnante maison.

Et il a dit que sa mère ne pouvait pas s’empêcher de venir à l’improviste dans l’incroyable pad parce qu’elle habitait si près.

Il a partagé: «Avec la façon dont ma vie est, j’ai eu la chance de pouvoir construire une maison pour ma mère et de la lui procurer, et c’est à cinq minutes de chez moi. Mais la pire chose que j’ai jamais faite a été de lui donner mon code d’accès.

Se souvenant d’une fois où sa mère l’a pris au dépourvu et a fait irruption, il a ajouté: “Je vais lui mentir et lui dire, ‘maman ne viens pas le matin parce que je travaille, ou j’ai une formation ou quelque chose comme ce.’

« Je n’ai pas… il y a quelqu’un. Alors que fait-elle ? Neuf heures du matin et je suis au lit comme, ‘Oh quelle belle nuit’, et j’entends, ‘Allo!’

“Eh bien, je n’ai jamais sauté du lit plus rapidement. Elle est comme, ‘à qui est cette voiture dans l’allée?’

