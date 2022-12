Rylan Clark de Strictly It Takes Two montre une incroyable métamorphose de Noël dans un manoir d’Essex à 1 million de livres sterling

RYLAN Clark a montré l’incroyable relooking de Noël dans son manoir d’Essex à 1 million de livres sterling.

Le présentateur de Strictly It Takes Two, 34 ans, a révélé la transformation sur Instagram et ses fans se sont déchaînés pour le look festif.

Rylan a montré son incroyable transformation de Noël à la maison[/caption]

Cela vient après qu’il ait suscité des inquiétudes en “disparaissant” de It Takes Two[/caption]

En un clin d’œil, l’impressionnante entrée de la maison de Rylan peut être vue encadrée d’une énorme guirlande de Noël.

Complet avec des boules scintillantes et des guirlandes lumineuses, le relooking est aussi extravagant que vous attendez de la star.

Il a légendé son téléchargement: “Je suis rentré à la maison. Si belle. Merci @earlyhoursltd toujours commencer la saison de Noël pour moi xxxx.

Les amis et les fans de Rylan se sont précipités pour envoyer des compliments.

Zoe Ball a écrit: “Corrrrr c’est gawjus.”

Bobby Norris de Towie a ajouté une série d’emojis amoureux et la mondaine Lizzie Cundy a déclaré: “Oh mon… je viens pour Chrimbo (et je ne pars pas !!!)”

Plus tôt cette semaine, Rylan a suscité des inquiétudes parmi les fans de Strictly lorsqu’il a “disparu” de It Takes Two.

La star présente généralement le programme BBC2 les lundis, mardis et vendredis.





Mais Janette Manrara – qui anime les mercredis et jeudis – a déclaré aux téléspectateurs qu’elle le remplacerait lundi et mardi cette semaine.

En ouvrant le spectacle, Janette a déclaré aux fans: “Vos yeux ne vous trompent pas.

“Rylan n’a pas rétréci, c’est moi, Janette, et je vais être avec vous toute cette semaine jusqu’à jeudi.”

Aucune explication n’a été donnée pour l’absence de Rylan, ce qui a suscité l’inquiétude des fans en ligne.