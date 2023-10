Rylan Clark brise le silence sur le retour de Big Brother après le « snob » d’ITV

RYLAN Clark a rompu son silence sur le retour de Big Brother.

Le Célébrité Le gagnant de Big Brother a ensuite animé l’émission dérivée de Channel 5 et était le favori pour redémarrer l’émission sur ITV.

Mais malgré son ouverture d’esprit à s’impliquer, Rylan a été exclu de la formation de présentation.

Au lieu de cela, AJ Odudu et Will Best ont été nommés nouveaux co-animateurs.

Prouvant qu’il n’y a pas de rancune, Rylan est retourné à X, anciennement connu sous le nom de Twitteraprès une pause d’un mois.

Il a écrit : « Bonne chance à l’équipe @bbuk.

« Passez une série fantastique et bon retour Big Bro x. »

Rylan a déjà travaillé sur This Morning d’ITV avant de partir en 2020.

AJ et Will présenteront ce soir un lancement spécial sur ITV1 avant la diffusion nocturne du programme sur ITV2.

Les fans pourront même regarder les colocataires en direct depuis la célèbre maison des Garden Studios au nord-ouest de Londres.

Bien que le casting complet n’ait pas encore été révélé, le compte Instagram officiel de la série a donné aux fans un aperçu des participants.

Les producteurs ont partagé un extrait des yeux de tous les futurs candidats regardant directement la caméra, avec la légende : « Clignez des yeux si vous vous dirigez vers la Big Brother House. »