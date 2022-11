Rylan Charlton a un avertissement pour Adam Azim : “Ils essaient de courir avec lui avant de pouvoir marcher” | Nouvelles de boxe

Rylan Charlton a un avertissement pour Adam Azim.

Le ‘Pint Size Powerhouse’ insiste sur le fait qu’Azim fait face à un pas en avant trop loin trop tôt lorsqu’il combat Charlton dimanche, en direct sur Sports du ciel.

“Il est bon. Mais il est bon contre des adversaires de mauvaise qualité”, a déclaré Charlton à propos d’Azim.

Image:

Charlton pense qu’Azim intervient trop tôt





“Soyons honnêtes, il n’a pas encore passé de vrai test. Il y a donc eu beaucoup de fumée qui l’a soufflé. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de pression sur ses épaules. C’est un jeune enfant. Il a 20 ans et il est a toute cette pression de [talk of being] le plus jeune champion du monde, tout ça.

“J’ai l’impression qu’ils doivent l’initier lentement à des combats plus difficiles. Jusqu’à présent, il a facilité le travail de ses adversaires.

“Je pense juste qu’ils essaient de courir avant de pouvoir marcher avec lui.”

Charlton est expérimenté. Il a choqué Joe Laws, lui infligeant une première défaite. Intensifiant au-delà de sa division naturelle, il a laissé tomber Florian Marku au poids welter, bien qu’il ait finalement été lui-même submergé.

Il pense que c’est un concours pour lequel Azim n’est pas tout à fait prêt.

Image:

Charlton a un pouvoir de frappe





“Sautant avec moi, je pense que c’est un peu tôt pour lui. Pour moi, c’est fantastique”, a déclaré Charlton Sports du ciel. “Il n’a jamais été touché au menton, il n’a jamais été touché au corps. Il y a beaucoup d’opportunités pour moi.

“Il y a beaucoup de failles dans son armure à mes yeux et je suis prêt à les exposer.”

Charlton a également une nouvelle source d’inspiration. “Mon partenaire et moi avons eu notre premier bébé”, a-t-il ajouté. “Elle m’a donné une faim différente pour le sport.

“J’ai beaucoup de choses pour lesquelles me battre. J’ai l’impression de me battre avec une motivation différente maintenant, avoir une petite fille, ce n’est pas seulement pour moi. C’est pour ma famille maintenant, pour vraiment aller quelque part et commencer à gagner de l’argent un peu d’argent et propulser ma carrière… Ma petite fille m’a donné du feu dans le ventre.”

Image:

Azim combat Charlton le dimanche 27 novembre, en direct sur Sky Sports à partir de 15h





La victoire sur Azim serait un moment majeur dans la carrière de Charlton. “Je suis utilisé comme un tremplin. A mes yeux, Azim est un tremplin pour moi”, a-t-il déclaré.

“J’ai besoin d’Azim, Azim a besoin de moi. J’ai besoin de lui pour propulser ma carrière. Je n’ai jamais eu la tâche facile. J’ai toujours eu des combats difficiles. Je suis allé directement à Joe Laws, il était mon tremplin, je l’ai battu et cela m’a propulsé dans les rangs.

“Je suis l’outsider, je suis tout ça, mais il est un tremplin pour me propulser dans les rangs.

“Il est en profondeur maintenant. S’il s’en sort, alors c’est une star. Mais ça n’arrive pas. Sous ma montre, ça n’arrive pas. Il est bon et il sera un champion. Et c’est bien qu’il ait ce combat maintenant parce qu’il est jeune, il peut revenir de cette défaite et il sera champion un jour.

“Mais pas encore.”

Regardez l’intégralité de l’émission Azim vs Charlton à partir de 15h sur Sky Sports Main Event ou Sky Sports Arena.