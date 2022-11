Rylan Bannon s’est emparé du fil de renonciation des Chicago Cubs – Shaw Local

CHICAGO – Les Cubs de Chicago ont occupé vendredi la 39e place sur leur liste de 40 joueurs avec le joueur de champ intérieur Rylan Bannon, a rapporté MLB.com vendredi en fin d’après-midi.

Bannon est originaire de Joliet et diplômé en 2014 de la Joliet Catholic Academy qui a passé du temps dans les organisations Los Angeles Dodgers, Baltimore Orioles et Atlanta Braves. Le joueur de troisième but / joueur de deuxième but droitier a passé du temps avec les équipes agricoles de Baltimore et d’Atlanta en 2022, atteignant 0,249 avec 13 circuits et 77 points produits sur 342 présences au bâton.

Bannon a été sélectionné par les Dodgers de Los Angeles au huitième tour du repêchage de la MLB 2017. Il a fait ses débuts dans les ligues majeures en mai de cette année pour les Orioles, jouant au troisième but et battant 1 pour 4 contre les Cardinals de St. Louis.

Après avoir obtenu son diplôme de JCA, Bannon a atteint 0,276 avec 23 circuits en trois ans à l’Université Xavier. Il a rejoint l’organisation des Orioles dans le cadre de l’échange des Orioles en 2018 entre Manny Machado et les Dodgers.