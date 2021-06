La co-vedette de « Dream Girl » d’Ayushmann Khurrana, Ryinku Singh Nikumbh, est décédée le mercredi 2 juin en raison de complications liées au COVID-19.

La cousine de Ryinku, Chanda Singh Nikumbh, a déclaré à BollywoodLife qu’elle souffrait du virus depuis quelques jours et qu’elle avait été admise à l’hôpital. L’acteur souffrait également d’asthme.

« Le 25 mai, elle avait été testée positive et était en isolement à domicile. Comme sa fièvre ne diminuait pas, nous avons décidé de la transférer à l’hôpital après quelques jours. À l’hôpital, les médecins ne pensaient pas qu’elle avait besoin d’un lit de soins intensifs et elle était initialement dans un service COVID normal. Le lendemain, elle a été transférée aux soins intensifs. Elle se rétablissait également bien dans les soins intensifs jusqu’au jour de son décès. À la fin, elle perdait espoir et sentait que elle n’a pas pu survivre.Elle était aussi une patiente asthmatique », a-t-elle déclaré.

«Elle était pleine d’énergie et un paquet de bonheur. Même à l’hôpital alors qu’elle se débattait, elle aidait d’autres patients. C’est une chose énorme », a ajouté Chanda tout en révélant que Ryinku avait reçu le premier vaccin contre le coronavirus le 7 mai et devait bientôt recevoir sa deuxième dose.

« Elle envisageait d’aller à Goa pour un tournage publicitaire récemment, mais nous ne l’avons pas laissée partir car nous voulions la protéger du COVID. Qui savait, elle serait infectée à la maison », a déclaré Chanda.

Ryinku a été vue pour la dernière fois dans la vedette d’Aadar Jain-Jackie Shroff ‘Hello Charlie’ en 2021. En plus d’agir dans des films, elle a également travaillé dans la série télévisée ‘Chidiyaghar’, ‘Meri Haanikarak Biwi’, entre autres.