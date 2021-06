New Delhi: Dans une tournure tragique des événements, la co-vedette d’Ayushmann Khurrana dans le film ‘Dream Girl’ Ryinku Singh Nikumbh est décédée de complications liées au COVID après avoir été admise aux soins intensifs le 25 mai après avoir été testée positive pour COVID-19.

Selon la déclaration de sa sœur cousine à Bollywood Life, elle semblait bien se remettre à l’USI, mais elle est décédée de manière inattendue car elle perdait espoir et souffrait également d’asthme.

La sœur de Ryinku Chanda a déclaré : « Le 25 mai, elle avait été testée positive et était en isolement à domicile. Comme sa fièvre ne diminuait pas, nous avons décidé de la transférer à l’hôpital après quelques jours. À l’hôpital, les médecins n’ont pas estime qu’elle avait besoin d’un lit de soins intensifs et qu’elle était initialement dans un service COVID normal. Le lendemain, elle a été transférée à l’unité de soins intensifs. Elle se rétablissait également bien dans l’unité de soins intensifs jusqu’au jour de son décès. À la fin, elle était elle a perdu espoir et a estimé qu’elle ne pourrait pas survivre. Elle était également asthmatique. «

Se souvenant d’elle, Chanda a également déclaré: « Elle était pleine d’énergie et un paquet de bonheur. Même à l’hôpital alors qu’elle se débattait, elle aidait d’autres patients. C’est une chose énorme. »

Ryinku avait également figuré dans le film comique de 2021 « Hello Charlie ». Elle est bien connue pour son rôle dans « Dream Girl » d’Ayushmann Khurrana-Nushrat Bharucha, sorti en 2019.