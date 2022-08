Ryder Miller rattrape son erreur avec un score gagnant, Ottawa revient pour une victoire de 13-12 contre Plano – Shaw Local

OTTAWA – Au début de la deuxième mi-temps, le demi offensif des Pirates d’Ottawa Ryder Miller a été filé sur un plaqueur de Plano à la ligne de 1 verge des Reapers et a échappé au ballon avec la chance de donner l’avantage à son équipe.

Alors que le quatrième quart-temps s’écoulait et la chance de redonner l’avantage à son équipe, Miller a pris un lancer et a couru autour du côté droit pour un touché de 1 verge, le score gagnant vendredi soir dans le 13-12 des Pirates, Kishwaukee River/ Victoire croisée de l’Interstate 8 Conference sur les Reapers.

« Je suis extrêmement fier de Ryder Miller », a déclaré l’entraîneur d’Ottawa Chad Gross. “Une pause malheureuse sur ce échappé, Plano a fait un bon jeu sur le ballon à la ligne de but, mais cela vous montre quel genre de caractère il a. Quatrième quart-temps, je n’ai aucun souci à lui donner le ballon au 1 qu’il va frapper, touchdown.

« C’est le genre d’enfant qu’il est. Une chose ne va pas, mais il s’avance et joue le jeu suivant.

Miller a terminé avec 118 verges au sol en 16 courses et a été le meilleur plaqueur d’Ottawa avec huit dans la soirée. Le quart-arrière à double menace Colby Mortenson était 7 pour 13 passes pour 78 verges et a couru pour 34 de plus, Julian Alexander a couru pour 27 verges, Cody Sprows a enregistré deux plaqués pour la perte, Levi Sheehan a manqué le Wildcat pour un TD de 7 verges, et Conner Price a réussi quatre réceptions pour 36 verges plus sa septième interception en carrière et deux passes défendues.

Après un premier quart sans but, Plano (0-1) a traîné pendant la majeure partie du deuxième et un troisième quart apparemment sans fin avant de prendre son premier – et finalement le seul – avance sur une course de touché de 24 verges de Waleed Johnson avec 59,8 secondes à faire dans le troisième. Ce touché, cependant, était l’un des 11 jeux offensifs exécutés en seconde période par les Reapers par rapport aux 34 clichés offensifs des Pirates.

“Leur ligne offensive est grande et ils ont élaboré un excellent plan de match”, a déclaré l’entraîneur de Plano, Rick Ponx. «Ils ont pris ce qu’ils avaient, et ils l’ont utilisé, ils étaient plus physiques que nous devant, et c’était difficile de les arrêter.

“Nous avons proposé un plat à emporter, mais à part ça, ils nous ont épuisés, cela ne fait aucun doute.”

Grâce à un retour de coup d’envoi de 72 verges de Thomas Harding après le touché de Miller, les Reapers ont eu une chance de reprendre la tête, mais l’ont renversée sur des essais à la ligne des 7 verges d’Ottawa avec moins de trois minutes à faire.

Waleed Johnson (6) de Plano devance Ryder Miller d’Ottawa au King Field le vendredi 26 août 2022. (Katy Arnold)

Johnson était tout autant un bourreau de travail qu’annoncé, portant le ballon 21 fois pour 139 verges et l’un des deux touchés de Plano. L’autre – qui a mis les Reapers à terre 7-6 après un échec du PAT snap – est venu au milieu du deuxième quart lorsque Plano QB Samuel Sifuentes (6 sur 13, 109 verges, un TD, un INT) a frappé un Tristan grand ouvert. Meszaros en action de jeu pour une frappe de 43 verges.

Noah Uhrich a récupéré l’échappé susmentionné et Carnell Walls a enregistré 1 1/2 plaqués pour la perte de la défense de Plano. L’attaque d’Ottawa, cependant, a récolté 19 premiers essais et 292 verges (214 au sol, 78 par la passe) en mêlée cette nuit, comparativement aux 10 premiers essais des Reapers sur 254 verges (145 au sol, 109 par la passe).

De gros jeux – y compris un achèvement de 39 verges de Mortenson à Packston Miller en quatrième et 14 pour préparer le touché gagnant de Miller en quatrième – se sont avérés être la différence, et les Pirates en ont simplement fait quelques autres.

“Ces enfants, ils ont été dans tant de [close] joue au cours des dernières années », a déclaré Gross,« je pense qu’ils ont juste acquis la confiance qu’ils peuvent rivaliser avec ces gars-là, et étant donné les opportunités maintenant, ce sont eux qui font les jeux.

«Nos enfants, ils ont fait beaucoup de jeux ce soir. Ils l’ont mérité.

“Semaine 1, il n’y a pas de favoris”, a déclaré Ponx. « N’importe qui peut battre n’importe qui, et c’est l’équipe qui fait le moins d’erreurs. Nous avons fait plus d’erreurs qu’Ottawa aujourd’hui, et c’est comme ça que ça s’est passé.

«Ils ont fait leurs erreurs, mais ils les ont surmontées. Nous ne l’avons pas fait.

Plano (0-1) entame un homestand de trois matchs vendredi prochain, accueillant Manteno.

Ottawa (1-0) affrontera également d’anciens rivaux de conférence, poursuivant la troisième plus ancienne rivalité de football de l’Illinois avec une visite sur la route 23 à Streator (1-0).