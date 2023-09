Ryder Cup : Shane Lowry espère un duo avec Rory McIlroy alors que Jon Rahm demande conseil à Sergio Garcia | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ambiance détendue de l’équipe européenne était visible alors qu’ils se préparaient pour leurs photographies officielles d’avant la Ryder Cup.

Shane Lowry apprécierait l’opportunité de jouer aux côtés de Rory McIlroy lors de la Ryder Cup cette semaine, mais insiste sur le fait que l’équipe n’est pas encore au courant des paires pour la journée d’ouverture.

Lowry a fait ses débuts européens lors d’une défaite record à Whistling Straits en 2021, enregistrant un point en trois matches alors que l’équipe américaine remportait une victoire 19-9.

L’ancien champion majeur s’est associé à McIlroy lors des fourballs du vendredi il y a deux ans, où ils ont été battus 4&3 par Tony Finau et Harris English, Lowry étant désireux de venger cette défaite s’ils devaient être à nouveau sélectionnés ensemble cette semaine au Marco Simone Golf Club à Rome. .

« Évidemment, Rory [McIlroy] et je suis de bons amis, donc je pense que nous adorerions jouer ensemble et nous aimerions y aller à un moment donné », a déclaré Lowry lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi.

« Nous avons probablement l’impression que nous ne nous sommes pas rendus justice en quatre balles à Whistling Straits et je pense que nous aimerions peut-être avoir l’opportunité de recommencer et d’essayer de gagner un point cette fois. »

Lowry – le choix du capitaine pour l’équipe de Luke Donald après avoir échoué à se qualifier automatiquement – a joué aux côtés de McIlroy, Sepp Straka et Tommy Fleetwood lors de la ronde d’entraînement de mardi, tout en admettant qu’il ne sait pas s’il aura la chance de jouer avec l’Irlandais du Nord cette semaine. .

« Honnêtement, je ne sais pas encore ce qui va se passer vendredi et samedi », a ajouté Lowry. « On ne nous l’a pas dit. Nous allons jouer ensemble et nous allons jouer les prochains jours et je suis sûr que nous le saurons bientôt, mais évidemment ce serait bien.

« Ecoute, n’importe qui voudrait jouer avec Rory [McIlroy]. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est l’un des meilleurs joueurs à mon avis, il fait déjà partie des meilleurs joueurs de tous les temps et il n’a même pas presque terminé. Ouais, ce serait bien d’aller là-bas avec lui. »

Rahm révèle la conversation avec Garcia avant la Ryder Cup

Jon Rahm cherche à combler le vide laissé par l’absence de certains piliers de la Ryder Cup après s’être entretenu avec deux vétérans de l’équipe Europe avant cette semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Rahm dit qu’il a demandé l’avis des vétérans de la Ryder Cup Sergio Garcia et Ian Poulter, les deux joueurs ayant raté le tournoi après leur décision de rejoindre LIV Golf. Jon Rahm dit qu’il a demandé l’avis des vétérans de la Ryder Cup Sergio Garcia et Ian Poulter, les deux joueurs ayant raté le tournoi après leur décision de rejoindre LIV Golf.

Cinq des joueurs de la Ryder Cup 2021 ont rejoint la LIV Golf League et ne sont pas éligibles pour le concours de cette année, aux côtés des piliers Henrik Stenson, Martin Kaymer et Graeme McDowell, laissant Rahm comme l’un des membres les plus expérimentés de l’équipe.

Rahm a demandé conseil à Ian Poulter et Sergio Garcia lors de ses dernières apparitions à la Ryder Cup, l’Espagnol révélant qu’il avait parlé aux deux lors de la préparation de l’événement de cette année.

« Je lui ai parlé [Garcia] et demander conseil », a déclaré Rahm. « Il m’a montré beaucoup de choses à faire à Whistling Straits et évidemment à Paris aussi. Mais j’ai eu une petite conversation avec lui et avec Poulter.

« Non pas que ça va être facile d’assumer le rôle que ces deux-là avaient à la fois sur et en dehors du terrain de golf, mais le simple fait de les entendre parler de ce qu’ils pensaient et de ce qu’ils ressentaient est évidemment une information inestimable. [The conversation with] Poulter a été un peu plus long que la semaine dernière. Sergio pas plus tard qu’hier. »

