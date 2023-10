Ryder Cup : Shane Lowry dit que l’équipe européenne « restera dans les mémoires pour toujours » si elle gagnait aux États-Unis en 2025 | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Shane Lowry revient sur son match nul contre Jordan Spieth et sur ce qu’il a fallu à l’équipe Europe pour remporter la victoire à la Ryder Cup

Shane Lowry estime que l’équipe Europe « resterait dans les mémoires pour toujours » si elle parvenait à conserver la Ryder Cup aux États-Unis en 2025.

Lowry faisait partie de l’équipe qui a battu les États-Unis 16,5-11,5 à Rome la semaine dernière, remportant un point complet aux côtés de Sepp Straka dans les foursomes de vendredi – que l’Europe a balayés 4-0 – puis ajoutant un demi-point en divisant par deux son match en simple contre Jordan Spieth. le dimanche.

La victoire de l’Europe était la septième consécutive à domicile – le dernier succès des États-Unis à l’étranger remonte à The Belfry en 1993 – mais ils ont été lourdement battus lors de leurs deux derniers voyages aux États-Unis, battus 17-11 à Hazeltine en 2016, puis tombés à un défaite record de 19-9 à Whistling Straits en 2021.

La prochaine Ryder Cup aura lieu à Bethpage Black à New York en septembre 2025.

Lowry a dit Actualités Sky Sports: « L'avantage du terrain est énorme, mais c'est une énorme opportunité et quelque chose dont nous nous souviendrons probablement pour toujours si nous allions à Bethpage et conservions le trophée.

Lowry a dit Actualités Sky Sports: « L’avantage du terrain est énorme, mais c’est une énorme opportunité et quelque chose dont nous nous souviendrons probablement pour toujours si nous allions à Bethpage et conservions le trophée.

« C’est quelque chose que je vais avoir en tête au cours des deux prochaines années et je suis sûr que les 11 gars avec moi à Rome [as well].

« Il y a de fortes chances que ce ne soit pas la même équipe, mais j’espère que je fais partie de ces 12 joueurs. Si ces joueurs conservaient le trophée, ce serait un énorme exploit.

« Je pense que c’est une nouvelle génération [for Europe]. Vous avez Ludvig Åberg, Nicolai Hojgaard, Rasmus, le frère de Nicolai, Vincent Norrman, Adrian Meronk.

« Tous ces jeunes joueurs européens qui font de grandes choses et qui pourraient être là pendant les 10, 15, 20 prochaines années. C’est passionnant pour le golf européen et cela pourrait être une génération à succès. »

Les vétérans de la Ryder Cup Lee Westwood, Ian Poulter et Sergio Garcia n'étaient pas à Rome, ayant fait défection chez LIV Golf et démissionné du DP World Tour.

Les vétérans de la Ryder Cup Lee Westwood, Ian Poulter et Sergio Garcia n’étaient pas à Rome, ayant fait défection chez LIV Golf et démissionné du DP World Tour.

Lowry estime que l’absence de ces joueurs a permis à Rory McIlroy, Jon Rahm et Viktor Hovland, ainsi qu’à lui-même, de jouer un rôle plus important.

L’Irlandais a ajouté : « J’ai un immense respect pour ce que les gars qui sont allés au LIV, qui n’étaient pas là la semaine dernière mais qui étaient là depuis 20, 30 ans, ont fait pour le golf en Europe.

« Mais avec ces grandes personnalités et ces grands egos absents de la salle d’équipe, cela a permis à Rory, Jon et Viktor, et peut-être à moi-même, d’être quelqu’un de différent. »

Lowry s'exprimait pour promouvoir TGL, une nouvelle ligue de golf par équipe qui devrait être lancée en janvier 2024, avec des événements joués sur un parcours virtuel et organisés les soirs de semaine autour de la saison régulière du PGA Tour.

Lowry s’exprimait pour promouvoir TGL, une nouvelle ligue de golf par équipe qui devrait être lancée en janvier 2024, avec des événements joués sur un parcours virtuel et organisés les soirs de semaine autour de la saison régulière du PGA Tour.

Le joueur de 36 ans a déclaré : « Je pense que cela va être amusant et toucher un public différent de celui des tournois de golf habituels en raison de l’heure de la nuit. Il y aura également un certain côté de compétition autour de cela.

« L’époque des saisons de 45 événements avec quatre événements réguliers en Strokeplay diminue un peu. Nous devons captiver un public nouveau et différent.

« Cela va faire cela. J’espère que cela fera grandir le jeu. »

