Ryder Cup : Shane Lowry défend la sélection de Luke Donald pour l’équipe européenne : « Je sais ce que je peux apporter » | Actualités golfiques

Shane Lowry a été choisi comme capitaine pour l’Europe par Luke Donald. Lors du dernier tournoi à Whistling Straits, il a réussi un putt spectaculaire pour décrocher un point.

Shane Lowry pense que l’Europe dispose des 12 meilleurs joueurs disponibles alors qu’elle tente de regagner la Ryder Cup aux États-Unis.

Lowry a reçu lundi l’une des six wild card du capitaine Luke Donald, après avoir terminé 11e sur la liste des points européenne et huitième sur la liste des points mondiale, avec seuls les trois premiers de chaque qualification automatiquement.

L’ancien champion de l’Open a remporté la première épreuve de qualification – et défendra son titre de champion BMW PGA la semaine prochaine – mais son seul top 10 en 2023 a eu lieu lors de la Honda Classic de février.

Cela a conduit à des critiques à l’égard de la sélection de Lowry, l’ancien vainqueur du British Masters Richard Bland étant parmi ceux qui estiment que la forme constante d’Adrian Meronk – y compris la victoire de l’Open d’Italie en mai sur le site de la Ryder Cup – signifiait que le Polonais « méritait d’être choisi par rapport à un joueur hors de forme ». Lowry ».

« Eh bien, les gens ont leur opinion », a déclaré Lowry avant l’Horizon Irish Open au K Club.

« Adrian a eu une excellente année et évidemment il est malheureux de rater cette occasion, mais quelqu’un doit manquer.

« Je ne vais pas rester assis ici et être en désaccord avec Luke Donald. C’était sa décision en fin de compte, s’il pense que quelqu’un d’autre est meilleur pour cette équipe.

« Si vous regardez la façon dont l’équipe a été sélectionnée, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ne figuraient pas dans le top 12, moi y compris. Et c’est pourquoi vous avez six choix, vous avez donc la chance de choisir les 12 meilleurs joueurs.

« Personnellement, je pense que c’est la bonne façon de procéder et je pense que nous avons les 12 meilleurs joueurs d’Europe qui viennent jouer cette Ryder Cup, et je pense que nous sommes en forme.

« Beaucoup de joueurs sont en très bonne forme, comme vous l’avez vu ces dernières semaines, et je pense que nous allons tenter notre chance cette année.

« J’ai très confiance en mes propres capacités et je sais ce que je peux apporter. Ma forme n’a probablement pas été la meilleure, mais dans certains des plus grands événements, j’ai joué certains de mes meilleurs golfs et il n’y a rien de plus grand que le Ryder Cup.

« J’espère pouvoir aller à Rome et montrer aux gens de quoi je suis fait. »

Lowry avait également besoin d’une wild card pour faire ses débuts à la Ryder Cup à Whistling Straits il y a deux ans et a, sans surprise, reçu le soutien de l’homme qui l’a choisi à l’époque, le triple vainqueur majeur Padraig Harrington.

« Il n’y a aucun doute à propos de Shane, c’est un joueur important », a déclaré Harrington. « Il aime les grandes occasions, les majors, et à la Ryder Cup, il a adoré ça. Il était très à l’aise, il n’était pas du tout comme un rookie. Il adore les occasions remplies de pression.

« C’est étrange, j’ai vu des gens qui ne sont pas au courant dire que peut-être quelqu’un d’autre aurait dû être choisi, mais ce n’est même pas proche.

« Si nous jouions un petit tournoi au milieu de nulle part sans adrénaline, peut-être que Shane ne serait pas le bon choix, mais quand il s’agit de la Ryder Cup, je lui ferais certainement confiance. »

Lowry a remporté un point lors de ses trois matches à Whistling Straits alors que l’Europe a subi une défaite record de 19-9 contre une équipe locale dont le joueur le moins bien classé à l’époque était le numéro 21 mondial Scottie Scheffler.

Scheffler a ensuite gagné quatre fois en six départs en 2022, y compris le Masters, et est l’actuel numéro 1 mondial.

« Je pense que nous venons de les attraper lors de notre ralentissement et de leur reprise », a ajouté Harrington. « Cette année supplémentaire à cause de Covid, notre équipe est passée d’un apogée à un léger ralentissement.

« Beaucoup de joueurs américains étaient probablement à leur apogée à ce stade et les Européens n’y arrivent que maintenant. L’Europe est devenue beaucoup plus forte au cours de ces deux années.

« Il y a des flux et des reflux dans le golf et je pense que le flux se dirige désormais vers l’Europe. »

Harrington : les gens ont sous-estimé Luke Donald toute sa vie

Le capitaine européen de la Ryder Cup, Luke Donald, est un « dur à cuire » qui a toujours été sous-estimé, selon son prédécesseur Padraig Harrington.

Donald a pour tâche de reconquérir le trophée à Rome à la fin du mois après que l’équipe de Harrington ait subi une défaite record de 19-9 à Whistling Straits il y a deux ans.

Harrington pense que l’Anglais à la voix douce dispose d’une équipe très forte avec Rory McIlroy, Jon Rahm et Viktor Hovland tous classés dans le top quatre mondial.

« C’est un personnage fort. Je pense que les gens ont sous-estimé Luke toute sa vie et il aime ça aussi », a déclaré Harrington à propos de Donald avant l’Horizon Irish Open au K Club.

« Vous n’atteignez pas le numéro 1 mondial, vous ne faites pas ce qu’il a fait dans le golf sans être un dur à cuire.

« Juste parce qu’il est calme, les gens ne comprennent pas. Son équipe est bien motivée. Je l’ai vu comme vice-capitaine et il était génial. J’ai été très impressionné par lui et je pensais qu’il serait un grand capitaine et je suis très heureux. confortable pour passer le relais.

« Je crois qu’il fait un excellent travail d’après ce que j’entends et vois et il n’est pas silencieux dans la salle d’équipe. Il aura ces gars prêts à partir.

« Je pense que l’Europe est très forte cette année. Je crois que nous sommes de retour aux années 80, Seve [Ballesteros’] l’époque de Bernhard Langer, où nos meilleurs joueurs sont en fait les meilleurs joueurs du monde.

« Je pense que l’équipe est très forte et en pleine forme. »

