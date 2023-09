Ryder Cup : Rory McIlroy heureux d’assumer le rôle de « frère aîné » pour l’équipe Europe de Luke Donald à Rome | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth Bale a admis avoir quelques nerfs à l’idée de jouer avec Rory McIlroy au BMW PGA Championship Celebrity Pro-Am !

Rory McIlroy est heureux d’assumer le rôle de « frère aîné » pour l’équipe Europe ce mois-ci et insiste sur le fait qu’il n’y aura pas de hiérarchie au sein de l’équipe de la Ryder Cup à Rome.

McIlroy fera sa septième apparition consécutive au concours biennal du 29 septembre au 1er octobre au Marco Simone GC, en direct sur Sky Sports, où l’Europe cherchera à venger sa défaite record de 19-9 contre l’équipe américaine en 2021.

L’ancien numéro 1 mondial a participé à plus de Ryder Cups que n’importe quel joueur impliqué dans la compétition de cette année et est le troisième membre le plus âgé de l’équipe de Luke Donald, derrière Shane Lowry et Justin Rose, faisant de McIlroy l’une des personnalités les plus importantes de l’équipe. Equipe européenne.

Le quadruple vainqueur majeur a rejoint Donald, le reste de l’équipe et les vice-capitaines pour une mission de reconnaissance sur le site de la Ryder Cup lundi, le voyage ne faisant qu’exciter davantage McIlroy à l’idée de représenter l’équipe Europe dans les semaines à venir.

« C’était incroyable », a déclaré McIlroy à propos du voyage à Rome lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi au Championnat BMW PGA. « Je suis un peu surpris que ce soit la première fois que nous le faisons vraiment.

« Il y a quelques nouveaux visages dans l’équipe et j’ai trouvé que c’était un bon exercice pour mieux se connaître. J’ai eu l’occasion de jouer avec Ludvig [Åberg] pour la première fois lundi, ce qui me passionnait.

« Je lui ai dit que j’attendais cela avec impatience depuis un moment. Non pas que j’aie besoin d’être plus enthousiasmé par la prochaine Ryder Cup, mais ce voyage a définitivement fait couler le jus. »

L’équipe européenne a subi des changements importants depuis 2021, avec cinq membres de cette équipe rejoignant la LIV Golf League, tandis que McIlroy espère que le voyage d’équipe aidera à intégrer les joueurs les plus inexpérimentés dans le giron de la Ryder Cup.

« J’avais l’impression que nous étions tous les 12 au même niveau, il n’y a aucune sorte de hiérarchie dans l’équipe », a ajouté McIlroy. « Je me souviens de la Ryder Cup 2012, j’y suis allé, j’étais n°1 mondial, j’avais remporté deux tournois majeurs au cours des deux dernières années, et je n’avais toujours pas l’impression de pouvoir parler dans la salle des équipes.

« Ça ne ressemble pas à ça, ce qui, je pense, est vraiment bien. Il suffit de rendre les nouveaux gars aussi à l’aise que possible. Pour moi, c’est une chose vraiment cool à propos de ces derniers jours.

« Je ne pense pas qu’aucun de ces gars ait besoin qu’on lui tienne la main. Je préfère qu’ils me regardent plutôt que de me regarder. C’est ainsi que j’espère qu’ils me verront de cette façon. Nous sommes tous Nous faisons partie d’une équipe de 12 hommes et nous essayons tous de faire notre part, et personne n’est certainement plus important que les autres.

« Je pense juste essayer de faire un effort vraiment conscient parmi les vice-capitaines, les capitaines, les vétérans de l’équipe pour être inclusifs et vraiment juste m’assurer que les plus jeunes et les recrues sont vraiment impliqués dans tout ce que nous faisons. »

McIlroy et Jon Rahm sont les deux joueurs les mieux classés de l’équipe européenne, l’Espagnol minimisant et définissant également les rôles des joueurs les plus expérimentés de l’équipe de Donald.

« Dans cette équipe, nous sommes tous pareils », a déclaré Rahm. « C’est tout pour un et un pour tous. C’est un peu comme ça. Nous sommes tous là pour atteindre le même objectif. Nous faisons tous partie de la même équipe, et oui, il n’y a pas de – ce que vous avez fait auparavant et quoi vous pourriez le faire après cette semaine, cela n’a pas d’importance du tout.

« Je peux simplement parler aux rookies s’ils ont besoin de conseils et leur dire comment j’ai géré ma première Ryder Cup et mes expériences. Mais quand vous avez un capitaine comme Luke [Donald] qui a eu beaucoup de succès en Ryder Cup, des vice-capitaines qui ont plus d’expériences et d’histoires que la plupart d’entre nous réunis, je pense que je ne peux pas dire grand-chose qui puisse avoir un grand impact. »

