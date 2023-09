Ryder Cup : Rory McIlroy et Tommy Fleetwood mèneront l’Europe inchangée lors des quatuors de samedi | Actualités golfiques

Rory McIlroy et Tommy Fleetwood de l’équipe Europe célèbrent après avoir remporté leur match à quatre le premier jour

Rory McIlroy et Tommy Fleetwood dirigeront une formation de quatuors européens inchangée samedi matin, face à la paire américaine Justin Thomas et Jordan Spieth lors du match d’ouverture.

Luke Donald a choisi de s’en tenir aux mêmes paires qui ont remporté les quatre matchs lors des foursomes de vendredi au Marco Simone GC, la première fois dans l’histoire de la Ryder Cup, l’Europe a balayé la séance d’ouverture, ce qui a aidé les hôtes à prendre un avantage considérable de 6,5-1,5.

McIlroy, qui a remporté ses deux matchs vendredi, sera à nouveau partenaire de Fleetwood – après avoir remporté une victoire 2&1 lors de la matinée d’ouverture.

Le champion des Masters Jon Rahm s’associe à nouveau à Tyrrell Hatton dans le duo final, avec le seul changement par rapport à la victoire historique 4-0 de l’Europe en quatuor vendredi matin, voyant la première et la dernière paire inversées.

Matchs à quatre du vendredi (tous BST)

0635 Rory McIlroy (NIrl) et Tommy Fleetwood (Eng) contre Justin Thomas et Jordan Spieth

06h50 Viktor Hovland (Norvège) et Ludvig Åberg (Suède) contre Scottie Scheffler et Brooks Koepka

0705 Shane Lowry (Irl) et Sepp Straka (Aut) contre Max Homa et Brian Harman

0720 Jon Rahm (Spal) et Tyrell Hatton (Eng) contre Xander Schauffele et Patrick Cantlay

Donald : Nous ne sous-estimerons jamais les États-Unis

Capitaine de l’équipe européenne Luke Donald : « Je suis incroyablement fier. Ce qu’ils ont fait, nous permettant de démarrer 4-0, est du jamais vu contre cette forte équipe américaine.

« C’était difficile cet après-midi, vraiment dur… nous avons fait preuve de tellement de courage et de détermination pour renverser la situation.

« Nous ne ferons jamais ça [underestimate the US]. Ils sont trop forts. On a vu ça il y a deux ans [at Whistling Straits].

« Chaque jour, il s’agit d’essayer de gagner la prochaine séance. »

Capitaine de l’équipe américaine Zach Johnson : « Je suis très confiant dans mes huit. Tous ces gars que j’ai à mes côtés, je sais qu’ils affrontent un adversaire de très bonne foi, tous les huit contre les huit.

Évidemment, nous sommes très confiants dans le fait de mettre Scottie [Scheffler] et Sam [Burns] dehors. Vous avez une certaine expérience là-dedans, et vous avez également une certaine alchimie. Ces gars-là veulent s’en prendre à eux, et je suis convaincu qu’ils peuvent le faire. »

Que se passe-t-il ensuite ?

L’action à quatre balles du samedi devrait ensuite commencer à 12h25 (11h25 BST), même si elle pourrait être légèrement repoussée, avec 15 minutes entre chaque match et le match final commençant à 13h10 (12h10 BST). Les 24 joueurs seront ensuite impliqués dans les simples du dimanche, le match d’ouverture commençant à 11h35 en Italie (10h35 BST).

Horaires de départ de la Ryder Cup 2023

Jour 2 (samedi) – 4 Fourballs

12h25 Fourball (Match 13)

12h40 Fourball (Match 14)

12h55 Fourball (Match 15)

13h10 Fourball (Match 16)

Jour 3 (dimanche) – 12 célibataires

Le match 17 démarre à 10h35 avec des joueurs toutes les 12 minutes.

