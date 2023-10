Ryder Cup : Rory McIlroy en crise dans un parking alors que les tensions débordent | Nouvelles du monde

Rory McIlroy a été impliqué dans une altercation alors que les tensions montaient après une journée dramatique à la Ryder Cup.

La rupture fait suite à un incident sur le 18e green, où Patrick Cantlay de l’équipe américaine avait réussi un birdie.

Il y a eu des scènes de liesse alors que le cadet de Cantlay, Joe LaCava, brandissait une casquette au-dessus de sa tête pour célébrer.

McIlroy avait demandé au cadet de s’éloigner de son champ de vision pour pouvoir putter, mais LaCava a d’abord refusé de le faire. Il a ensuite manqué.

Le drame s’est propagé au parking à l’extérieur du club-house, où McIlroy a été vu pointant et criant sur quelqu’un que l’on pense être LaCava.

Son compatriote européen Shane Lowry est intervenu pour éloigner McIlroy et vers une voiture en attente pour quitter le parcours.

Le capitaine européen Luke Donald a révélé plus tard que McIlroy avait « le sentiment que la ligne avait été franchie ».

Il a expliqué : « Tout au long de la journée, la foule a agité son chapeau, pas nos joueurs.

« J’ai parlé à Rory et il a poliment demandé à Joe de s’écarter car il était dans son champ de vision. Il est resté là et n’a pas bougé pendant un moment et a continué à agiter le chapeau et je pense que Rory était bouleversé à ce sujet.

« Le Coupe Ryder est toujours passionné. Nous l’avons vu à plusieurs reprises dans le passé. »

McIlroy a déclaré plus tard: « Ils ont joué un grand match, et oui, je veux dire, quelques scènes là-bas sur 18 et juste de l’huile sur le feu. »

Cantlay avait été nargué par les supporters européens tout l’après-midi après qu’il ait été rapporté qu’il refusait de porter une casquette de l’équipe américaine pour protester contre le fait que les joueurs n’étaient pas payés pour participer à la Ryder Cup.

L’Europe n’a besoin que de quatre points sur les 12 matches simples de la dernière journée pour achever sa mission de revanche à Rome et regagner la Ryder Cup.

Plus tôt samedi, Scottie Scheffler de l’équipe américaine – le golfeur numéro un mondial – s’effondre en larmes après que lui et son partenaire aient subi une défaite historique.

Dans un tournoi réputé pour ses finitions serrées, il restait encore sept trous à jouer lorsque les Européens ont scellé la victoire – la plus grande marge jamais vue dans l’histoire de l’événement.

Scheffler a été réconforté par sa femme Meredith alors que l’énormité de la perte s’imposait.

Alors que le joueur de 27 ans avait voulu tenter de se racheter dans l’après-midi, il a été laissé de côté par le capitaine américain Zach Johnson.