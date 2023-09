Ryder Cup : Rory McIlroy en conflit avec le cadet américain après le drame du dernier trou de Patrick Cantlay | Actualités golfiques

Rory McIlroy a été impliqué dans une altercation sur un parking avec un cadet de l’équipe américaine alors que les tensions montaient après une fin dramatique des quatre balles de samedi à la Ryder Cup.

McIlroy était un avec deux à jouer aux côtés de Matt Fitzpatrick au Marco Simone GC avant que Patrick Cantlay ne suive un birdie à l’avant-dernier trou en drainant un 45 pieds au dernier par cinq pour arracher une victoire spectaculaire de 1 up pour lui et Wyndham Clark.

Le gros birdie de Cantlay a déclenché de folles célébrations de la part de l’équipe américaine, qui a répondu aux railleries des fans européens concernant le manque de chapeau de l’ancien vainqueur de la FedExCup en agitant en l’air leurs casquettes de baseball de marque américaine.

Le Caddy Joe LaCava a semblé franchir la ligne d’un putt européen alors qu’il agitait sa propre casquette en l’air, avec un débat houleux qui s’est ensuivi sur le 18e green après que McIlroy et Fitzpatrick aient raté leurs putts pour égaliser le concours.

À propos de l’incident, McIlroy a déclaré : « Ils ont joué un grand match, et oui, je veux dire, quelques scènes là-bas le 18 et juste de l’huile sur le feu demain. »

Tommy Fleetwood, Shane Lowry et Justin Rose faisaient partie des joueurs européens sur le green lors de la dispute, qui s’est poursuivie dans le parking alors que McIlroy continuait d’exprimer sa frustration à LaCava.

Le cadet de Justin Thomas, Jim « Bones » Mackay, a semblé tenter de désamorcer la situation alors que McIlroy pointait et criait sur quelqu’un à l’extérieur du club-house, vraisemblablement LaCava, avec Lowry intervenant pour éloigner McIlroy de l’incident et vers une voiture en attente pour partir. le cours.





Rory McIlroy avait remporté ses trois premiers matches de la compétition de cette année avant la défaite samedi après-midi.



Qu’ont fait Cantlay et son cadet ?

Le capitaine européen Luke Donald a révélé que McIlroy avait senti qu’une « ligne avait été franchie » par LaCava alors qu’il célébrait le putt de Cantlay qui a finalement réduit le déficit de l’équipe américaine avant la dernière journée.

« Évidemment, j’avais 18 ans et j’ai vu tout cela se dérouler », a déclaré Donald. « Quand Patrick [Cantlay] j’ai fait ce putt, Joe [LaCava] agitait son chapeau – tout au long de la journée, c’était la foule qui agitait son chapeau, pas nos joueurs.

« J’ai parlé à Rory et il a poliment demandé à Joe de s’écarter car il était dans son champ de vision. Il est resté là et n’a pas bougé pendant un moment et a continué à agiter le chapeau et je pense que Rory était bouleversé à ce sujet.

« Rory [McIlroy] a senti que la ligne était franchie sur le 18e green. C’est un joueur passionné – nous sommes tous présents dans cette épreuve – et je lui en parlerai plus tard. »





Rory McIlroy a été impliqué dans un échange houleux avec le cadet de Patrick Cantlay, Joe LaCava.



Todd Lewis de Golf Channel a rapporté que l’agent de McIlroy avait déclaré que les deux incidents survenus sur le 18e green et dans le parking étaient liés, tandis que Cantlay lui-même a déclaré : « J’étais trop occupé à laisser échapper toute l’émotion qui s’est accumulée au cours de la journée. regarde-le bien. »

Et après?

