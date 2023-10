Ryder Cup : Robert MacIntyre révèle comment Justin Rose l’a empêché de pleurer à Rome | Actualités golfiques

Robert MacIntyre et Justin Rose célèbrent leur succès à la Ryder Cup

Robert MacIntyre a rendu hommage à Justin Rose, partenaire de la Ryder Cup, après que l’Anglais expérimenté ait aidé les Écossais alors qu’ils jouaient leur rôle dans la victoire de l’équipe européenne contre les États-Unis à Rome.

Le duo était un mélange de jeunesse et d’expérience lors des deux matchs à quatre balles de la première Ryder Cup de MacIntyre et de la sixième Ryder Cup de Rose.

S’exprimant avant le championnat Alfred Dunhill Links dans son pays natal, l’Écosse, MacIntyre a rappelé la façon dont Rose l’a gardé calme même s’il était au bord des larmes.

« Probablement lors du premier coup de départ vendredi, il a vu que j’étais nerveux », a déclaré MacIntyre.

« J’étais presque en train de pleurer en sortant du stand.

Rose a répété ses exploits du premier jour en drainant ce putt d'embrayage pour sceller un point pour l'équipe Europe. Cette fois, une victoire 3&2 contre Justin Thomas et Jordan Spieth

« Mais quand nous avons eu toutes les caméras de télévision et tout ça, il s’est approché, a mis son bras autour de moi et a dit : ‘tout ira bien, ce sera fini dans deux minutes et demie’.

« Il était brillant – il est tellement expérimenté, il m’a gardé calme, il m’a fait confiance, il a cru en moi. »

C'était la célébration typique de Rose alors qu'il réussissait ce putt de 15 pieds pour le birdie et pour gagner le trou.

MacIntyre était invaincu au cours de la semaine, remportant deux et réduisant de moitié un des trois matches auxquels il a joué.

« Même si j’ai été terrible sur les greens vendredi, je pense qu’il [Rose] « J’ai parlé à Luke (Donald) et lui a dit ‘il est proche’, et j’ai senti que du tee au green, j’étais solide », a déclaré l’Écossais.

Rose trous un putt de pression au 18e trou pour refuser à l'équipe américaine une victoire, assurant ainsi une brillante première journée pour les Européens

« Je n’étais jamais sorti d’un trou ni en train de faire un désastre, je lui permettais presque d’être plus agressif parce qu’il jouait si bien.

« Puis samedi, il a continué à croire en moi.

« Je n’avais toujours pas réussi un putt depuis 12 trous, et je me tenais sur 13 et il essayait de m’aider à lire le putt.

L'équipe Europe a célébré sa victoire dans le bus de l'équipe après sa passionnante victoire en Ryder Cup contre les États-Unis à Rome.

« Je me suis dit : ‘Justin, tout va bien. J’ai eu celui-là’.

« Et une fois que j’ai percé ça, il a mis son bras autour de moi et c’est de ça qu’il s’agit : nous nous battons ensemble.

« Il a été incroyable toute la semaine, c’était quelqu’un avec qui je savais que je m’entendais bien, mais je le connais à un niveau différent maintenant. »

Le meilleur de l'action de la troisième journée de la Ryder Cup au Marco Simone Golf & Country Club en Italie

Le duo a affronté Max Homa et Wyndham Clark vendredi et est revenu par derrière de façon spectaculaire, avec un putt au 18e trou de Rose qui a valu une égalité pour l’équipe locale.

Samedi, ils ont battu Justin Thomas et Jordan Spieth lors de l’unique victoire européenne de l’après-midi.

Rose a perdu son match contre Patrick Cantlay en simple, mais MacIntyre a remporté son match contre Clark.

Rose a souligné la relation particulière entre les joueurs, répondant aux commentaires de MacIntyre sur les réseaux sociaux, en disant : « Nous restons dans ce combat – c’était un plaisir de jouer avec toi, mon pote ».

Regardez MacIntyre jouer dans le championnat Alfred Dunhill Links à partir du jeudi 5 octobre, en direct sur Sky Sports.