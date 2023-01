Ryder Cup : Qui peut faire avancer rapidement la qualification de l’équipe européenne au championnat HSBC d’Abu Dhabi ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Dougherty et Andrew Coltart de Sky Sports envisagent une année de golf chargée, à commencer par le championnat HSBC d’Abu Dhabi sur le DP World Tour

Le calendrier des Rolex Series démarre cette semaine au championnat HSBC d’Abu Dhabi, en direct sur Sky Sportsoù de nombreux joueurs espèrent se qualifier rapidement pour la Ryder Cup.

La qualification pour l’équipe Europe a commencé au championnat BMW PGA – remporté par Shane Lowry – avec une campagne d’un an se poursuivant jusqu’en septembre, tandis que les événements Rolex Series offrent au moins le double de points de qualification pour la Ryder Cup qu’un événement régulier du DP World Tour.

Les trois premiers joueurs de la liste des points européens seront automatiquement qualifiés pour l’équipe européenne, ainsi que les trois premiers de la liste des points mondiaux, Luke Donald ayant alors six choix de capitaine pour compléter son alignement pour le concours de septembre au Marco Simone GC en Rome.

Les quatre meilleurs joueurs européens du classement mondial – Rory McIlroy, Jon Rahm, Matt Fitzpatrick et Viktor Hovland – sont absents de l’événement de cette semaine à Yas Links Abu Dhabi, le quatuor absent donnant aux autres la chance de faire de grands progrès dans le Ryder Campagne de qualification de coupe.

Tommy Fleetwood, double champion d’Abu Dhabi, fait partie de ceux qui sont sur le terrain, après avoir été capitaine de jeu pour la Grande-Bretagne et l’Irlande la semaine dernière lors de leur défaite en Hero Cup contre l’Europe continentale, l’Anglais s’attendant à ce que de nombreux joueurs de la semaine dernière impressionnent.

“Dans une année de Ryder Cup, une grande partie est d’avoir un bon début d’année et la semaine suivante est un bon moyen de s’y remettre”, a déclaré Fleetwood. “C’est bien d’entrer dans cet esprit de compétition et cet état d’esprit de compétition et de voir ce qui est bon et de voir ce que nous pourrions améliorer en entrant cette semaine.

“Je me souviens d’avoir joué la Coupe EurAsia en 2018, et c’était une bonne semaine pour commencer la saison avant une semaine compétitive. Ne soyez pas surpris de voir les gars qui étaient là la semaine dernière en haut du classement.”

Il y a 19 membres des équipes de la Hero Cup de la semaine dernière, dont le vainqueur de 2021 Tyrrell Hatton et le débutant Seamus Power, tandis que le champion en titre Thomas Pieters revient alors qu’il cherche à reproduire la victoire en un coup de l’année dernière.

“Ils me rappellent définitivement que j’ai gagné ici. Mon visage est sur chaque bâtiment”, a déclaré Pieters mercredi. “Je n’ai jamais eu ça auparavant. C’est une sensation tellement étrange.

“Mais jouer le back nine hier était un peu spécial. C’était ma première Rolex Series [win] et revivre ces clichés avec mon caddie hier était, je ne vais pas dire émouvant, mais c’était très spécial.

“Je veux vraiment être dans le top 50 [in the world. I want to get as high as possible because that’s where you’re going to win trophies. You’re not going to get to number eight or seventh in the world without winning trophies.”

Team Europe as it stands

Rahm leads the European Points List after following his runner-up finish at Wentworth in September by winning the Open de Espana and the season-ending DP World Tour Championship, with world No 1 McIlroy and Lowry occupying the next two spots.

Hovland, Alex Noren and Andalucia Masters winner Adrian Otaegui – part of the breakaway LIV golf circuit – are the next three players on the World Points List, with Fleetwood, Power, Fitzpatrick and Robert MacIntyre all inside the top 10.

Rasmus Hojgaard and Jordan Smith are inside the top 10 on the European Points List, although the projected standings will change significantly before Team Europe take on Team USA in Rome on September 29-October 1.

