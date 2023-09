Ryder Cup : qui est Ludvig Åberg de l’équipe européenne ? Le Suédois de 23 ans qui pourrait jouer à Rome | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ludvig Aberg. Vous le connaissez, n'est-ce pas ?

Ludvig Aberg. Vous le connaissez, n’est-ce pas ?

La sensation du golf suédois de 23 ans ? Le premier joueur à avoir participé à une Ryder Cup avant de jouer dans l’une des majors du golf ? Seulement le deuxième joueur à participer à la confrontation biennale entre l’Europe et les États-Unis l’année même où il est devenu professionnel ?

Pourtant, rien de tout cela ne serait arrivé sans son amour de la crème glacée.

Bon type de. La capacité au golf entre évidemment aussi en ligne de compte. Mais lorsqu’il grandissait dans sa ville natale d’Eslov, ce n’était que la promesse d’un produit laitier glacé ou d’une autre friandise à la fin d’une partie qui le faisait continuer à jouer quand Åberg, réticent, a été initié au sport pour la première fois par son père.

« Je pense que l’un de mes premiers souvenirs venait de mon père », se souvient Åberg en mai de cette année, un mois avant de devenir professionnel.

« Mon père et moi sommes allés jouer au golf dans mon club d’origine, et je n’aimais pas vraiment ça au début, alors il me soudoyait toujours et me disait que si je restais encore une heure, j’aurais une glace ou quelque chose comme ca. »

Le football était la première passion sportive d’Åberg, mais les rêves du milieu de terrain central de jouer pour Liverpool à Anfield ont rapidement cédé la place à la poursuite du succès sur le terrain de golf alors qu’il progressait rapidement avec un club en main.

Après avoir terminé ses études en Suède, il a suivi un parcours bien tracé de joueurs européens pour jouer au golf universitaire en Amérique, s’inscrivant à Texas Tech et s’est rapidement fait un nom sur le circuit américain.

Au cours de ces quatre années, Åberg est devenu le premier joueur à remporter deux championnats consécutifs de la conférence Big 12, tandis qu’il a complété la table rase des trois distinctions nationales du joueur universitaire de l’année en étant honoré par Ben Hogan, Jack Nicklaus et Prix ​​​​Fred Haskins.

En tête du classement inaugural du PGA Tour University, il a également obtenu une exemption sur le circuit professionnel nord-américain pour 2024 et le capitaine européen de la Ryder Cup, Luke Donald, qui a joué avec Åberg au Rocket Mortgage Classic de cette année, a longtemps été impressionné par les capacités du Suédois.

« Nous savions évidemment ce qu’il faisait sur la scène universitaire », a déclaré Donald après avoir fait d’Åberg l’un de ses choix de capitaine pour les matchs de cette année au Marco Simone Golf and Country Club.

« Vous regardez ce qu’il a fait au cours de ces quatre années et les seuls comparables étaient Viktor Hovland et Jon Rahm. Il est si bon.

« J’ai vraiment beaucoup de confiance en Ludvig. C’est un joueur générationnel, il va rester longtemps et il va faire des choses incroyables.

« S’il ne jouait pas celui-ci, il jouerait les huit Ryder Cups suivantes, c’est à quel point je pense qu’il est bon. »

Åberg a également intégré les rangs professionnels après avoir renoncé à son statut d’amateur en juin, remportant son premier tournoi DP World Tour à l’Omega European Masters au début de ce mois.

Comme si cela ne suffisait pas à faire prendre conscience au monde entier, il a fait une grande impression sur ses coéquipiers de la Ryder Cup lorsqu’ils se sont également rendus sur le parcours de Rome avant le tournoi, faisant équipe avec Hovland pour battre Tommy Fleetwood. et Rory McIlroy 3&2 dans un match du meilleur ballon.

« [He] Probablement dépassé [expectations] », a déclaré McIlroy. « Tout le monde parle de quel excellent pilote de balle de golf, ce qu’il est.

« La frappe de balle est incroyable. J’ai été vraiment impressionné par son jeu de coin et par la façon dont il peut en quelque sorte contrôler sa trajectoire avec des clubs plus courts. J’étais dans le train avant, mais certainement en tête maintenant. »

Il reste à voir dans quelle mesure Åberg figurera dans les plans de Donald au cours de ces trois jours, mais le rookie qui semble avoir le monde du golf à ses pieds fera certainement l’objet de beaucoup d’attention à chaque fois qu’il sera sur le parcours.

Il admet que faire partie de l’équipe Europe pour affronter ce que l’Amérique a de mieux à offrir est arrivé plus tôt que prévu, mais il le prend dans sa foulée et soutient son tempérament cool qui lui a bien servi jusqu’à présent pour l’aider à relever tous les défis. la Ryder Cup vomit.

« J’en ai envie [Ryder Cup] a toujours été là et cela a toujours été une motivation pour moi », a déclaré Åberg. « Évidemment, ayant grandi en Europe et en Suède, vous voulez faire partie de ces équipes à un moment donné de votre carrière, mais je n’avais pas réalisé que c’était ça va être aussi rapide.

« Je dirais que je suis plutôt doué pour rester dans l’instant présent, rester dans le présent et ne pas monter trop haut, ne pas descendre trop bas et ne pas trop devancer moi-même. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles je J’ai pu me démarquer au collège dans le golf amateur, c’est que j’ai pu garder mon émotion intacte.

« Je pense que ces derniers mois l’ont assez bien montré également. Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de bruit, comme je dirais, et j’ai pu jouer un très bon golf au cours de cette même période. période de temps. »

