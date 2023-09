Ryder Cup : quelle suite pour l’équipe américaine après un début de cauchemar ? L’Europe connaît un départ historique à Rome | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action du premier jour de la Ryder Cup au Marco Simone Golf & Country Club en Italie.

Le meilleur de l’action du premier jour de la Ryder Cup au Marco Simone Golf & Country Club en Italie.

Alors que l’équipe Europe a pris une avance de 6,5-1,5 sur les États-Unis lors d’une remarquable journée d’ouverture de la Ryder Cup 2023 à Rome, nous examinons les principaux points de discussion de l’action de vendredi…

L’Europe entre dans l’histoire avec un bon départ

Historiquement, l’équipe qui mène après la première séance de la Ryder Cup remporte le trophée dans 60 % des cas. Il était donc impératif que l’Europe prenne un bon départ dans les foursomes.

Ils l’ont fait avec un style emphatique, réalisant un balayage net lors de la séance du matin, avec une performance dévastatrice où les hôtes n’étaient à aucun moment en retard.

C’est la première fois que l’Europe mène 4-0 après la séance d’ouverture et la première fois que les Américains sont menés avant l’après-midi de la première journée depuis 2006, avec l’ancien capitaine de la Ryder Cup, Paul McGinley, en tête des éloges.

« C’est énorme, je ne l’avais pas vu venir », a déclaré McGinley, qui a supervisé la victoire de l’Europe en 2014. « Je savais que l’Europe était prête, je savais qu’elle avait beaucoup de forme dans son équipe et je savais que l’Amérique était un peu sous-préparée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Rahm était en pleine forme pour l’équipe Europe alors qu’il s’associait à Tyrrell Hatton pour battre Scottie Scheffler et Sam Burns 4&3 lors des quatuors du vendredi à la Ryder Cup à Rome. Jon Rahm était en pleine forme pour l’équipe Europe alors qu’il s’associait à Tyrrell Hatton pour battre Scottie Scheffler et Sam Burns 4&3 lors des quatuors du vendredi à la Ryder Cup à Rome.

« Je pensais que nous allions sortir des blocs rapidement, je ne pensais pas que cela allait être aussi rapide. Quelle matinée sensationnelle pour l’Europe. C’était un golf brillant – ce n’était en aucun cas un hasard. »

Le pari à quatre de Donald porte ses fruits

Ce départ a confirmé la décision du capitaine de l’équipe européenne, Luke Donald, de jouer en premier en foursome et a souligné sa conviction que c’est le format dans lequel ses joueurs sont plus forts.

Cette décision a été prise après une analyse détaillée qui a montré que la force de l’équipe réside là plutôt que dans les quatre balles, Donald adoptant des routines d’entraînement spécifiques pour s’appuyer sur cela.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Luke Donald a salué la performance de son équipe lors de la première journée de la Ryder Cup, qui a remporté cinq matchs en quatuor et en fourballs. Luke Donald a salué la performance de son équipe lors de la première journée de la Ryder Cup, qui a remporté cinq matchs en quatuor et en fourballs.

« Je suis content de la façon dont les gars ont franchi le cap », a déclaré Donald. « Ils ont pris l’avantage dès le début, ce qui est primordial en match play, donc c’était un début incroyable. »

Rory McIlroy, qui a associé Tommy Fleetwood à une victoire 2&1 contre le duo auparavant invaincu composé de Xander Schauffele et Patrick Cantlay, n’avait aucun doute sur ce qui a été prouvé par la matinale européenne à Rome.

« Nous avons changé de format cette année pour commencer par les quatuors parce que statistiquement, c’est notre meilleure séance et, toute la semaine, tout ce dont nous avons parlé, c’est de démarrer rapidement », a déclaré McIlroy.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy et Tommy Fleetwood reviennent sur leur victoire 2&1 contre Xander Schauffele et Patrick Cantlay à la Ryder Cup à Rome, qui a donné à l’équipe Europe un blanchissage à quatre vendredi contre l’équipe américaine. Rory McIlroy et Tommy Fleetwood reviennent sur leur victoire 2&1 contre Xander Schauffele et Patrick Cantlay à la Ryder Cup à Rome, qui a donné à l’équipe Europe un blanchissage à quatre vendredi contre l’équipe américaine.

« Jouer des matchs de trois trous à l’entraînement, trois trous, recommencer, trois trous, recommencer, quelque chose que Luke nous a inculqué. Nous étions prêts à partir dès le premier coup de départ aussi évidemment que vous pouvez le voir dans la façon dont tout le monde a joué. »

Le manque d’entraînement de match coûte cher aux États-Unis ?

On a beaucoup parlé de la question de savoir si l’action compétitive limitée des joueurs américains dans la préparation de la Ryder Cup les affecterait.

À en juger par leurs performances lamentables dans tous les quatuors du matin, cet argument semble avoir du mérite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Viktor Hovland a réalisé des clichés époustouflants avant d’associer Ludvig Aberg à une victoire 4&3 contre Max Homa et Brian Harman. Viktor Hovland a réalisé des clichés époustouflants avant d’associer Ludvig Aberg à une victoire 4&3 contre Max Homa et Brian Harman.

Deux des matches se sont terminés avec trois trous à jouer tandis que les deux autres se sont terminés le 17 et la double capitaine de la Solheim Cup, Catriona Matthew, a vu ce manque d’action comme un facteur contributif.

« Les Américains avaient l’air rouillés », a déclaré Mathew. « Ils ont réussi un mauvais tir au mauvais moment, sans vraiment bien jouer, et je pense que le manque de jeu leur a vraiment fait mal ce matin. »

C’était un point de vue partagé par McGinley, même s’il estimait qu’une grande partie du score déséquilibré était due à la façon dont l’Europe avait joué, avant tout.

« Ce niveau de concentration consistant à ne pas être compétitif pendant quatre ou cinq semaines est pertinent », a déclaré McGinley. « Ce sont les petites erreurs que l’on fait quand on n’est pas à la pointe en termes de compétition. J’en ai vu un peu de la part de l’équipe américaine ce matin, ainsi que du golf brillant de la part des Européens. »

Bien que l’équipe américaine ait été plus compétitive dans les quatre balles de l’après-midi, Sports aériens Andrew Coltart n’a pas hésité à critiquer la préparation des Américains.

« Qui diable, sensé, pense que la meilleure façon de se préparer à une Ryder Cup est de prendre cinq semaines de congé ? » il a dit. « Neuf des 12 joueurs américains ont pris cinq semaines de repos. C’est honteux ! »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Andrew Coltart remet en question la préparation de l’équipe américaine avant la Ryder Cup, alors que David Howell dit qu’ils ont été humiliés après une démonstration européenne dominante vendredi. Andrew Coltart remet en question la préparation de l’équipe américaine avant la Ryder Cup, alors que David Howell dit qu’ils ont été humiliés après une démonstration européenne dominante vendredi.

Les États-Unis ne parviennent pas à capitaliser lors de la séance de l’après-midi

Même si la domination de l’Europe lors de la première journée ne peut être sous-estimée, on craignait que leur avantage de quatre points sur les quatuors ne soit réduit à deux avant samedi.

« Cela ressemblait à 3-1 contre les Etats-Unis », a admis Donald, avant d’ajouter : « Gagner cette séance, c’était énorme !

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Justin Thomas a réussi un putt de pression par au 15e trou de la Ryder Cup à Rome pour rester en tête avec trois à jouer lors de la séance de quatre balles, mais a ensuite raté un court putt au 16e pour perdre le trou. Justin Thomas a réussi un putt de pression par au 15e trou de la Ryder Cup à Rome pour rester en tête avec trois à jouer lors de la séance de quatre balles, mais a ensuite raté un court putt au 16e pour perdre le trou.

« Nous avons fait preuve de beaucoup de courage et de détermination pour renverser la situation. C’était dur cet après-midi, vraiment dur, avec trois matches qui se sont soldés par 18, mais le 18 a été gentil avec nous ! »

N’était-ce pas juste. L’Europe était à la traîne dans chacun des trois premiers matches de l’après-midi en quatre balles, avec le duo de Viktor Hovland et Tyrell Hatton, ainsi que Justin Rose et Robert McIntyre, deux perdants sur 13 trous.

Non seulement cela, mais Rose et McIntyre étaient toujours menés d’un point avant 18, tout comme Jon Rahm et Nicolai Hojgaard dans leur affrontement contre le formidable duo composé du numéro 1 mondial Scottie Scheffler et du quintuple vainqueur majeur Brooks Koepka.

Hovland a lancé les choses en premier pour l’Europe, en réussissant un putt d’embrayage par-dessus la crête du 18e green pour un birdie et pour compléter son retour et celui de Hatton contre Justin Thomas et Jordan Spieth – le premier des trois matchs divisés en deux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Rahm a réalisé deux superbes tirs pour remporter le 18e trou par 5 au Marco Simone Golf and Country Club et remporter une mi-temps passionnante lors du match contre Brooks Koepka et Scottie Scheffler lors de la Ryder Cup. Jon Rahm a réalisé deux superbes tirs pour remporter le 18e trou par 5 au Marco Simone Golf and Country Club et remporter une mi-temps passionnante lors du match contre Brooks Koepka et Scottie Scheffler lors de la Ryder Cup.

Puis Rahm, pour la deuxième fois en trois trous, a fait vibrer le public fervent européen avec un aigle ! Après avoir participé au 16e par quatre, il a trouvé le green en deux au 18e par cinq et a réussi un putt encore plus long que celui de Hovland.

Rose a ensuite complété la séquence avec un putt décisif pour un birdie pour clôturer une remarquable course européenne et les voir remporter la séance 2,5-1,5 et entrer dans la deuxième journée avec cinq points d’avance.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Justin Rose réussit un putt sous pression au 18e trou pour refuser à l’équipe américaine une victoire, assurant ainsi une brillante journée aux Européens. Justin Rose réussit un putt sous pression au 18e trou pour refuser à l’équipe américaine une victoire, assurant ainsi une brillante journée aux Européens.

Les records tombent pour la Team Europe !

Et ces cinq points que l’Europe mène en avant samedi égalent la plus grande avance d’une journée dans l’histoire de la Ryder Cup, égalant les efforts de l’équipe américaine de 1975 et de l’Europe en 2004 – ces équipes ont remporté respectivement 10 et neuf points.

De plus, il y a le tout premier match nul 4-0 en Europe vendredi matin à considérer, ainsi que la journée d’ouverture à Rome étant le premier cas dans lequel les États-Unis n’ont pas réussi à remporter un seul match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu du meilleur de Matt Fitzpatrick lors des quatre balles du vendredi, dont trois birdies consécutifs et un brillant aigle en route vers une victoire dominante avec son partenaire Rory McIlroy. Un aperçu du meilleur de Matt Fitzpatrick lors des quatre balles du vendredi, dont trois birdies consécutifs et un brillant aigle en route vers une victoire dominante avec son partenaire Rory McIlroy.

Non pas que Donald prenne ses homologues à la légère.

« Nous ne ferons jamais ça [underestimate the US] », a déclaré le capitaine de l’équipe Europe. « Ils sont trop forts. On a vu ça il y a deux ans [at Whistling Straits].

« Chaque jour, il s’agit d’essayer de gagner la prochaine séance. »

Et, fidèle à ses propos, le capitaine a choisi précisément les huit mêmes joueurs qui ont balayé les foursomes du vendredi matin pour tenter de remporter la prochaine séance de samedi. S’agira-t-il d’un autre jour historique pour son camp ou la grande riposte américaine s’imposera-t-elle ?

Regardez la deuxième journée de la Ryder Cup au Marco Simone Golf and Country Club en direct Sky Sports Golf et Événement principal de Sky Sports à partir de 6h du matin, à commencer par le deuxième tour des quatuors. Diffusez également MAINTENANT.