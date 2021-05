Ryder Cup: Padraig Harrington exclut de se choisir malgré son top cinq au championnat PGA | Actualités du golf

2:25



Padraig Harrington revient sur une semaine inoubliable au championnat de la PGA, où le triple champion majeur a grimpé au classement avec un 69e tour final.

Padraig Harrington a exclu la possibilité de se désigner comme le choix du capitaine pour la Ryder Cup, malgré son meilleur résultat majeur depuis 2012 au championnat PGA.

Le triple champion majeur, vainqueur du trophée Wanamaker en 2008, a chargé le classement avec un 69e tour final au cours de l’océan de Kiawah Island pour terminer la semaine avec une part de quatrième.

Harrington, jouant aux côtés de son compatriote Shane Lowry, a suivi un aigle de huit pieds au deuxième en réussissant un birdie au suivant avant d’annuler les bogeys consécutifs du quatrième en marquant un 15 pieds au septième et en ramassant un tir au neuvième. .

Harrington et Lowry ont joué ensemble lors du tour final

Le joueur de 49 ans a brièvement pris trois de l’avance avec un birdie troué à la 13e avant de bogeyer le suivant et de rentrer chez lui, avec Harrington sans aucun doute que ses jours de jeu à la Ryder Cup sont derrière lui, même avec sa force. montrant en Caroline du Sud.

« J’ai bien dépassé ce temps », a déclaré Harrington. «Je suis trop longtemps dans la dent à ce stade, transpirant à travers cinq rondes de golf et tout ce qui va avec.

« Je suis très dévoué à être le capitaine. Je laisse les autres avoir leur temps. J’avais le mien. Et vous ne pouvez pas faire les deux. Personne ne sera jamais un capitaine et un joueur de la Ryder Cup en même temps. .

« C’est un travail à plein temps en tant que capitaine de la Ryder Cup. Il n’y a aucun doute là-dessus, et même dans ma situation en essayant de jouer au golf, vous savez, je dois très bien le gérer parce que c’est, c’est devenu un jeu complet. emploi du temps et quand vous arrivez aux tournois, encore plus. Il se passe beaucoup de choses. «

Padraig Harrington et Shane Lowry ont tous deux terminé la semaine sur deux sous à Kiawah Island

Lowry a égalé le 69 de Harrington pour terminer la semaine avec deux sous, le meilleur résultat de l’année du Champion Golfer en titre l’aidant à gravir les échelons de qualification à la Ryder Cup alors qu’il poursuit ses débuts européens à Whistling Straits en septembre.

« Je suis dans la position dans laquelle je suis et c’est une autre bonne semaine vers cela », a déclaré Lowry. «C’est toujours bien de bien jouer devant lui sous le canon parce que je joue beaucoup de golf avec lui, des rondes d’entraînement, mais pour lui de me voir en compétition, c’était plutôt sympa aussi.

«J’ai beaucoup de golf à jouer d’ici là. Comme je l’ai dit il y a quelques semaines, il y a encore deux grands champions à être couronnés le reste de l’année. Nous avons beaucoup de grands tournois, beaucoup de bon golf à jouer, et j’espère pouvoir faire partie de cette équipe

«Comme je le dis toujours, je ne veux pas seulement faire partie de l’équipe, je veux aller à Whistling Straits et je veux gagner le trophée. une grande partie de l’équipe si j’y parviens. «