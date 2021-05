Ryder Cup: Padraig Harrington est heureux de voir Rory McIlroy gagner et espère retrouver sa forme à Whistling Straits | Actualités du golf

2:31



Luke Donald s’est donné un énorme regain de confiance en ouvrant l’AT & T Byron Nelson avec un sept-moins de 65 ans, frappant les 18 greens en régulation.

Padraig Harrington a de nouveau accueilli le « fanfaron » gagnant de Rory McIlroy et espère pouvoir maintenir sa forme jusqu’à la Ryder Cup en septembre.

Le capitaine européen Harrington était naturellement ravi de voir son joueur vedette remporter sa première victoire en plus de 18 mois au Wells Fargo Championship de la semaine dernière, bien que l’Irlandais ait laissé entendre qu’il avait espéré que McIlroy réservait son match « A » pour Whistling Straits.

« J’étais content, je ne dirai pas que je ne l’étais pas », a déclaré Harrington. « Ce n’était certainement pas inattendu pour moi. Rory a toujours été un joueur de flux et de reflux. Quand il commence à bien jouer, il joue encore mieux.

La victoire de McIlroy à Quail Hollow était sa première depuis novembre 2019

«Pour moi, je sais que c’est égoïste et je ne suis qu’un peu facétieux, mais je n’étais pas mécontent de sa forme parce que je pensais qu’il s’accrochait à sa forme pour plus tard dans l’année.

« Vous savez, il est clair que Rory peut bien jouer toute l’année. D’après moi, cette victoire de la semaine dernière nous ramène un peu de ce fanfaron dont nous avons tous besoin sur le terrain de golf.

« Rory est un joueur très dangereux avec ça. J’espère qu’il sera un joueur très dangereux pendant au moins cinq mois de plus! »

Harrington s’est adressé aux médias après avoir produit sa propre forme chaude au premier tour de l’AT & T Byron Nelson avec ses anciens coéquipiers de la Ryder Cup Luke Donald et Sergio Garcia.

L’Irlandais s’est échauffé pour le championnat PGA de la semaine prochaine avec un six-moins de 66 ans, Donald et Garcia faisant mieux dans des conditions idéales pour marquer dans un «généreux» TPC Craig Ranch au Texas.

« J’ai frappé 18 greens en régulation, je ne l’ai probablement fait qu’une poignée de fois au cours de toute ma carrière », a déclaré Harrington. « Le parcours est généreux. Avec l’humidité, la pluie que nous avons eue l’a un peu adouci.

Harrington a connu un démarrage à chaud pour l’AT & T Byron Nelson

« C’est absolument parfait. Les fairways sont parfaits, les greens sont parfaits. Un peu de placement, donc ça vous laisse en quelque sorte tirer six sous la normale comme moi et avoir l’impression que j’aurais dû faire un peu mieux. »

L’ancien n ° 1 mondial Donald, qui est maintenant classé 658e, a raté la mi-temps dans 11 de ses 12 derniers départs sur le PGA Tour et, comme Harrington, a également frappé tous les verts en règlement tout en réalisant sept birdies à 65 ans.

« Très content », a déclaré l’Anglais, qui sera le capitaine adjoint de Harrington à la Ryder Cup. «La route a été un peu difficile cette année, mais j’ai l’impression d’avoir travaillé dur sur mon jeu et de voir des progrès, donc je n’ai pas été totalement surpris d’avoir lancé un bon tour.

« Cette année, j’ai un peu couru après les coupures, donc c’était agréable de venir ici, de jouer un bon tour aujourd’hui, et d’avoir l’impression de courir après des trophées plutôt que des coupures. Mais c’est le premier tour. C’est un bon début, rien de plus.

« Mais ça enlève un peu de pression demain. Je n’ai pas à courir après avoir essayé de jouer ce week-end. Donc c’est un sentiment différent, et j’espère qu’un plus positif mènera à plus d’oiseaux. »