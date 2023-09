Ryder Cup : Nick Faldo est le favori européen pour battre les États-Unis à Rome | Actualités golfiques

Rory McIlroy et Jon Rahm sont deux des vedettes d’une formation européenne solide à la Ryder Cup 2023

​​​​​​​Légende de la Ryder Cup et six fois vainqueur majeur, Nick Faldo donne l’avantage aux Européens sur l’équipe américaine à Rome cette semaine, prédisant que les hôtes retrouveront le trophée.

Faldo a représenté l’Europe 11 fois, un record, à la Ryder Cup, remportant 25 points, alors qu’il était également capitaine de l’équipe en 2008, bien que perdant à Valhalla.

Les États-Unis ont remporté une victoire record de 19-9 à Whistling Straights il y a deux ans, mais Faldo pense que l’Europe peut à nouveau sortir victorieuse.

« Je pencherais pour l’Europe », a déclaré Faldo dans une interview exclusive à Podcast de golf de Sky Sports.

« Pour chaque équipe, vos « quatre grands » doivent faire le gros du travail. Et vous regardez nos trois grands en ce moment – Rory [McIlroy]Jon [Rahm] et Viktor [Hovland] – Ils sont super.

« Vous avez besoin d’un quatrième, quel que soit ce sera cette semaine. Luke [Donald] je vais chercher ça. Il aura besoin de quatre gars vraiment solides, qui devront probablement jouer cinq matches.

« Si vous avez de la chance et trouvez une recrue [do well] – et les Américains ne connaissent pas vraiment ces deux gars (Nicolai Hojgaard et Ludvig Aberg) – c’est très utile et puissant. »

Faldo a également interrogé certains des six choix wildcard du capitaine américain Zach Johnson : Brooks Koepka, Jordan Spieth et Collin Morikawa. Sam Burns, Rickie Fowler et Justin Thomas – faisant part de leurs inquiétudes quant à leur forme à l’arrivée.

« Ces six choix, s’ils jouent bien, ils sont géniaux », a-t-il déclaré. « Mais ils le sont tous – même Brooks [Koepka] – il fait un peu chaud et un peu froid.

« Justin Thomas, l’a-t-il compris ? Rickie Fowler, bien sûr, il a trouvé son jeu, mais il n’a pas vraiment passé beaucoup de temps dans le grand bain.

« Je suis allé à la Ryder Cup alors que vous n’aviez pas tout à fait votre jeu et que c’était effrayant. Il n’y a pas de préparation ni de moyen de s’y mettre à l’aise.

« Si votre jeu est un peu décalé, cela ne vous protège pas. Si les choses tournent mal au cours de la première demi-douzaine de trous, cela signifie très probablement que vous allez vivre une semaine brutale »

Faldo a ajouté : « J’ai hâte. Cette semaine va être épique – toute l’ambiance [of a Ryder Cup]l’intensité, c’est spécial. »

Également sur le podcast, Faldo revient sur sa riche histoire de la Ryder Cup et, plus particulièrement, sur sa relation avec le regretté grand Seve Ballesteros.

Il discute également de la différence entre le jeu moderne et son époque au sommet, ainsi que des défis uniques que le parcours de golf Marco Simone posera aux joueurs de la Ryder Cup cette semaine.

