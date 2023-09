Ryder Cup : Matt Fitzpatrick mène à l’Omega European Masters alors que la course pour une place dans l’équipe Europe s’intensifie | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matt Fitzpatrick et Yannik Paul ont pris des départs idéaux dans leur dernière tentative pour se qualifier pour la Ryder Cup de l’Omega European Masters.

Fitzpatrick, double vainqueur, qui doit terminer septième à égalité avec un joueur ou mieux pour dépasser l’absent Tommy Fleetwood sur la liste des points mondiaux, a réalisé un premier 63 sans faute pour faire partie d’une égalité à six pour la tête à Crans-sur. -Sierre, continue à vivre Sky Sports Golf.

Paul, qui remplacerait l’Écossais Robert MacIntyre à la dernière place de la liste européenne des points en cas de victoire, n’est qu’à un coup de retard, avec six sous le par, aux côtés du Suédois Ludvig Aberg, qui continue de défendre de solides arguments en faveur d’une wildcard bien qu’il ne soit devenu professionnel qu’en Juin.

« J’ai brillamment joué », a déclaré Fitzpatrick, ancien champion de l’US Open, après un tour contenant sept birdies et aucun bogey.

« Je pense que je n’ai réussi que deux mauvais coups, un que j’ai réussi et un que j’ai réussi à monter et descendre.

« C’est aussi bien que j’ai joué pendant un moment. J’ai fait un bon arrêt par sur 13 mais j’ai raté quelques putts pour ce score également, donc je me sens vraiment à l’aise et c’est tellement agréable d’être de retour. »

Fitzpatrick partageait la tête avec son compatriote Eddie Pepperell, le Danois John Axelsen, l’Espagnol Nacho Elvira, le Malaisien Gavin Green et le Japonais Masahiro Kawamura, tandis que l’Écossais Scott Jamieson était aux côtés de Paul et Aberg à égalité pour la septième place.

La course brûlante pour les places pour la Ryder Cup devient encore plus excitante

Le capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald, nommera ses six choix wildcard lundi, l’absent Fleetwood étant certain d’en recevoir un s’il est remplacé dans les places de qualification automatique par Fitzpatrick – comme cela semble probable après le bon départ de ce dernier.

Aberg et le Danois Nicolai Hojgaard ne peuvent pas se qualifier automatiquement pour l’équipe, mais ils ont bel et bien jeté leur chapeau dans le ring pour les choix du capitaine après respectivement 64 et 65.

La plus grande intrigue réside dans la place de qualification finale avec le troisième qualifié automatique sur la liste des points européenne. MacIntyre est actuellement en possession de cette place devant un certain nombre de joueurs et a obtenu un score de moins de 68 ans.

Un autre espoir de la Ryder Cup, le Polonais Adrian Meronk, a joué dans le même groupe que Paul et McIntyre, terminant la journée à trois sous la normale.

L’Allemand Yannik Paul pourrait décrocher une place de qualification pour la Ryder Cup

Paul doit gagner le tournoi pour décrocher la place de qualification, ou au pire terminer troisième selon la façon dont l’Écossais s’en sort, mais l’Allemand essaie juste de rester concentré sur le golf.

« Il y a évidemment beaucoup de [Ryder Cup] les discussions se poursuivaient, mais pour moi, peu importait avec qui je jouais », a déclaré Paul.

« [There are] tellement de choses que vous ne pouvez pas vraiment contrôler. J’essaie juste de voir cela comme un tournoi normal et d’en profiter, d’être reconnaissant et si j’en ai envie, j’ai tendance à jouer mon meilleur golf.

« Donc je ne me suis vraiment comparé à personne, j’ai juste essayé de rester dans ma zone et aujourd’hui ça a très bien fonctionné. »

Meronk peut également faire partie de l’équipe automatiquement, mais il devra terminer à égalité au deuxième rang ou mieux pour avoir une chance.

Rasmus Hojgaard et Adrian Otaegui peuvent également décrocher la dernière place de qualification, mais doivent remporter le tournoi – ce qui semble assez improbable à ce stade avec les trois joueurs derrière McIntyre et le reste du peloton après la journée d’ouverture.

