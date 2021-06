Ryder Cup : Martin Kaymer convaincu qu’il peut encore faire partie de l’équipe européenne en tant que joueur | Actualités golfiques

Martin Kaymer a terminé deuxième derrière Viktor Hovland à Munich

Martin Kaymer s’est engagé à « donner tout ce que j’ai » pour gagner une place à la Ryder Cup après avoir raté de peu une première victoire pendant sept ans au BMW International Open.

Kaymer a ravi ses fans à Munich alors qu’il produisait un dernier tour d’une brillance soutenue, terminant avec un score de huit sous 64, dont 10 birdies pour mettre la pression sur le leader de longue date Viktor Hovland.

Mais l’ancien numéro un mondial devrait se contenter d’une deuxième place alors que Hovland a tenu bon jusqu’au bout, clôturant une victoire à deux coups pour devenir le premier Norvégien à décrocher un titre sur le circuit européen.

Le tour final 64 de Kaymer était son meilleur tour compétitif depuis 2015

La semaine de Kaymer a commencé avec l’honneur d’être confirmé comme l’un des capitaines adjoints de Padraig Harrington pour la Ryder Cup en septembre, mais sa performance sur le parcours a ravivé son désir de se rendre à Whistling Straits en tant que joueur.

Le joueur de 36 ans serait presque certain d’avoir besoin d’un choix de capitaine pour faire une cinquième apparition, mais il a maintenant pour objectif de donner à Harrington un plus gros casse-tête de sélection dans les semaines à venir avant la finalisation des qualifications au championnat BMW PGA.

« Bien sûr, j’aimerais participer à la Ryder Cup en tant que joueur », a déclaré Kaymer. Sports aériens. « Comme je l’ai déjà dit, c’est un immense honneur d’être vice-capitaine. Mais j’aimerais donner tout ce que j’ai jusqu’à Wentworth, jusqu’à ce que ce soit fini.

2:27 La charge tardive de Kaymer a échoué à l’Open international BMW, mais il espère que son 64e de clôture et sa deuxième place pourraient relancer ses espoirs d’un rappel de la Ryder Cup La charge tardive de Kaymer a échoué à l’Open international BMW, mais il espère que son 64e de clôture et sa deuxième place pourraient relancer ses espoirs d’un rappel de la Ryder Cup

« Si c’est suffisant, je le prends comme un énorme bonus énorme, surtout la façon dont j’ai joué ces deux ou trois dernières années. Mais si je suis en grande forme et que je peux me mettre en lice encore quelques fois d’ici là, peut-être que Padraig a quelque chose à penser. »

Hovland est presque certain de sa place à la Ryder Cup après avoir remporté seulement son deuxième événement sur le sol européen depuis qu’il est devenu professionnel, et il attend avec impatience la compagnie de Kaymer, qu’il joue ou qu’il fasse partie de l’équipe en coulisse.

« J’ai joué les deux premiers tours avec Martin. J’ai joué avec lui une seule fois auparavant et c’est un gars tellement bien », a déclaré Hovland, qui a été chaleureusement félicité par Kaymer alors qu’il quittait le 72e green. « C’est l’un des gars que je respecte le plus ici, non seulement à cause de ses capacités de jeu, mais aussi de son comportement en tant que personne sur et en dehors du terrain de golf.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

« Je n’ai pas vu qu’il était sur le green du 18e jusqu’à ce qu’il me dise quelque chose. J’ai été agréablement surpris et c’était agréable d’avoir des félicitations de sa part mais aussi de le féliciter pour son excellent jeu. Un 64 aujourd’hui était vraiment bien avec les greens se sont raffermis et quelques quilles difficiles. Il a joué un excellent golf.

« Martin va être à la Ryder Cup à un titre quelconque, que ce soit en tant que vice-capitaine ou en tant que joueur. Ce sera bien de l’avoir là-bas, ainsi que tous les autres gars d’Europe.

« J’ai hâte de concourir pour l’équipe d’Europe. Mais en même temps, il y aura l’Open dans quelques semaines, les Jeux olympiques, les éliminatoires de la FedExCup… J’essaie juste de profiter de chaque jour. »

2:06 Hovland devient le premier Norvégien à remporter l’European Tour et savoure l’exploit après le BMW International Open à Munich Hovland devient le premier Norvégien à remporter l’European Tour et savoure l’exploit après le BMW International Open à Munich

Hovland cherchera maintenant à s’entraîner au golf avant ses débuts à l’Open au Royal St George’s le mois prochain, admettant qu’il a peu d’expérience – ou de succès – dans le golf côtier traditionnel.

« J’ai eu des appels très serrés », a-t-il ajouté. « J’ai perdu dans un play-off de sept trous à l’European Amateur il y a quelques années et j’ai terminé deuxième à ce tournoi quelques années plus tard, et seul le vainqueur entre dans l’Open. J’ai également joué un dernier Open Qualifier à Woburn et j’ai raté par un tir.

« J’ai été qualifié l’année dernière, puis il a été annulé, donc je pense qu’il est temps de jouer dans un Open et de jouer au golf. Je n’y joue pas beaucoup, et je ne dirais pas que j’ai le meilleurs résultats dans les parcours de golf de style links.

Tournée européenne de golf en direct Vivre de

« J’ai fait le British Amateur Match Play il y a quelques années, à part ça, ça n’a rien de spécial. Je vais essayer de changer ça pour cette année.

« J’ai joué au Royal St George’s, au British Amateur, mais j’ai raté la coupe là-bas. Je pense que j’étais sept au-dessus de la normale sur quatre trous, mais j’ai presque réussi à faire la coupe après cela. J’ai du travail à faire quand j’ai y arriver, j’espère pouvoir me racheter. »