Ryder Cup : Luke Donald sera-t-il à nouveau capitaine de l’Europe en 2025 ? Tiger Woods pourrait-il être le skipper de Team USA ? | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Luke Donald révèle que Jose Mourinho fait partie de ceux qui ont été en contact après la victoire européenne de la Ryder Cup à Rome

Luke Donald révèle que Jose Mourinho fait partie de ceux qui ont été en contact après la victoire européenne de la Ryder Cup à Rome

Après avoir organisé le succès européen lors de la Ryder Cup à Rome, la tentation doit être là pour Luke Donald de diriger à nouveau l’équipe à New York en 2025.

« C’est quelque chose auquel je devrais m’asseoir et réfléchir. Bien sûr, j’y réfléchirais », a déclaré l’Anglais. Actualités Sky Sports un jour après la victoire de l’Europe 16,5-11,5 contre les États-Unis.

« J’essaie de profiter de ce moment en ce moment, de cette victoire, et ensuite nous verrons ce qui se passera dans le futur. Peut-être que je laisserai un héritage en tant que capitaine vainqueur de la Ryder Cup et que je ne risquerai pas cela.

« Évidemment, aller là-bas à New York, ce qui serait un véritable chaudron, ces fans sont extrêmement passionnés. Ce serait un environnement vraiment très difficile. Si je devais faire ce travail, et que j’allais là-bas et gagner, ce serait un accomplissement. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Donald a été submergé d’émotion après avoir mené l’équipe Europe à une victoire sensationnelle à la Ryder Cup Donald a été submergé d’émotion après avoir mené l’équipe Europe à une victoire sensationnelle à la Ryder Cup

« Deux ans de plus », ont été les mots scandés par les joueurs de Donald avant de remporter la Ryder Cup dimanche soir, Rory McIlroy étant à la tête des appels pour que le joueur de 45 ans revienne consécutivement.

« Je pense que tout le monde ici serait très heureux de l’avoir à nouveau », a déclaré le numéro 2 mondial, qui a remporté quatre points sur cinq au Marco Simone Golf Club.

« Luke a été confiant cette semaine. Il n’a pas besoin de dire beaucoup de mots. Les mots qu’il prononce ont un impact. Il a été incroyable. »

Le numéro 3 mondial Jon Rahm a ajouté à propos de Donald : « Il a fait un travail incroyable en tant que capitaine. C’est un homme formidable pour ce poste et il sera difficile à respecter. Il a placé la barre très haute. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action de la troisième journée de la Ryder Cup au Marco Simone Golf and Country Club en Italie Le meilleur de l’action de la troisième journée de la Ryder Cup au Marco Simone Golf and Country Club en Italie

« Edoardo Molinari est un génie en matière de statistiques »

Si Donald – qui n’est devenu capitaine de la Ryder Cup qu’en 2023 après le limogeage d’Henrik Stenson pour avoir rejoint LIV Golf – dirigeait l’Europe à Bethpage Black, il serait le premier homme à diriger des tournois successifs depuis Bernard Gallacher en 1995.

Si Donald décide de ne pas risquer son héritage, l’Europe pourrait peut-être se tourner vers Edoardo Molinariqui a servi comme vice-capitaine dans son Italie natale et a vu son cerveau analytique loué par Viktor Hovland.

« C’est un génie en matière de statistiques. C’est très rare d’avoir une personne qui possède autant d’expertise et de compétence », a déclaré Hovland à propos de Molinari avant la Ryder Cup.

« Il est très intelligent, mais en même temps, il a lui-même joué au plus haut niveau. Il a joué une Ryder Cup. [in 2010]. Il a gagné de grands événements.

« En plus de tout cela, c’est tout simplement le meilleur gars qui soit. C’est un gars incroyable et c’est juste très amusant d’être avec lui. »

Edoardo Molinari (à gauche) pourrait être un prétendant à la tête de l’équipe Europe à la Ryder Cup 2025 à New York

Le frère cadet d’Edoardo Francesco cela pourrait aussi être une option. Lui aussi a été vice-capitaine à Rome, a remporté les trois Ryder Cups auxquelles il a participé et a mené l’Europe continentale à la victoire contre la Grande-Bretagne et l’Irlande lors de la Hero Cup plus tôt cette année.

Justin Rose pourrait également être candidat mais nourrira toujours l’espoir de jouer à New York à l’âge de 45 ans. L’événement de 2027 en Irlande pourrait être son heure.

Il sera intéressant de voir si les stars de LIV Stenson, Lee Westwood, Ian Poulter, Graeme McDowell et Sergio Garcia entreront en lice alors que les fractures au sein du golf commencent à s’atténuer suite à la fusion entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite. .

Qui sera le capitaine de l’Amérique ?

Ce type Tigre, peut-être…

Tiger Woods a remporté l’US Open à Bethpage en 2002, tandis qu’il a réussi à devenir capitaine des États-Unis à la Coupe des Présidents en 2019 alors que son équipe a remporté une victoire 16-14 sur le reste du monde.

Tiger Woods a remporté l’US Open à Bethpage en 2002. Pourrait-il désormais y être capitaine d’une équipe de Ryder Cup en 2025 ?

Les jours de jeu de Woods à la Ryder Cup sont probablement terminés car il continue d’être gêné par des blessures subies dans un accident de voiture en février 2021, mais il semble l’un des favoris pour être capitaine en 2025.

Stewart Cink, Fred Couples et Jim Furyk faisaient partie des adjoints de Zach Johnson à Rome et pourraient monter au créneau. Steve Stricker était un autre lieutenant de Johnson en Italie et après avoir guidé les États-Unis vers une victoire 19-9 à Whistling Straits en 2021, il pourrait être une proposition intéressante.

Ensuite, il y a Phil Mickelson. Les connexions LIV du sextuple champion majeur font qu’il est peu probable qu’il soit pris en considération, mais ce serait certainement un rendez-vous au box-office alors que les États-Unis visent à rebondir après une septième défaite consécutive lors des Ryder Cups à l’extérieur en remportant une troisième victoire au trot à domicile.

Quelle est la prochaine étape pour la Ryder Cup ?

La prochaine édition aura lieu à Bethpage Black du 26 au 28 septembre 2025, tandis que le prochain tournoi à domicile aura lieu à Adare Manor dans le comté de Limerick, en Irlande, en 2027.