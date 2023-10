Ryder Cup : l’Europe retrouve le trophée alors que Rory McIlroy et Viktor Hovland jouent dans la victoire contre les États-Unis à Rome | Actualités golfiques

Tommy Fleetwood a assuré le point gagnant de l’équipe Europe en surmontant une charge de l’équipe américaine au dernier tour pour remporter une victoire spectaculaire 16,5-11,5 à Rome.

L’équipe de Luke Donald a dominé une journée d’ouverture invaincue et a pris plus d’avance lors des foursomes de samedi, seulement pour que l’équipe américaine devance la séance de fourballs après une fin dramatique pour réduire l’avantage de l’Europe à cinq avant les simples de dimanche au Marco Simone GC.

L’Europe avait besoin de quatre points pour regagner le trophée et s’est rapprochée de cet objectif lorsque Viktor Hovland a écarté Collin Morikawa, Jon Rahm produisant davantage de magie au dernier trou pour remporter un match nul contre Scottie Scheffler avant que Rory McIlroy n’écarte Sam Burns pour déplacer les hôtes vers au bord de la victoire.

Patrick Cantlay a remporté le premier point américain de la journée après avoir battu Justin Rose, avant que la victoire de Tyrrell Hatton sur Brian Harman ne porte l’Europe à 14 points et garantisse la poursuite des 30 ans d’attente de l’équipe américaine pour une victoire à l’extérieur de la Ryder Cup.

Max Homa, Brooks Koepka, Xander Schauffele et Justin Thomas ont tous remporté des matchs pour réduire l’avantage, bien que l’Europe ait remporté un septième succès consécutif à domicile lorsque Fleetwood a décoché un superbe coup de départ dans le 17e par trois pour établir une victoire 3&1 sur Rickie Fowler.

Tommy Fleetwood a obtenu le point gagnant pour l’équipe Europe



« Je ne voulais vraiment pas que cela se résume à l’un de nous à l’arrière », a déclaré Fleetwood. « J’ai hâte de voir le reste des gars, j’ai hâte de voir le capitaine, nos femmes et le reste de nos familles.

« Je suis tellement heureux d’y jouer un rôle et tellement fier de faire partie de cette équipe. Nous avons fait ce pour quoi nous sommes venus ici. Je ne pourrais pas souhaiter un meilleur groupe de personnes avec qui faire cela. Cela a été tellement incroyable. C’est l’expérience la plus cool. »

McIlroy, en larmes, a expliqué à quel point gagner quatre points lors de la Ryder Cup à Rome signifiait pour lui.



Comment l’Europe a complété le travail italien

Scheffler, présent pour la première fois depuis qu’une défaite record dans les quatuors de samedi l’avait réduit aux larmes, a raté de peu une première victoire de la campagne dans un match de haut niveau sens dessus dessous où les leaders ont échangé plusieurs fois les mains.

Rahm avait deux avances après cinq trous et a rebondi après avoir été un derrière après 11 pour remporter les deux suivants avec des birdies, puis Scheffler a enregistré des gains successifs pour mener jusqu’à ce que son partenaire de jeu laisse une tentative d’aigle de 90 pieds au dernier par cinq en donnant-moi. portée pour sécuriser la cravate.

Jon Rahm a obtenu un demi-point vital avec un putt exceptionnel sur le 18e green



Hovland n’a jamais été à la traîne puisqu’il a obtenu le premier point européen de la journée en battant Morikawa 4&3, tandis que Cantlay a surmonté une charge tardive de Rose – qui s’est battu de trois à moins d’un – pour battre l’Anglais avec un birdie de 15 pieds sur l’avant-dernier trou. .

Viktor Hovland était en pleine forme lors de son match en simple contre Collin Morikawa



McIlroy a mené dès le début de son match contre Burns et avait quatre sans faute avec six à jouer, avant de revenir de l’Américain en remportant le 13e et de remporter le 16e trou praticable avec un birdie au 17e pour remporter une victoire 3&1.

Rory McIlroy s’est lancé dans les simples du dimanche et a réalisé une performance impressionnante



Hatton a signé une campagne sans défaite en remportant trois de ses quatre premiers trous avant de battre Harman avec deux trous à jouer, portant l’Europe à 14 points, tandis que Matt Fitzpatrick a raté un putt au 18e pour remporter la Ryder Cup alors que Max Homa le produisait. un va-et-vient sensationnel pour remporter une victoire 1up.

Koepka a obtenu son premier point complet de la semaine en battant Ludvig Åberg 3&2, tandis que Schauffele s’est battu après avoir perdu deux des trois premiers trous pour clôturer une victoire avec la même marge avec des birdies consécutifs.

Thomas a poursuivi la résurgence américaine lorsqu’un birdie au dernier trou lui a donné une victoire de 2 up sur Sepp Straka, bien que la victoire de l’Europe ait été presque assurée lorsque Fleetwood et Shane Lowry avaient une avance inattaquable sur le parcours.

L’éclat de Tommy Fleetwood l’a vu battre Rickie Fowler 3&1



Les célébrations étaient déjà pleines avec deux matches restants sur le parcours, Robert MacIntyre battant le champion de l’US Open Wyndham Clark et Lowry terminant à égalité contre Jordan Spieth.

Shane Lowry était ravi après avoir progressé avec un seul trou à jouer contre Jordan Spieth



Johnson : l’Europe a « dominé » l’équipe américaine

Capitaine européen Luke Donald : « C’est pourquoi la Ryder Cup est si spéciale pour moi et les gars. Nous jouons les uns pour les autres, nous partagerons ces souvenirs pour toujours. Je leur ai donné une bonne culture et je me suis préparé, mais ensuite cela restait à l’écart. Ils avaient «

Luke Donald montre sa fierté envers son équipe Team Europe en regardant comment ils ont remporté la victoire



Capitaine américain Zach Johnson : « Si j’ai une réflexion en ce moment, c’est que vous enlevez votre chapeau et que vous levez votre casquette – quel que soit le cliché – à Team Europe et à Luke. Ils ont très bien joué et ils l’ont mérité. Très impressionnant. Nous avons été dominés, mais nous avons fait preuve de courage. , on a fait preuve de cœur et puis là c’est devenu intéressant.

« Nous avons eu un certain élan au début de la journée et même pendant la journée. Je suis fier de mes gars – ils ont tellement de cœur et de courage. Ce n’est pas eux. C’est de ma faute. J’ai peut-être pris de mauvaises décisions. » Je réfléchirai à un moment donné. Mais il ne s’agit pas de ces 12 gars. Je suis reconnaissant envers chacun d’entre eux. «

Et après?

La saison du PGA Tour se poursuit jeudi avec le Sanderson Farms Championship dans le Mississippi et le DP World Tour se dirige vers l’Écosse pour le Alfred Duhill Links Championship, avec les deux événements en direct sur Sky Sports.

La prochaine Ryder Cup aura lieu à Bethpage Black du 26 au 28 septembre 2025, tandis que la prochaine édition à domicile aura lieu à Adare Manor en Irlande en 2027.

