Ryder Cup : l’Europe récupère le trophée après la fin du tournoi acrimonieux à Rome | Nouvelles du monde

Les golfeurs européens ont reconquis la Ryder Cup aux États-Unis après un tournoi riche en événements à Rome.

L’équipe européenne a atteint son objectif de 14,5 points dimanche après-midi après les victoires en simple de Viktor Hovland, Rory McIlroy, Tyrell Hatton et Tommy Fleetwood, qui ont assuré la victoire cruciale contre Rickie Fowler.

Le score final était de 16,5-11,5.

Cela signifie que les Européens récupèrent le titre perdu contre les États-Unis en 2021 et met fin à un tournoi dont on se souviendra autant pour ses incidents controversés que pour son golf.

Les joueurs de l'équipe Europe célèbrent au 18e trou après leur victoire à la Ryder Cup à Rome





Rory McIlroyqui a été impliqué dans une altercation samedi, semblait retenir ses larmes alors qu’il parlait à Sky Sports après avoir battu Sam Burns.

McIlroy était bouleversé après qu’un cadet de l’équipe américaine, Joe LaCava, n’ait pas réussi à quitter son champ de vision alors qu’il se préparait à putter et a raté le tir.

Les fans européens alignent le premier tee dimanche





LaCava a continué à célébrer après que son joueur, Patrick Cantlay, ait réussi son propre putt.

Le drame s’est propagé au parking à l’extérieur du club-house, où McIlroy a été vu en train de pointer du doigt et de crier.

Son compatriote européen Shane Lowry est intervenu pour éloigner McIlroy et vers une voiture en attente pour quitter le parcours.

LaCava s’est excusé auprès de McIlroy avant le match de dimanche, a indiqué le Daily Mail.

Fans américains sur le troisième trou du Marco Simone Club.





Le Nord-Irlandais a déclaré qu’il « l’avait utilisé [the incident] à mon avantage, pour me donner un niveau différent de concentration et de détermination.

Lowry a déclaré que son implication était « incroyable » et l’a appelé « l’expérience de ma vie ».

Il y avait encore plus d’aiguilles dimanche, alors que Cantlay a été nargué pour la deuxième journée consécutive par des supporters européens après qu’il ait été rapporté qu’il refusait de porter une casquette de l’équipe américaine pour protester contre le fait que les joueurs n’étaient pas payés pour participer à la Ryder Cup.

Il est de nouveau allé sans casquette en battant Justin Rose dimanche.

Justin Rose, de l'Europe, célèbre sa défaite en simple face à Patrick Cantlay.





Le capitaine de l’équipe américaine, Zach Johnson, a déclaré par la suite que les Européens « avaient bien joué » et « l’avaient mérité », admettant que son équipe « avait été dominée ».

Rose, la joueuse la plus âgée du tournoi, a déclaré que la pression de la Ryder Cup était unique, car « quand vous gagnez, vous vous sentez comme un héros, mais si vous perdez, vous êtes un zéro ».

