Ryder Cup : l’Europe mène les États-Unis 9,5-2,5 après que Viktor Hovland et Ludvig Åberg battent un record à Rome | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Scottie Scheffler et Brooks Koepka ont été battus 9&7 par Viktor Hovland et Ludvig Aberg lors des foursomes de samedi à la Ryder Cup à Rome, une défaite record dans la compétition.

Scottie Scheffler et Brooks Koepka ont été battus 9&7 par Viktor Hovland et Ludvig Aberg lors des foursomes de samedi à la Ryder Cup à Rome, une défaite record dans la compétition.

Viktor Hovland et Ludvig Åberg ont infligé une défaite embarrassante à Scottie Scheffler et Brooks Koepka alors que l’équipe Europe a construit une avance record sur l’équipe américaine lors des quatuors de samedi à la Ryder Cup.

L’équipe de Luke Donald détenait cinq points d’avance après une journée d’ouverture invaincue au Marco Simone GC, où l’Europe a réalisé un balayage net dans les quatuors et s’est imposée dans les quatuors, les hôtes gardant le contrôle de la compétition biennale après en avoir remporté une autre. séance samedi matin pour ouvrir un avantage de 9,5-2,5.

Hovland et Åberg ont battu le duo américain 9&7, soit la plus grande marge de victoire dans tous les matchs de 18 trous de l’histoire de la Ryder Cup et un résultat qui a réduit Scheffler aux larmes, avec la perspective d’un deuxième balayage en autant de jours qui semble brièvement possible. Les luttes des États-Unis se poursuivent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le numéro un mondial Scottie Scheffler était en larmes après que lui et Brooks Koepka aient subi une défaite record de 9 et 7 contre Ludvig Aberg et Viktor Hovland. Le numéro un mondial Scottie Scheffler était en larmes après que lui et Brooks Koepka aient subi une défaite record de 9 et 7 contre Ludvig Aberg et Viktor Hovland.

Max Homa et Brian Harman ont remporté le premier point complet du concours pour l’équipe de Zach Johnson après avoir éliminé Shane Lowry et Sepp Straka 4&2, avant que Rory McIlroy ne remporte trois victoires sur trois en s’associant à Tommy Fleetwood pour vaincre Justin Thomas et Jordan Spieth 2&1.

Jon Rahm et Tyrrell Hatton ont vu une avance de trois trous perdre lors du match final contre Patrick Cantlay et Xander Schauffele avant qu’un superbe coup de départ au 17e par trois des champions du Masters n’aide la paire européenne à remporter une victoire par 2, avec la victoire assurant que l’équipe de Donald prenne une avance de sept points dans les quatre balles de l’après-midi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jordan Spieth s’est plaint qu’un photographe avait perturbé son swing après son approche au cinquième trou. Jordan Spieth s’est plaint qu’un photographe avait perturbé son swing après son approche au cinquième trou.

L’avance est égale à la plus grande après trois séances de l’histoire de la Ryder Cup et laisse l’Europe avoir besoin de cinq points supplémentaires pour regagner la Ryder Cup, tandis que l’équipe américaine est sur le point de prolonger sa séquence de défaites à l’extérieur.

Plus à venir…

Regardez la Ryder Cup exclusivement en direct cette semaine sur Sky Sports ! La couverture en direct des simples commence dimanche à partir de 9h, avant le premier départ à 10h35. Diffusez la Ryder Cup et plus pour 21 £ par mois pendant six mois avec NOW.