Ryder Cup : l’Europe mène 10,5-5,5 sur l’équipe américaine malgré la finition spectaculaire en quatre balles de Patrick Cantlay | Actualités golfiques

L’équipe Europe se rapproche d’une victoire catégorique en Ryder Cup après avoir conservé une avance de cinq points sur l’équipe américaine avant les simples de dimanche à Rome.

L’équipe de Luke Donald a commencé la cinquième journée avec avance et a étendu son avantage après avoir devancé la séance à quatre de samedi, seulement pour que l’équipe américaine remporte trois points dans les quatre balles et réduise l’écart à 10,5-5,5 au Marco Simone GC.

Viktor Hovland et Ludvig Åberg avaient fait pleurer Scottie Scheffler plus tôt dans la journée après avoir battu le numéro 1 mondial et Brooks Koepka 9&7, la plus grande victoire sur 18 trous de l’histoire de la Ryder Cup, pour ensuite avoir du mal dans la séance de l’après-midi et tomber sur une défaite 4&3. à Sam Burns et Collin Morikawa.

Samedi quatre balles Sam Burns et Collin Morikawa battent Viktor Hovland (Norvège) et Ludvig Åberg (Suède) 4&3 Max Homa et Brian Harman battent Tommy Fleetwood (Eng) et Nicolai Hojgaard (Den) 2&1 Justin Rose (Eng) et Robert MacIntyre (Sco) battent Justin Thomas et Jordan Spieth 3&2 Patrick Cantlay et Wyndham Clark battent Matt Fitzpatrick (Eng) et Rory McIlroy (NIrl) 1up

Scottie Scheffler et Brooks Koepka ont été battus 9&7 par Viktor Hovland et Ludvig Aberg lors des foursomes de samedi à la Ryder Cup à Rome, une défaite record dans la compétition.



Max Homa et Brian Harman ont remporté leur deuxième point de la journée en survivant à un retour tardif de Tommy Fleetwood et Nicolai Hojgaard pour remporter une victoire 2&1, un balayage net de l’équipe américaine restant temporairement une possibilité avec deux matches restants sur le parcours.

Justin Rose et Robert MacIntyre ont remporté le premier point européen de la séance en éliminant Jordan Spieth et Justin Thomas 3&2, avant que Rory McIlroy et Matt Fitzpatrick ne soient battus dans une finale dramatique lors du match final.

Justin Rose répète ses exploits du premier jour en drainant ce putt d’embrayage pour sceller un point pour l’équipe Europe, remportant cette fois une victoire 3&2 sur Justin Thomas et Jordan Spieth.



L’Europe avait un avantage avec deux à jouer contre Wyndham Clark et Patrick Cantlay, qui ont calmé le public local en réalisant un birdie au 17e et en drainant un birdie sensationnel de 45 pieds au dernier pour arracher une victoire de 1 up et une victoire de séance pour les visiteurs.

Des scènes de colère ont suivi sur le 18e green, avec le cadet de Cantlay, Joe LaCava, impliqué dans des conversations animées avec McIlroy après s’être prétendument tenu sur sa ligne, avant que la dispute ne se propage au parking et que McIlroy doive être chassé par Lowry.

Rory McIlroy, furieux, a affronté un cadet de l’équipe américaine dans le parking après le tour après un incident au 18e trou.



L’Europe a besoin de quatre points lors du simple de dimanche pour reconquérir le trophée et remporter une septième édition consécutive à domicile de la compétition biennale, tandis que l’équipe américaine de Zach Johnson a besoin de huit points pour conserver la coupe et de 8,5 points pour mettre fin à 30 ans d’attente pour la victoire à l’extérieur. sol.

Sam Burns et Collin Morikawa battent Viktor Hovland et Ludvig Åberg 4&3

Burns a réussi un birdie au premier et s’est converti de 10 pieds pour un par gagnant au troisième, puis a répondu à Hovland remportant le quatrième en réussissant un birdie au suivant et en faisant signe au public local après avoir réussi un trou à bout portant au sixième.

Sam Burns de l’équipe américaine réussit le putt pour remporter le sixième trou avant de faire signe à la foule de la Ryder Cup.



Morikawa a profité du neuvième par cinq pour atteindre le virage quatre devant et a suivi un birdie au 11e en réalisant un aigle de 10 pieds au 12e pour monter six avec six à jouer.

Le double champion majeur a raté quatre pieds au 13e et six pieds au 14e pour perdre les deux trous face aux birdies d’Åberg, avant qu’un par au suivant ne soit suffisant pour donner aux deux Américains leur première victoire du concours.

Sam Burns de l’équipe américaine réalise son putt par au 15e trou pour clôturer une victoire 4&3 avec son partenaire Colin Morikawa et insiste sur le fait que l’équipe pense qu’elle peut faire un retour à la Ryder Cup.



« Nous avons fait du bon travail là-bas », a déclaré Burns. « Nous savions que ça allait être difficile. Nous savions que le public serait contre nous. Nous avons continué à nous battre et nous sommes heureux d’inscrire un point pour notre équipe. »

Max Homa et Brian Harman battent Tommy Fleetwood et Nicolai Hojgaard 2&1

Homa a ouvert avec un birdie de six pieds et l’équipe américaine est restée en tête lorsque Hojgaard a raté une opportunité de birdie au troisième, l’Américain drainant ensuite un 40 pieds au quatrième et égalant le birdie de Fleetwood au suivant.

Max Homa a réalisé des clichés époustouflants alors qu’il était l’homme vedette de l’équipe américaine en remportant ses deux matchs samedi à la Ryder Cup à Rome.



Les Américains se sont encore plus dégagés lorsque Homa a réussi un birdie au sixième et Harman a profité du neuvième pour atteindre le virage quatre devant, les visiteurs répondant à la perte du 10e face à un birdie de Fleetwood en réalisant un brillant aigle au 12e par cinq.

Le birdie de 30 pieds de Hojgaard au 14e et le remarquable chip-in eagle de Fleetwood depuis le 16e green ont prolongé le combat, avant que Homa n’assure un deuxième point de la journée pour lui et Harman avec un par sur l’avant-dernier trou.

Tommy Fleetwood entretient les espoirs dans son match avec ce chip-in spectaculaire pour enflammer la foule de la Ryder Cup.



Justin Rose et Robert MacIntyre battent Justin Thomas et Jordan Spieth 3&2

MacIntyre s’est inscrit à partir de 15 pieds pour égaler le birdie au premier de Spieth, qui en a ajouté un autre au quatrième, tandis que le birdie gagnant de Rose au sixième a été annulé lorsque Thomas a réussi un trou à six pieds pour remporter le suivant.

C’était la célébration emblématique de Justin Rose alors qu’il réussissait ce putt de 15 pieds pour le birdie et pour gagner le trou.



Rose a réussi un birdie au neuvième et a drainé un 15 pieds au 10e pour faire avancer l’Europe dans le match pour la première fois, MacIntyre remportant le 13e par trois pour doubler son avantage.

Un par de Rose a suffi pour remporter le 14e et les brillants hauts et bas de MacIntyre ont assuré une égalité au suivant, avec le point assuré au suivant pour poursuivre le début invaincu de l’Écossais dans sa carrière à la Ryder Cup.

Justin Rose fait reculer les années lors de la deuxième journée de la Ryder Cup, en réussissant ce superbe birdie pour donner l’avantage à l’Europe pour la première fois lors du troisième match.



« Aujourd’hui, c’est tout ce dont j’ai rêvé. J’ai travaillé dur pour y parvenir », a déclaré MacIntyre. « Hier, j’avais l’impression de laisser Justin [Rose] un peu mais il a relevé le défi et aujourd’hui, il a encore été brillant, et heureusement, je l’ai aidé. »

Patrick Cantlay et Wyndham Clark battent Matt Fitzpatrick et Rory McIlroy 1up

McIlroy a pris l’avantage avec un birdie de 10 pieds au quatrième et a réduit de moitié le suivant après avoir raté son essai d’aigle, après avoir conduit le green, les deux équipes profitant du neuvième par quatre pour laisser l’Europe 1 au virage.





Rory McIlroy a remporté trois victoires sur trois avant cette défaite



Cantlay s’est laissé un birdie à bout portant pour remporter le 11e et Fitzpatrick a drainé un 20 pieds pour égaler le birdie de Clark au 13e, tandis que McIlroy a fait reculer l’Europe lorsqu’il a réussi un trou de 10 pieds au 14e.

Cantlay a réussi un trou de 10 pieds pour égaler le birdie de McIlroy au 16e et a réussi un birdie au suivant pour hisser le niveau du concours en direction du dernier par cinq, où Cantlay s’est remis d’un mauvais lancer pour percer un remarquable birdie de 45 pieds et se déchaîner. célébrations sur le green final.

Patrick Cantlay a réalisé trois putts incroyables sur les trois derniers trous, ce qui a aidé l’équipe américaine à remporter un point et à maintenir ses espoirs pour la Ryder Cup.





Caddy LaCava a semblé franchir la ligne d’un putt européen alors qu’il agitait sa propre casquette en l’air pour célébrer, un débat houleux s’ensuivant sur le 18e green et la dispute se poursuivant dans le parking.

« De toute évidence, ils ont eu une excellente fin et vous savez, Patrick a réalisé trois superbes putts à la fin pour sceller l’affaire, alors chapeau à eux », a déclaré McIlroy. « Ils ont joué un super match, et oui, quelques scènes là-bas sur 18 et juste de l’huile sur le feu demain. »

Et après?

