Ryder Cup : l’équipe européenne mène 4-0 contre l’équipe américaine après un balayage historique en quatuor vendredi à Rome | Actualités golfiques

L’équipe Europe a pris un départ de rêve dans sa tentative de reconquérir la Ryder Cup après avoir remporté les quatre matchs à quatre pour balayer la séance d’ouverture pour la première fois dans l’histoire de l’événement.

La décision du capitaine Luke Donald de lancer une Ryder Cup à domicile avec des foursomes plutôt que les fourballs traditionnels a immédiatement porté ses fruits lors d’une démonstration dominante au Marco Simone GC, où l’Europe n’a jamais été menée à aucun moment dans aucun match alors qu’elle a pris un avantage de 4-0.

Jon Rahm et Tyrrell Hatton ont écarté le numéro 1 mondial Scottie Scheffler et un Sam Burns mal en point 4&3 dans le match au sommet, tandis que la recrue Ludvig Åberg a fait un début gagnant dans sa carrière à la Ryder Cup en associant Viktor Hovland à la victoire par la même marge. sur Max Homa et Brian Harman.

Jon Rahm était en pleine forme pour l’équipe Europe alors qu’il s’associait à Tyrrell Hatton pour battre Scottie Scheffler et Sam Burns 4&3 lors des foursomes du vendredi à la Ryder Cup à Rome.



Sepp Straka a connu des débuts gagnants en rejoignant Shane Lowry pour éliminer Rickie Fowler et Collin Morikawa 2&1, donnant l’avantage à l’Europe 3-0, tandis que Rory McIlroy et Tommy Fleetwood ont terminé une matinée remarquable pour les hôtes en battant Xander Schauffele et Patrick Cantlay par le même. marge.

C’est la première fois que l’Europe mène 4-0 après la séance d’ouverture et la première fois depuis 2006 où l’équipe américaine sera à la traîne avant vendredi après-midi, donnant aux hôtes une avance considérable alors qu’ils visent une septième victoire consécutive à domicile dans la compétition biennale.

Rory McIlroy a réussi un superbe coup de départ sur le 17e trou par trois du Marco Simone Golf and Country Club de la Ryder Cup pour confirmer le blanchissage de l’équipe Europe lors des quatuors du vendredi.



Jon Rahm et Tyrrell Hatton battent Scottie Scheffler et Sam Burns 4&3

Rahm a réussi un birdie depuis le green pour réaliser un birdie au troisième et l’Europe a doublé son avance en profitant du cinquième, les hôtes réagissant à la perte du sixième face à un birdie de six pieds de Burns en remportant ensuite le par-trois après que Rahm ait presque fait un trou. -dans une.

Burns a réussi des putts au cours des deux trous suivants pour éviter de prendre davantage de retard et Rahm est intervenu depuis le 10e green pour sauver un par improbable, l’Europe avançant ensuite avec un birdie au par quatre suivant.

Ryder Cup Golf en direct



Samedi 30 septembre à 6h00



Les États-Unis ont pris quatre retards lorsqu’ils ont concédé le putt d’aigle européen au 12e, Rahm obtenant le point lorsqu’il a retardé sa tentative de birdie au 15e à portée de frappe.

« J’ai eu un bon pressentiment à propos de Tyrrell [Hatton] tout au long », a déclaré Rahm. « La dernière fois que nous avons joué ensemble, c’était vraiment bien, et c’était bien de venir ici et de jouer comme nous l’avons fait. C’est un match à quatre incroyable et nous avons joué avec autant de confiance que deux personnes peuvent jouer, et c’était magnifique. »

Un putt de Jon Rahm a donné à l’équipe européenne une avance de 1-0 à la Ryder Cup alors qu’il s’associait à Tyrrell Hatton dans une victoire 4&3 contre Scottie Scheffler et Sam Burns à Rome.



Viktor Hovland et Ludvig Aberg battent Max Homa et Brian Harman 4&3

Hovland a pris un départ parfait lorsqu’il a lancé un birdie au premier et a converti un par de 15 pieds pour remporter également le deuxième, avant de rebondir après avoir perdu les deux trous suivants en remportant les cinquième et sixième avec des pars.

Åberg a réussi un birdie de 15 pieds au neuvième pour atteindre le troisième virage et Hovland a égalé le birdie de Homa au 11e, en obtenant un autre birdie au 14e avant que la paire scandinave n’accomplisse sa victoire au trou suivant.

Viktor Hovland et Ludvig Åberg confirment une victoire 4&3 contre Max Homa et Brian Harman pour donner une avance de 2-0 à l’équipe Europe en Ryder Cup



Shane Lowry et Sepp Straka battent Rickie Fowler et Collin Morikawa 2&1

Une approche étonnante dans le troisième de Lowry a mis en place le premier des birdies consécutifs, l’Europe répondant à Straka mettant son coup de départ dans l’eau au cinquième en remportant trois trous consécutifs à partir du septième.

Lowry a envoyé son coup de départ dans l’eau pour perdre le 10e et Fowler a réussi un birdie à longue distance au 13e pour réduire l’avantage de l’Europe à deux, seulement pour que les États-Unis fassent un bogey le suivant et que les hôtes scellent la victoire lorsque Straka a réussi un trou de près. portée au 17ème.

Sepp Straka réussit un putt pour sceller une victoire 2&1 contre Rickie Fowler et Collin Morikawa, donnant trois devants à l’équipe Europe



« Évidemment, c’est le début, mais je voulais donner à Sepp [Straka] son moment dans la Ryder Cup pour réussir le putt gagnant », a déclaré Lowry. « C’est énorme. Nous avons bien démarré ce matin. Nous devons garder le pied baissé. Je suis très heureux avec lui et je me suis bien amusé. »

Rory McIlroy et Tommy Fleetwood battent Xander Schauffele et Patrick Cantlay 2&1

McIlroy a réussi un birdie de sept pieds au quatrième et a pris une longueur d’avance avec un par au huitième après que Cantlay ait trouvé de l’eau avec son approche, seulement pour que l’équipe américaine remporte le neuvième et atteigne le premier virage derrière.

L’Europe a pris le 11e avec un birdie concédé, puis a annulé le birdie de Schauffele au 14e en remportant une victoire qui changeait la dynamique au 15e.

Tommy Fleetwood et Rory McIlroy ont joué deux avec trois à jouer dans leurs quatuors contre Xander Schauffele et Patrick Cantlay avec un putt impressionnant sur le 15e green.



Fleetwood a réussi son putt de 20 pieds pour le par, qui a pris le trou lorsque Schauffele a raté de quatre pieds, McIlroy réagissant à la perte du 16e en tirant son coup de départ sur le prochain à l’intérieur de trois pieds et en préparant le birdie.

« Cela a été une séance incroyable », a déclaré McIlroy. « Nous avons changé de format cette année pour commencer par les foursomes parce que statistiquement, c’est notre meilleure séance. Et toute la semaine, nous n’avons parlé que de démarrer rapidement. Nous étions prêts à partir dès le premier coup de départ aussi évidemment que vous. Je peux voir comment tout le monde a joué. »

Rory McIlroy et Tommy Fleetwood discutent de leur plan avant la première séance du premier jour de la Ryder Cup alors que leur victoire 2&1 contre Xander Schauffele et Patrick Cantlay donne une avance de quatre à l’équipe Europe.



Et après?

Hovland et Hatton mènent l’Europe dans les quatuors de l’après-midi contre Justin Thomas et Jordan Spieth, avec Rahm aux côtés de Nicolai Hojgaard contre Scheffler et le quintuple vainqueur majeur Brooks Koepka.

Robert MacIntyre et Justin Rose commencent leur semaine contre Homa et Clark, McIlroy rejoignant Matt Fitzpatrick lors du dernier match pour affronter Morikawa et Schauffele.

La couverture du deuxième jour a les mêmes horaires que vendredi, avec le coup de départ d’ouverture des quatuors à 6h35 et les séances de quatre balles de l’après-midi commençant à 11h25. La couverture de la dernière journée en simple commence dimanche à 9h avant le premier match qui se déroulera à 10h35.

