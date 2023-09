Ryder Cup : l’équipe américaine s’est fracturée alors que Patrick Cantlay demande que les joueurs soient payés pour leur présence à Rome | Actualités golfiques

L’équipe américaine a été impliquée dans un conflit interne lors de la Ryder Cup après que Patrick Cantlay se soit demandé pourquoi les joueurs n’étaient pas payés pour figurer à Rome.

Sky Sports comprend que le comportement de Cantlay a provoqué une rupture au sein de l’équipe de Zach Johnson au Marco Simone GC, où les États-Unis étaient menés par une marge record lors de la première journée.

Cantlay pense que les joueurs devraient être payés pour participer à la Ryder Cup et a démontré sa frustration de ne pas être payé en refusant de porter une casquette d’équipe lors des foursomes du samedi, après avoir porté une casquette lors de la Presidents Cup de l’année dernière.

Nicolas Colsaerts a attisé la foule de la Ryder Cup sur le premier tee avant la deuxième journée au Marco Simone Golf and Country Club de Rome



L’ancien champion de la FedExCup, ainsi que son ami proche Xander Schauffele, seraient assis dans une zone séparée du vestiaire de l’équipe.

Avant la Ryder Cup, il a été largement rapporté que c’étaient les mêmes deux joueurs qui refusaient d’autoriser les caméras Netflix à accéder à la salle de l’équipe, les deux joueurs étant également absents de la mission de reconnaissance préalable à l’événement de l’équipe américaine à Rome plus tôt en septembre.

Scheffler fond en larmes après une défaite record

Le numéro un mondial Scottie Scheffler était en larmes après que lui et Brooks Koepka aient subi une défaite record de 9 et 7 contre Ludvig Aberg et Viktor Hovland.



Le numéro 1 mondial Scottie Scheffler a fondu en larmes après que lui et Brooks Koepka aient subi une défaite record contre Viktor Hovland. et Ludvig Åberg dans les quatuors du samedi.

La paire américaine avait cinq points au cours des trois premiers trous et s’est effondrée sur une défaite de 9&7, ce qui a brisé le précédent record de victoire en quatuor de 7&6 et constitue la plus grande marge de victoire sur 18 trous dans l’histoire de la Ryder Cup.

Ludvig Aberg et Viktor Hovland ont établi un record de la Ryder Cup en battant Scottie Scheffler et Brooks Koepka avec une victoire 9&7 lors de la deuxième journée.



L’Europe menait trois après trois malgré un dépassement du par et a remporté le quatrième trou quand Åberg a failli faire un trou d’un coup, la paire locale réussissant un birdie au sixième puis remportant quatre trous consécutifs à partir du huitième pour remporter une victoire spectaculaire.

« Nous affrontions deux gars forts – le numéro 1 mondial et un quintuple champion majeur – et nous ne leur avons rien donné », a déclaré Hovland. « Nous avons joué vraiment très solidement. Je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup mieux. »

McGinley : Il se passe quelque chose… est-ce qu’ils traitent ça sérieusement ?

Paul McGinley est déconcerté par la performance de l’équipe américaine jusqu’à présent à la Ryder Cup et félicite Luke Donald pour le succès de l’équipe européenne.



Paul McGinley de Sky Sports :

« C’est tout simplement incroyable qu’il n’y ait aucune réaction. Cela me pousse à réfléchir : que se passe-t-il dans les coulisses ? Quel genre d’attitude, d’atmosphère ? Ces gars-là sont-ils vraiment prêts à jouer la Ryder Cup ?

« Il ressort clairement de leur emploi du temps que ce n’est pas le cas. Neuf des 12 ont eu quatre semaines de congé et n’ont pas joué de tournoi de golf ; ils n’iraient jamais à un tournoi majeur après quatre semaines de congé.

« Est-ce qu’ils prennent cela aussi sérieusement qu’une question majeure ?

« Il se passe quelque chose, ils ne peuvent pas jouer aussi mal qu’ils le sont. »

