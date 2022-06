Ryder Cup : Lee Westwood soutient que les participants aux LIV Golf Series devraient être autorisés à jouer dans les tournois par équipe | Nouvelles du golf

Lee Westwood devrait participer à son deuxième événement LIV Golf plus tard cette semaine

Lee Westwood a déclaré que sa participation aux futures Ryder Cups ne devrait pas être menacée par sa décision de participer à la série LIV Golf.

L’Anglais de 49 ans fait partie de plusieurs des meilleurs joueurs de golf à s’être inscrits sur le circuit lucratif soutenu par l’Arabie saoudite, malgré les sanctions imposées par le PGA Tour et le DP World Tour.

La prochaine Ryder Cup n’étant prévue qu’en septembre 2023, on ne sait toujours pas si les joueurs participant à la série LIV pourront jouer à Rome, mais il y a eu des spéculations selon lesquelles ils ne seraient pas autorisés à le faire.

Westwood, qui a fait 11 apparitions à la Ryder Cup et était considéré comme une quasi-certitude d’être un futur capitaine de l’équipe européenne, a posé des questions sur son avenir dans le tournoi alors qu’il se préparait à jouer dans le deuxième événement de la série LIV à Portland.

“Pourquoi devrait-il être menacé ? Je joue au golf de la Ryder Cup depuis 1997, et le critère était d’être membre de l’European Tour”, a déclaré Westwood, faisant référence au DP World Tour par son ancien nom. “Maintenant, le critère pour être membre de l’European Tour est de jouer quatre événements. Pourquoi devraient-ils changer cela maintenant ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le moment où les États-Unis ont reconquis la Ryder Cup en 2021. Regardez le moment où les États-Unis ont reconquis la Ryder Cup en 2021.

“J’ai été membre du PGA TOUR et j’ai toujours joué quatre événements sur le circuit européen, et pourquoi le circuit européen changerait-il ses règles de manière si radicale parce qu’un autre circuit ne l’aime pas ou se sent financièrement menacé ? Il y a juste un peu trop beaucoup de protection passe à mon goût et pas assez de transparence.

“Je pense que tant que vous remplissez les critères pour être membre de l’European Tour, vous devriez toujours avoir la possibilité d’essayer de vous qualifier pour l’équipe de la Ryder Cup.”

Garcia : On croise les doigts

Sergio Garcia, le meilleur marqueur de tous les temps de la Ryder Cup, a adopté une position moins combative en disant qu’il espérait ajouter à ses 10 apparitions.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait qu’il y avait un risque de compromettre son avenir à la Ryder Cup lorsqu’il a rejoint la série LIV, Garcia a répondu : “Oui, je suppose qu’il y en avait un.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sergio Garcia a frappé le premier coup de départ de la 43e Ryder Cup à Whistling Straits l’année dernière. Sergio Garcia a frappé le premier coup de départ de la 43e Ryder Cup à Whistling Straits l’année dernière.

“Vous ne saviez jamais comment tout le monde allait agir. De toute évidence, vous espériez que cela ne changerait pas. Nous espérons toujours que cela ne l’affectera pas.

“J’espère que j’ai encore la possibilité, et je suis sûr qu’eux aussi, de faire partie de quelques autres équipes de la Ryder Cup, mais cela ne dépendra pas de nous maintenant. Nous allons juste croiser les doigts .”

L’équipe américaine sera dirigée en Italie par Zach Johnson, qui a donné l’indication la plus forte à ce jour avant la John Deere Classic que les joueurs participant à la série LIV Golf ne pourront pas faire partie de son équipe à la Ryder Cup.

“Pour jouer dans l’équipe de la Ryder Cup, que vous soyez parmi les six premiers ou un choix, vous devez accumuler des points à la Ryder Cup via la PGA of America”, a déclaré Johnson. “Pour engranger des points à la Ryder Cup via la PGA of America, vous devez être membre de la PGA of America.

“La façon dont nous sommes membres de la PGA of America passe par le PGA Tour. Je vous laisserai relier les points à partir de là.”

Westwood appelle à “plus de transparence” des tournées établies

Westwood a également remis en question une extension de «l’alliance stratégique» entre le DP World Tour et le PGA Tour, qui a été annoncée plus tôt cette semaine.

Le partenariat, jusqu’en 2035, est une extension de l’accord dévoilé en novembre 2020 qui se traduit par des événements co-sanctionnés sur les deux circuits et une collaboration pour aider le DP World Tour à atteindre de nouveaux sponsors en titre de tournoi.

Dans le cadre de la nouvelle coentreprise, le PGA Tour a augmenté sa participation existante dans European Tour Productions de 15% à 40%, tout en utilisant les références internationales reconnues du DP World Tour pour coordonner un programme mondial.

Westwood a déclaré: “J’aimerais voir plus de transparence sur cette alliance stratégique. Les gens en ont parlé, mais nous n’avons pas eu trop de détails jusqu’à présent sur ce que cela signifie pour l’European Tour.

“Si j’étais un membre de l’European Tour, assis là à regarder tous les faits et à ne pas être émotif à ce sujet, juste à gérer les faits, je ne serais pas trop confiant en ce moment que cela va améliorer mes opportunités de jeu ou mes opportunités de gain. .”