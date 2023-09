Ryder Cup : le golfeur numéro un mondial Scottie Scheffler en larmes après avoir subi une lourde défaite historique | Nouvelles du monde

Scottie Scheffler, le golfeur numéro un mondial, a fondu en larmes après que lui et son partenaire, Brooks Koepka, aient subi une lourde défaite historique lors de la Ryder Cup.

Les Américains ont perdu 9&7 contre les Européens Viktor Hovland et Ludvig Aberg, soit la plus grande marge de victoire dans un match de 18 trous dans l’histoire de l’événement.

Dans un tournoi réputé pour ses finitions serrées, il restait encore sept trous à jouer lorsque les Européens ont scellé la victoire.

Scheffler a été photographié retenant ses larmes et étant réconforté par sa femme Meredith alors que l’énormité de la perte s’enfonçait, la plus grande marge précédente étant de 7&6.

Le joueur de 27 ans voulait essayer de se racheter en quatre balles dans l’après-midi, mais a été laissé de côté par le capitaine américain Zach Johnson, a indiqué PA.

Pour ajouter à l’humiliation des joueurs américains, aucun de leurs adversaires n’a remporté de tournoi majeur, alors que Koepka en a remporté cinq. Aberg, 23 ans, n’est devenu professionnel qu’en juin et joue parce qu’il a reçu une wild card après avoir remporté la dernière épreuve de qualification.

Il y a souvent des tensions lors du match biennal entre les meilleurs golfeurs américains et européens, car les joueurs, poussés par des spectateurs bruyants, célèbrent plus fort que lors d’autres tournois.

Après le match de vendredi, Koepka a accusé l’Espagnol Jon Rahm d’avoir agi comme « un enfant » lors de leur match nul, que Rahm a égalisé en réussissant un putt d’aigle de 33 pieds (10 m) sur le dernier trou.

Koepka, qui joue également avec Scheffler, a déclaré : « Je veux frapper une planche et faire la moue comme Jon Rahm l’a fait. Mais, vous savez, c’est comme ça. Agir comme un enfant. Mais nous sommes des adultes. Nous passons à autre chose. «

Koepka a assumé le rôle d’un méchant pantomime lors de la Ryder Cup de cette année, après avoir fait défection pour la tournée LIV Golf organisée par l’Arabie Saoudite.

Rahm, qui était partenaire de Nicolai Hojgaard, a admis qu’il avait « cogné une planche avec colère » après que les Américains aient joué un contre un.

Il a déclaré : « En montant vers le tee, j’ai laissé échapper un peu de frustration en frappant la planche sur le côté, j’ai continué à marcher, c’était tout.

« Si Brooks pense que c’est enfantin, c’est comme ça. Il a le droit de penser ce qu’il pense. J’ai fait bien pire sur un parcours de golf comme celui-là.

« J’avais besoin de me défouler et visiblement ça a marché. Est-ce bien ou mal, enfantin ou pas, je ne sais pas, mais c’est ce dont j’avais besoin en ce moment. »

Plus tard samedi, il y a eu des frictions apparentes entre Rory McIlroy et Wyndham Clark, qui ont échangé quelques mots, « peut-être à propos de la position du ballon et du respect des règles », a indiqué la BBC.