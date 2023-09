Ryder Cup : Jon Rahm et Tyrrell Hatton mèneront l’Europe en quatuor alors que Rory McIlroy s’associe à Tommy Fleetwood | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La plus grande rivalité du golf se ravivera à nouveau ce week-end alors que l’Europe affrontera les États-Unis lors de la Ryder Cup, en direct exclusivement sur Sky Sports.

Le champion des Masters Jon Rahm dirigera l’équipe Europe pour la troisième Ryder Cup consécutive après avoir été envoyé à son partenaire Tyrrell Hatton lors des quatuors du vendredi à Rome.

Rahm, qui a été le meilleur marqueur d’Europe avec 3,5 points lors de leur défaite record contre l’équipe américaine à Whistling Straits en 2021, cherchera à faire prendre un départ gagnant à l’équipe de Luke Donald lors du départ à 7h35 (6h35 BST). au Club de Golf Marco Simone.

Les deux hommes, qui ont joué ensemble lors du vendredi quatre balles il y a deux ans, affronteront le numéro 1 mondial Scottie Scheffler et le champion en titre du WGC-Dell Technologies Match Play, Sam Burns, lors du match d’ouverture de la session.

C’est la première fois en 30 ans que l’Europe choisit de lancer une Ryder Cup à domicile avec des foursomes plutôt que des fourballs, Donald espérant que ce changement leur donnera la meilleure chance de prendre rapidement une avance alors qu’ils cherchent à reconquérir le trophée.

L’étoile montante Ludvig Åberg – qui n’est devenue professionnelle que cet été – a été immédiatement lancée dans ses débuts à la Ryder Cup alors qu’il forme un partenariat entièrement scandinave avec le champion de la FedExCup Viktor Hovland, le duo affrontant le vainqueur de l’Open Brian Harman et son compatriote débutant Max Homa.

L’Irlandais Shane Lowry sortira aux côtés du débutant Sepp Straka, le duo européen affrontant le double champion majeur et pilier de l’équipe américaine Rickie Fowler – faisant sa cinquième apparition à la Ryder Cup après avoir échoué à gagner une place il y a deux ans.

Rory McIlroy entame sa septième Ryder Cup consécutive aux côtés d’un nouveau partenaire de jeu en la personne de Tommy Fleetwood, qui a remporté quatre points lors de la dernière victoire européenne à domicile au Golf National en 2018.

Le solide duo européen affronte le formidable partenariat de Xander Schauffele et Patrick Cantlay, qui ont déjà impressionné ensemble aux Ryder Cups, aux Presidents Cups et à la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans.

Le capitaine américain Zach Johnson a étonnamment laissé de côté Justin Thomas et Jordan Spieth, qui avaient un bilan de 4-0 lors de la Coupe des Présidents de l’année dernière et qui se sont associés lors des deux dernières Ryder Cup, Brooks Koepka et le champion de l’US Open Wyndham Clark étant les deux autres à ne pas le faire. fonctionnalité.

Justin Rose et Matt Fitzpatrick font partie des joueurs de l’équipe Europe absents de la séance du matin mais susceptibles de figurer dans les fourballs, tandis que les recrues Nicolai Hojgaard et Robert MacIntyre devront également attendre pour faire leurs débuts.

Matchs à quatre du vendredi (tous BST)

0635 Jon Rahm (Esp) et Tyrrell Hatton (Eng) contre Scottie Scheffler et Sam Burns

06h50 Viktor Hovland (Norvège) et Ludvig Åberg (Suède) contre Brian Harman et Max Homa

0705 Shane Lowry (Irl) et Sepp Straka (Aut) contre Rickie Fowler et Collin Morikawa

0720 Rory McIlroy (NIrl) et Tommy Fleetwood (Eng) contre Xander Schauffele et Patrick Cantlay

Que se passe-t-il ensuite ?

L’action à quatre balles devrait ensuite commencer à 12h25 (11h25 BST) les deux jours, bien qu’elle pourrait être légèrement repoussée, avec 15 minutes entre chaque match et le match final commençant à 13h10 (12h10 BST). Les 24 joueurs seront ensuite impliqués dans les simples du dimanche, le match d’ouverture commençant à 11h35 en Italie (10h35 BST).

