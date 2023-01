Ryder Cup : Ian Poulter laisse entendre qu’il pourrait ne pas jouer pour l’Europe même s’il se qualifie | Nouvelles du golf

Ian Poulter dit qu’il devrait se demander s’il jouera à la Ryder Cup de cette année même s’il se qualifie

Ian Poulter a laissé entendre qu’il envisagerait de ne pas participer à la Ryder Cup s’il se qualifiait pour le concours de septembre à Rome.

L’héroïsme de Poulter pour l’Europe contre les États-Unis, notamment en déclenchant le “Miracle à Médine” en 2012, lui a valu le surnom de “Mr Ryder Cup”, mais rejoindre LIV Golf a mis sa future participation en grave danger.

Le PGA Tour a suspendu les membres qui ont concouru sur le circuit financé par l’Arabie saoudite, tandis que le DP World Tour l’été dernier a infligé une amende de 100 000 £ aux joueurs et les a bannis du Genesis Scottish Open, mais a vu que cela restait temporairement en appel.

L’affaire complète sera entendue début février et décidera effectivement si le Tour peut sanctionner Poulter, Lee Westwood et Sergio Garcia, ou s’ils peuvent continuer à concourir et rester éligibles pour la Ryder Cup.

“J’adorerais me qualifier. Que je joue ou non, ce serait une autre chose”, a déclaré Poulter aux journalistes avant le championnat HSBC d’Abu Dhabi. « Je n’ai rien lâché. Si je gagne ces deux semaines, qui sait ?

“Je ne m’attends certainement pas à obtenir l’un des six [captain’s] sélectionne. En aucun cas, forme ou forme. Ce qui est aussi dommage. Qu’est-ce que ça te dis? Quelle est l’histoire là-bas ?”

Le capitaine européen Luke Donald a déclaré en septembre qu’il était difficile de répondre aux “hypothétiques” quant à savoir s’il donnerait une wild card aux joueurs de LIV, mais cela semblerait hautement improbable compte tenu de l’acrimonie impliquée.

Rory McIlroy a clairement indiqué qu’il ne pensait pas que les joueurs de LIV devraient faire partie de l’équipe et a détaillé la rupture de sa relation auparavant étroite avec Garcia en particulier, tandis que Jon Rahm et Matt Fitzpatrick estiment que la Ryder Cup devrait simplement présenter les meilleurs joueurs d’Europe. et les États-Unis.

Poulter a été largement ridiculisé la semaine dernière pour s’être plaint sur les réseaux sociaux de l’échec de la Ryder Cup Europe à tweeter ses vœux d’anniversaire à Garcia, admettant qu’il s’agissait d’un cas où il “se battait petit avec petit”.

“Au fil du temps, j’ai dit beaucoup de choses stupides”, a ajouté Poulter. « Aurais-je dû le dire ? Oui et non. Je n’ai fait que souligner un fait. Il n’y avait pas d’autre raison.

“Écoutez, 2022 a été pleine de grosses distractions. Et mon objectif principal pour 2023 est d’avoir le moins de distractions possible, de bien jouer au golf et de m’amuser. Ce fut une année 2022 difficile avec tout ce qui est dans le domaine public.

“Et aussi frustrant que cela puisse être pour moi – quand je sens que certaines choses sont vraiment injustes – il a été facile de laisser les choses bouillir à l’intérieur. Parce que toute l’histoire n’a pas tout à fait été racontée.”

Henrik Stenson est également sur le terrain à Abu Dhabi, l’ancien champion de l’Open faisant sa première apparition sur le DP World Tour depuis qu’il a rejoint LIV Golf et a été limogé en tant que capitaine de la Ryder Cup.

