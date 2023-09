Ryder Cup : Brooks Koepka s’en prend à « l’enfant » Jon Rahm après une journée d’ouverture dominante pour l’équipe Europe | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jon Rahm a réalisé deux superbes tirs pour remporter le 18e trou par cinq au Marco Simone Golf and Country Club et remporter une mi-temps passionnante lors du match contre Brooks Koepka et Scottie Scheffler lors de la Ryder Cup.

Brooks Koepka a accusé Jon Rahm d’agir comme un enfant après la superbe performance de l’Espagnol dans l’après-midi à la Ryder Cup à Rome vendredi.

Rahm a réussi deux des trois derniers trous à Marco Simone alors que lui et Nicolai Hojgaard sont venus par derrière pour obtenir une égalité dans leur match à quatre balles contre Koepka et Scottie Scheffler.

Le numéro 3 mondial de 28 ans, qui a marqué trois fois lors de ses deux matches de la journée, a célébré avec exubérance alors que l’Europe prenait fermement les commandes de la compétition, menant 6,5-1,5 après la première journée. On ne sait cependant pas clairement ce que Rahm a fait en particulier pour agacer l’Américain.

Jon Rahm attribue à son partenaire Nicolai Højgaard sa performance en quatre balles et affirme que le Danois a utilisé Seve Ballesteros comme source d'inspiration pour l'Espagnol.

Koepka a déclaré dans une interview télévisée : « Je pense que Scottie et moi avons réussi un birdie à 14, 15, 16, 17, 18, puis avons ‘perdu’ (contre) deux (aigles). Alors oui, je veux dire, je veux frapper une planche et faire la moue. tout comme Jon Rahm l’a fait mais, vous savez, c’est comme ça. Agissez comme un enfant. Mais nous sommes des adultes. Nous passons à autre chose. »

Koepka a de nouveau fait allusion à ce sujet lorsqu’on lui a demandé ce que les États-Unis devaient faire samedi pour revenir dans le match.

Jon Rahm a contribué à l'aigle pour remporter le 16e et égaliser le match vendredi après-midi

Il a déclaré : « Honnêtement, tout ira bien. Nous sommes tous des adultes, nous agissons comme des adultes. Tout ira bien. Je dois juste jouer et voir où cela vous mène. Continuez à vous battre. Vous on ne sait jamais ce qui va se passer. (Nous avons) encore une longue journée demain.

« Je suppose que c’est juste une question d’élan, mais nous devons sortir dès la première séance et bien jouer, c’est sûr. »

Le capitaine européen Luke Donald a été interrogé sur les commentaires de Rahm mais n’a pas donné d’opinion.

« Je n’ai certainement rien vu de tout cela », a déclaré Donald. « Jon [Rahm] était un grand système de soutien pour Nicolai [Hojgaard] aujourd’hui. Jon est une personne passionnée, mais je ne l’ai pas vu agir autrement. »

Luke Donald a salué la performance de son équipe lors de la première journée de la Ryder Cup, qui a remporté cinq matchs en quatuor et en fourballs.

Le skipper américain Zach Johnson a ajouté : « Je ne sais pas à quoi cela fait référence. Je suis sûr que Brooks [Koepka] est frustré comme nous le sommes tous les 18 aujourd’hui et le résultat. »

L’équipe américaine touchée par la maladie ?

Johnson était réticent à entrer dans les détails sur les spécificités de la maladie affectant son équipe, mais lorsqu’il a été insisté sur le sujet, le capitaine américain a admis que cela avait eu un impact sur certaines de ses prises de décision.

« Nous avons des imprévus et des choses de cette nature en fonction de beaucoup de choses », a-t-il déclaré. « Je dirais que nous aimerions que tout soit prévu bien à l’avance, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler et nous essayons de contrôler ce qui est contrôlable dans notre salle d’équipe, et j’en resterai là.

« Il y a eu des imprévus avec lesquels nous avons dû faire face, ce qui est vraiment regrettable, du point de vue de la santé. Ce n’est pas une excuse car nous avons de la profondeur, mais je dirai simplement que je suis reconnaissant d’avoir un médecin d’équipe.

Viktor Hovland a réalisé des clichés époustouflants avant d'associer Ludvig Aberg à une victoire 4&3 contre Max Homa et Brian Harman.

« C’est un peu répandu, les cadets, les joueurs. C’est comme ça. Mais ce n’est rien de plus. Les gars se battent et jouent malgré tout. Nous avons des embouteillages et quelques signes de choses malheureuses.

« C’est un de ceux où parfois l’énergie est probablement un peu faible, mais la capacité et l’envie de sortir et de jouer sont toujours là. Cela s’est répandu dans mon équipe. »

