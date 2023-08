Ryder Cup 2023 : qui est en lice pour l’équipe européenne alors que le temps presse pour impressionner ? | Nouvelles du golf

Nous examinons de plus près qui rejoindra Rory McIlroy et Jon Rahm à Rome pour Team Europe

La saison du DP World Tour reprend cette semaine à l’ISPS Handa World Invitational, le temps presse pour que les joueurs tentent de se qualifier pour l’équipe européenne de la Ryder Cup.

Cet événement innovant, co-sanctionné par le DP World Tour, le LPGA Tour et le Ladies European Tour, voit des hommes et des femmes jouer sur les mêmes parcours en même temps, le tournoi étant l’un des trois événements restants dans la campagne de qualification pour la Ryder Cup.

Le D+D Real Czech Masters la semaine suivante et l’Omega European Masters du 31 août au 3 septembre sont les seuls autres tournois du DP World Tour où des points de la Ryder Cup sont proposés, le capitaine Luke Donald nommant ensuite les choix de son capitaine le 4 septembre.

Rory McIlroy dit que la Ryder Cup est désormais son objectif principal après ce qu'il décrit comme une semaine « oubliable » à l'Open

Les trois meilleurs joueurs de la liste européenne des points et les trois suivants disponibles sur la liste mondiale des points se qualifieront automatiquement pour figurer au Marco Simone GC du 30 septembre au 2 octobre, en direct sur Sky Sports, les six sélections de Donald complétant ensuite la ligne de Team Europe. en haut.

championne des maîtres Jon Rahm et quadruple grand vainqueur Rory Mc Ilroy détiennent déjà un inattaquable au classement et joueront tous les deux des rôles clés pour Donald’s à Rome, mais de nombreux joueurs sont toujours en lice pour la dernière place sur la liste des points européens.

Retour sur le meilleur du troisième tour palpitant de Jon Rahm qui l'a mis en lice à l'Open

Robert MacIntyre est passé à la troisième place après avoir terminé deuxième derrière McIlroy au Genesis Scottish Open, après une quatrième égalité au Made in Himmerland la semaine précédente, l’Écossais envisageant de faire ses débuts à la Ryder Cup sur le site où il a remporté le DS Automobiles Italian Ouvert en septembre dernier.

MacIntyre détient une mince avance de 90 points sur l’Allemagne Yannick Paulqui a été dans les places de qualification automatique pendant une grande partie de l’année après avoir remporté l’Open de golf de Majorque en octobre dernier et enregistré cinq top-10 sur le DP World Tour en 2023.

Adrien Meronk a remporté l’Open d’Italie en mai et reste fermement en lice pour devenir le premier joueur polonais de la Ryder Cup de l’histoire, actuellement à 129 points de MacIntyre à la cinquième place, tandis que Tommy Fleetwood occupe la cinquième place mais est actuellement sur le point de se qualifier via la liste des points mondiaux.

Tommy Fleetwood réussit un long putt avec un birdie pour déclencher son dernier tour à l'Open

Vainqueur du championnat HSBC d’Abu Dhabi Victor Pérez est sixième et rejoint MacIntyre et Adrien Otaegui (neuvième) en vedette cette semaine en Irlande du Nord pour tenter de monter au classement de la Ryder Cup.

Rasmus Hojgaard et Shane Lowry sont les autres joueurs actuellement dans le top 10 et joueront tous les deux la semaine suivante en Suisse, tandis que Jordan Smith (12e), Jorge Campillo (13e), Joost Luiten (14e) et le vainqueur 2018 Thorbjorn Olesen (16e) auront besoin d’une grande finition à la campagne de qualification dans les semaines à venir s’ils veulent obtenir une place tardive.

Le légendaire entraîneur de golf Pete Cowen affirme que Padraig Harrington, 51 ans, mérite une place dans l'équipe européenne avant la Ryder Cup à Rome et révèle que la puissance accrue l'a récemment aidé à améliorer son jeu.

Qu’en est-il de la liste des points mondiaux ?

Les deux éliminatoires FedExCup restantes – le championnat BMW de cette semaine et le championnat du circuit de fin de saison du 24 au 27 août, sont les deux derniers tournois du PGA Tour pour les joueurs européens à se qualifier via la liste des points mondiaux.

Le capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald, explique pourquoi l'Open est une semaine très importante pour lui alors qu'il discute des plans avec les joueurs et admet que le tournoi est dans son esprit 24h/24 et 7j/7

Rahm et McIlroy occupent également les deux premières places de cette liste, tandis que Victor Hovland, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hattonet Tommy Fleetwood sont les suivants.

Sepp Straka, Shane Lowry, Justin Rose et Adrien Meronk puis complétez le top 10, mais avec Lowry manquant les éliminatoires de la FedExCup, Straka et Rose peuvent faire un vrai jeu pour conclure leur place à Rome.

