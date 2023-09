Ryder Cup 2023 : programme télévisé d’aujourd’hui, comment regarder et diffuser tout le golf depuis n’importe où

Voir à Maintenant Maintenant Regardez la Ryder Cup au Royaume-Uni pour 35 £ Voir sur TSN TSN Plus Regardez la Ryder Cup 2023 au Canada pour 20 $ CA par mois

Le Marco Simone Golf and Country Club de Rome, spécialement construit à cet effet, accueille ce week-end le plus grand tournoi de golf, alors que l’équipe européenne affronte l’équipe américaine lors de la Ryder Cup 2023.

Le capitaine de l’équipe européenne, Luke Donald, espère que son équipe pourra maintenir un record qui l’a vu invaincu à domicile depuis 30 ans.

Cherchant à mettre fin à leur hoodoo à l’extérieur, les Américains chercheront à défendre le titre qu’ils ont remporté de manière convaincante à Whistling Straits dans le Wisconsin en 2021, où ils ont remporté une victoire record de 19-9.

Dirigée par Zach Johnson, l’équipe américaine compte un effectif de 12 hommes comprenant Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Patrick Cantlay, Collin Morikawa et Jordan Spieth. Même si la partie européenne est privée d’un certain nombre de piliers expérimentés en raison de leur implication dans la tournée controversée séparatiste LIV, les hôtes peuvent toujours faire appel à de grands noms tels que Rory McIlroy, Jon Rahm, Justin Rose et Shane Lowry.

Continuez à lire pour découvrir les meilleurs services de streaming TV en direct à utiliser pour regarder chaque jour du tournoi en direct où que vous soyez dans le monde.

Quel est le programme télé américain de la Ryder Cup 2023 ? La couverture télévisée linéaire de la Ryder Cup aux États-Unis est partagée entre NBC et USA Network. Cela signifie que la couverture sera également disponible pour regarder en ligne via le service de streaming Peacock. Une couverture en direct sera également disponible via le site Web et l’application officiels de la Ryder Cup. Voici le programme télé complet (toutes les heures HE) : Vendredi 29 septembre :

Séance 1 (quatuors) : 1h35

Séance 2 (quatre balles) : 6h25 Couverture TV en direct : de 1h30 à 12h sur USA Network.

Diffusion en direct en ligne : de 1h30 à 12h sur Peacock et RyderCup.com. Samedi 31 septembre :

Séance 1 (quatuors) : 1h35

Séance 2 (quatre balles) : 6h25 Couverture TV en direct : 1h30-3h sur USA Network puis 3h-12h sur NBC.

Diffusion en direct en ligne : de 1h30 à 12h sur Peacock et RyderCup.com. Dimanche 1er octobre :

Simple: 5h35 Couverture TV en direct : de 5h30 à 13h sur NBC.

Diffusion en direct en ligne : de 5h30 à 13h sur Peacock et RyderCup.com.

Comment regarder la Ryder Cup 2023 en ligne de n’importe où en utilisant un VPN Si vous ne parvenez pas à regarder le tournoi localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder la Ryder Cup – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse en chiffrant votre trafic. C’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire. de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au tournoi. Ainsi, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a attribué une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre choix des éditeurs, ExpressVPN, facilitent grandement cette opération. L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées. Vous recherchez d’autres options ? N’oubliez pas de consulter certaines des autres offres VPN intéressantes en cours en ce moment.

Diffusez en direct la Ryder Cup 2023 aux États-Unis

La couverture télévisée linéaire aux États-Unis est assurée sur NBC et USA Network, tandis que le service de streaming Peacock propose également la même couverture complète de l’ensemble du tournoi.

James Martin/CNET Peacock propose deux forfaits Premium. Le forfait Premium financé par la publicité coûte 6 $ par mois et le forfait Premium sans publicité coûte 12 $ par mois. Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre forfait Premium pour regarder la Ryder Cup. Lisez notre critique de Paon.

Diffusez en direct la Ryder Cup au Royaume-Uni

Les fans de golf au Royaume-Uni peuvent regarder la Ryder Cup 2023 en direct sur Sky Sports. Le tournoi sera diffusé sur ses chaînes Sky Sports Golf et Main Event avec une couverture commençant à 6 heures du matin BST chaque jour. Il convient également de noter que la chaîne gratuite BBC1 diffusera également des moments forts en soirée pendant les trois jours du tournoi, qui seront disponibles en streaming via BBC iPlayer.

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder la Ryder Cup sur Sky Sports Golf, avec une couverture étendue des matchs de chaque jour. Les abonnés peuvent également diffuser l’action via l’application Sky Go. La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) propose un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez obtenir une journée d’accès pour 12 £ (peut-être juste pour le tour final) ou souscrire à un forfait mensuel à partir de 35 £ par mois pour regarder les quatre jours du tournoi.

Diffusez en direct la Ryder Cup au Canada

La couverture en direct du Ryder 2023 sera disponible au Canada via TSN1, qui diffusera l’action des matchs de samedi et dimanche. La couverture commence à 3 h HE, 12 h HP et se poursuit jusqu’à 12 h HE, 9 h HP le samedi. L’émission de dimanche sera quant à elle diffusée sur TSN5 et se déroulera de 5 h 30 HE, 2 h 30 HP jusqu’à 13 h HE, 10 h HP.

Les coupeurs de cordon peuvent regarder via le service de streaming du réseau TSN Plus.

TSN Plus est un nouveau service de streaming direct offrant une couverture exclusive de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, des matchs de la NFL, de la F1, du Nascar et des tournois de tennis du Grand Chelem. Idéal pour les coupeurs de cordon, le service est au prix de 20 $ CA par mois ou 200 $ CA par an.

Diffusez en direct la Ryder Cup en Australie



La Ryder Cup peut être regardée Down Under sur Fox Sports via Foxtel. Si vous n’êtes pas abonné à Fox, votre meilleure option est de vous inscrire au service de streaming Kayo Sports. La couverture démarre à 15h30 AEST pour chaque jour du tournoi.

Un abonnement Kayo Sports commence à 25 AU$ par mois et vous permet de diffuser sur un seul écran, tandis que son niveau Premium coûte 35 AU$ par mois pour un visionnage simultané sur jusqu’à trois appareils. Le service vous donne accès à un large éventail de sports, notamment la F1, la LNR, la NFL, la LNH et la MLB, et il n’y a aucun contrat de blocage. Mieux encore, si vous êtes un nouveau client, vous pouvez profiter d’un essai gratuit d’une semaine avec Kayo Sports.

