Ryder Cup 2023 : où les États-Unis ont-ils mal tourné à Rome alors que l’Europe prolonge sa séquence de victoires à domicile ? | Actualités golfiques

Le capitaine de l’équipe américaine, Zach Johnson, donne sa réaction après que son équipe ait perdu la Ryder Cup face à l’équipe européenne.

L’attente continue pour Team USA.

Ce n’est pas depuis 1993 au Belfry que l’Amérique a remporté une Ryder Cup sur le sol européen, avec une défaite 16,5-11,5 à Rome cette semaine, les condamnant à une septième défaite consécutive sur la route.

Alors, où est-ce que ça s’est mal passé pour l’équipe de Zach Johnson chez Marco Simone ?

Impréparation

Alors que chaque membre de l’équipe européenne a pris le départ au BMW PGA Championship à Wentworth plus tôt ce mois-ci, neuf des douze américains n’avaient pas goûté à un golf de compétition depuis le Tour Championship de fin de saison à Atlanta fin août.

Seuls Justin Thomas et Max Homa – ce dernier étant devenu le meilleur marqueur des États-Unis à Rome avec 3,5 sur cinq – avaient joué sur le PGA Tour le mois dernier, tandis que Brooks Koepka figurait sur le circuit LIV Golf une semaine avant le Ryder. Tasse.

Le skipper américain Johnson a réfuté l’idée selon laquelle ses hommes n’étaient pas assez cuits, déclarant lors de sa conférence de presse d’après-événement : « Il y a quelque chose à dire sur le repos, la récupération et la mise en place de votre jeu dans une position où vous pouvez rivaliser. Ces gars-là ont gagné beaucoup de tournois de golf avec semaines de congé.

« Je pourrais réfléchir à certains changements que j’aurais peut-être pu faire ou nuancer ou modifier ou autre. [but] Je ne vais pas négliger la préparation de ces gars-là. Que ce soit à la maison ou ici, je sais qu’ils travaillaient d’arrache-pied pour conserver et ramener la coupe à la maison. »

Cependant, Paul McGinley, qui a mené l’Europe à la gloire de la Ryder Cup à Gleneagles en 2014, a estimé que l’équipe américaine manquait d’un « avantage compétitif », déclarant : « À Paris en 2018, l’Amérique était sur-golfée et blasée. Cette fois, c’était le contraire, les joueurs n’avaient pas joué depuis des semaines. J’ai seulement commencé à voir des tirs venant des États-Unis samedi après-midi, mais à ce moment-là, le cheval s’était enfui. L’Europe était hors de vue. »

Sir Nick Faldo a également déclaré qu’il n’y avait « aucune chance » que les joueurs américains se lancent dans un tournoi majeur sans avoir joué pendant si longtemps et Jordan Spieth a déclaré personnellement qu’un repos aussi long n’était pas idéal.

« Si c’était plus serré pour notre Championnat du TOUR et/ou même si c’était plus tard et que nous avions plus d’opportunités de nous reposer un peu et de jouer davantage un événement ou quelque chose comme ça, alors ça aide un peu. »

Les choix des capitaines de Johnson

Les sourcils se sont levés lorsque Johnson a annoncé ses sélections wildcard pour la Ryder Cup, Justin Thomas ayant obtenu un poste malgré son échec à se qualifier pour les séries éliminatoires de la FedExCup, ratant le cut dans trois tournois majeurs (Masters, US Open, Open Championship) et terminant à égalité au 65e rang. autre.

Thomas a récolté 1,5 point en Italie, le rendement le plus élevé parmi les six choix de Johnson aux côtés de Koepka, avec Collin Morikawa, Sam Burns et Spieth obtenant un seul point et Rickie Fowler absolument nul, même si ce dernier luttait contre la maladie.

Parmi ceux négligés par Johnson se trouvait Lucas Glover, les victoires consécutives du joueur de 43 ans au championnat Wyndham et au championnat FedEx St Jude en août n’étant pas suffisantes pour lui valoir une convocation. Le trio LIV Dustin Johnson, Bryson DeChambeau et Talor Gooch a également manqué.

Dustin Johnson a réussi cinq points sur cinq lorsque les États-Unis ont démoli l’Europe 19-9 à Whistling Straits en 2021, DeChambeau a remporté deux des trois derniers événements LIV et a tiré un 58 dans l’un d’eux, tandis que Gooch est triple champion du LIV. Ligue en 2023.

Faldo a déclaré : « Johnson a pris un risque avec ses six choix. Ce sont de grands noms mais j’ai dit dès le début qu’ils étaient tous chauds et froids. Il a laissé de côté Glover qui venait de remporter deux tournois, donc je suis sûr qu’il souffre. à ce sujet. »

Les appariements

« J’ai peut-être pris de mauvaises décisions… J’y réfléchirai à un moment donné », a déclaré le capitaine Johnson à Sky Sports peu de temps après que Tommy Fleetwood ait remporté la Ryder Cup pour l’équipe Europe.

Johnson n’a pas tardé à féliciter ses 12 joueurs, mais les « mauvaises décisions » qu’il a mentionnées concernent peut-être la façon dont il les a jumelés, les États-Unis ne gérant que 5,5 des 16 points disponibles en fourballs et en foursomes. Les Foursomes ont été un désastre complet pour l’Amérique. Ils ont été battus 7-1.

C’était un peu étrange de voir Burns, la recrue de la Ryder Cup, participer au premier match de toute la compétition – celui que lui et Scottie Scheffler ont perdu 4&3 contre Jon Rahm et Tyrrell Hatton. C’était peut-être encore plus étrange de voir Koepka, Thomas et Spieth ne pas être utilisés du tout avant les quatre balles de l’après-midi.

Koepka a été l’un des joueurs d’armes à feu de 2023, remportant le troisième championnat PGA de sa carrière en mai après avoir terminé deuxième au Masters en avril, tandis que Thomas et Spieth devaient constituer un duo clé pour Johnson après s’être déjà associés aux Ryder Cups. et Coupes des Présidents.

Excès de confiance, maladie ou manque de moral d’équipe ?

Nous ne saurons peut-être jamais si l’une de ces choses a joué un rôle dans la défaite de l’équipe américaine, mais Dame Laura Davies de Sky Sports s’est demandé si l’équipe à l’extérieur s’attendait à une victoire facile après avoir complètement dominé l’Europe dans le Wisconsin il y a deux ans. « Peut-être parce qu’ils ont gagné si facilement à Whistling Straits, ils ont pensé que ce serait un jeu d’enfant de remporter à nouveau le trophée », a-t-elle déclaré.

Faldo a ajouté : « Je ne sais pas si l’Amérique pensait pouvoir valser ici parce qu’elle est plus grande et plus forte, mais elle a reçu un choc désagréable. L’Europe était préparée physiquement, techniquement et mentalement. Elle était prête. »

Johnson et ses joueurs ont également insisté sur le fait que cette équipe américaine était soudée, malgré les rumeurs selon lesquelles tout n’allait pas bien dans le camp. La ligne de conduite de l’équipe a été que la décision de Patrick Cantlay de ne pas porter de chapeau n’a pas été prise parce qu’il s’opposait au fait que les joueurs ne soient pas payés pour ce tournoi, mais simplement parce qu’il ne parvenait pas à trouver une casquette qui lui convenait.

Peut-être que le ressentiment a été exagéré, mais vous sentez que les relations plus naturelles qui semblent exister du côté européen ont été cruciales dans le succès de leurs quatuors.

Le skipper Luke Donald a choisi de commencer avec ce format dans l’espoir d’un « départ rapide » et, bon sang, il en a obtenu un, l’équipe locale remportant la matinée d’ouverture 4-0.

Le capitaine américain Johnson a déclaré après le spectacle d’horreur du premier jour de son équipe que la maladie avait été un facteur, voire une excuse. « Nous combattons les choses en interne. Cela se transmet un peu, les cadets, les joueurs. Je suis reconnaissant que nous ayons un médecin d’équipe.

« En fin de compte, nous avons dû faire face à des imprévus, ce qui est vraiment regrettable, en termes de santé. C’est l’un de ceux où parfois l’énergie est probablement un peu faible, mais la capacité et le désir de sortir et jouer est toujours là.

L’Europe était trop belle

C’est la principale raison pour laquelle les États-Unis ont perdu la Ryder Cup. Même s’il y a eu des luttes intestines, des maladies, un manque de golf compétitif et des duos médiocres, même si l’absence de victoire à l’étranger pendant 30 ans a pesé lourdement sur eux, l’Amérique a finalement été époustouflée par le meilleur camp.

McIlroy, Rahm et Viktor Hovland ont montré exactement pourquoi ils occupent une place si élevée dans le classement mondial, remportant respectivement quatre, 3,5 et trois points pour mener l’Europe vers la victoire, tandis que chaque joueur a contribué au moins un demi-point au total de 16,5.

Les Ryder Cups à domicile semblent apporter le meilleur de l’Europe et pour McIlroy, l’événement ne peut être surpassé par rien d’autre dans le jeu.

« Je ne suis ému par aucun autre événement en dehors de celui-ci. C’est vraiment le meilleur événement de golf sans exception. Tout garçon ou toute fille aspirant à jouer au golf, c’est le summum.

« C’est le meilleur et j’espère que tous les grands golfeurs pourront vivre ce que nous vivons en ce moment. »

L’équipe américaine espère en faire l’expérience à New York en 2025, effaçant les erreurs et les souvenirs d’une autre visite infructueuse en Europe.

