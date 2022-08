Ryder Cup 2023 : Luke Donald nommé successeur d’Henrik Stenson au poste de capitaine de l’équipe Europe en Italie | Nouvelles du golf

Luke Donald sera le capitaine de l’équipe européenne de la Ryder Cup 2023

Luke Donald a été confirmé comme remplaçant d’Henrik Stenson pour diriger l’équipe européenne de la Ryder Cup 2023 en Italie.

Stenson a été initialement nommé capitaine de la Ryder Cup en mars, avant d’être démis de ses fonctions le mois dernier après avoir choisi de rejoindre plusieurs de ses anciens coéquipiers de la Ryder Cup en s’inscrivant à la LIV Golf Invitational Series soutenue par l’Arabie saoudite.

Donald a fait partie de quatre équipes gagnantes de la Ryder Cup et a été vice-capitaine lors des deux dernières éditions du concours biennal, l’ancien numéro 1 mondial étant désormais chargé d’essayer de regagner le trophée pour l’Europe à domicile.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Marco Simone Golf and Country Club, à la périphérie de Rome, accueillera l’événement du 29 septembre au 1er octobre de l’année prochaine, en direct sur la chaîne dédiée à la Ryder Cup de Sky Sports, où l’Europe cherchera à venger sa défaite record de 19-9 à Whistling Straits en 2020.

Pourquoi Stenson a-t-il été limogé ?

Stenson a été nommé capitaine de la Ryder Cup le 15 mars, mais le mandat du Suédois n’a duré que 127 jours avant que sa décision de rejoindre LIV Golf ne signifie qu’il a été démis de ses fonctions avec effet immédiat.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Henrik Stenson dit qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour conserver son titre de capitaine de la Ryder Cup, avant d’en être dépouillé avant de rejoindre la série LIV Golf. Henrik Stenson dit qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour conserver son titre de capitaine de la Ryder Cup, avant d’en être dépouillé avant de rejoindre la série LIV Golf.

Le champion de l’Open 2016 avait espéré pouvoir continuer à occuper ce poste tout en jouant dans les événements LIV, mais une rencontre avec les responsables de la Ryder Cup Europe a clairement indiqué que ce n’était pas acceptable.

Ryder Cup Europe a déclaré dans un communiqué le mois dernier : « À la lumière des décisions prises par Henrik concernant sa situation personnelle, il est devenu clair qu’il ne sera pas en mesure de remplir certaines obligations contractuelles envers Ryder Cup Europe auxquelles il s’était engagé auparavant. à son annonce en tant que Capitaine le mardi 15 mars 2022, et il ne lui est donc pas possible de continuer dans le rôle de Capitaine.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Padraig Harrington dit qu’il est déçu qu’Henrik Stenson n’ait pas attendu après la Ryder Cup de l’année prochaine pour rejoindre les LIV Golf Invitational Series. Padraig Harrington dit qu’il est déçu qu’Henrik Stenson n’ait pas attendu après la Ryder Cup de l’année prochaine pour rejoindre les LIV Golf Invitational Series.

Stenson a ensuite fait une fouille légère à son licenciement après avoir fait un début gagnant dans sa carrière de LIV Golf à Bedminster, plaisantant en disant qu’il “jouait comme un capitaine” lorsqu’il était interviewé après sa victoire.

Qui d’autre était à l’étude ?

Thomas Bjorn avait déjà été nommé l’un des vice-capitaines de Stenson, après avoir mené l’Europe à la victoire de manière impressionnante au Golf National en 2018.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ian Poulter et Lee Westwood disent qu’ils ne sont pas sûrs de leur statut de joueur à la Ryder Cup, mais qu’ils n’ont reçu aucune correspondance, bien au contraire. Ian Poulter et Lee Westwood disent qu’ils ne sont pas sûrs de leur statut de joueur à la Ryder Cup, mais qu’ils n’ont reçu aucune correspondance, bien au contraire.

L’Écossais Paul Lawrie a déclaré le mois dernier sur les réseaux sociaux que son nom n’avait “jamais été sorti du chapeau” pour être considéré comme capitaine et a déclaré Sky Sports Nouvelles: “Je reste attaché au Tour et je n’aimerais rien de plus que d’être le prochain capitaine de la Ryder Cup. Si j’en avais l’opportunité, je le verrais comme l’un des moments forts de ma carrière”.

Edoardo Molinari était déjà un membre confirmé de l’équipe de coulisses de Stenson, avant que la Ryder Cup ne se rende en Italie pour la première fois, tandis que Robert Karlsson était une autre possibilité ayant été vice-capitaine des deux équipes européennes précédentes.

Zach Johnson est le capitaine des États-Unis pour leur défense, succédant à Steve Stricker dans le rôle, le double vainqueur majeur confirmant déjà que les joueurs américains participant à la série LIV Golf ne seront pas éligibles pour représenter l’équipe américaine.