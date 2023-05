Ryder Cup 2023 : Luke Donald exclut « l’accord du capitaine » avec Zach Johnson sur les sélections LIV | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Luke Donald dit qu’il ne peut regarder que les joueurs dont il dispose en raison des restrictions LIV

Luke Donald a exclu toute possibilité d’un « accord du capitaine » avec Zach Johnson sur la façon dont les deux équipes peuvent intégrer des joueurs LIV dans leurs équipes de la Ryder Cup.

Les piliers européens Sergio Garcia, Ian Poulter, Lee Westwood et Henrik Stenson ont tous démissionné du DP World Tour, à la suite de nouvelles sanctions contre les joueurs qui ont participé aux événements LIV Golf sans autorisation, ce qui signifie qu’ils ne sont plus éligibles pour participer au concours biennal.

Les joueurs de LIV peuvent toujours représenter Team Europe à Rome en septembre, à condition qu’ils restent membres du DP World Tour, tandis que la PGA of America – qui contrôle l’éligibilité à Team USA – a maintenu ceux qui ont démissionné du PGA Tour toujours éligibles pour le concours de cette année.

« Je pense qu’en termes de ce que fait Zach et de ses options, je pense que c’est un peu sa décision », a déclaré Donald lors de sa conférence de presse avant le championnat PGA. « Que les joueurs de LIV jouent dans son équipe, encore une fois, je ne lui en ai pas vraiment parlé en tant qu’accord des capitaines.

« N’oublions pas qu’il y a encore des joueurs LIV qui peuvent encore jouer dans mon équipe. Ils sont toujours éligibles s’ils sont membres du [DP World] Tour et sont nés en Europe. C’est encore une possibilité pour certains gars.

« Je pense que les sélections d’équipe devraient être assez séparées. Je suis en charge de l’équipe européenne et de ce qui est le mieux pour nous, et il est en charge de l’équipe américaine et de ce qui est le mieux pour lui. Je pense que c’est comme ça que ça devrait être. «

Les démissions du DP World Tour de certains des joueurs européens les plus titrés de l’histoire de la Ryder Cup les excluent également des futures éditions de l’événement, Donald se concentrant sur la constitution d’une équipe qui visera à regagner le trophée en Italie.

« C’est dommage qu’il y ait eu des démissions », a ajouté Donald. « Beaucoup de ces gars ont construit leur héritage autour des membres du DP World Tour et de leur participation et tout avec la Ryder Cup.

« En fin de compte, c’était leur décision, et malheureusement, ils ne sont plus sur la table maintenant à des fins de sélection pour moi.

« J’ai toujours essayé de me concentrer sur tous les joueurs qui, semaine après semaine, s’engagent à essayer de faire cette Ryder Cup, et cela n’a pas changé. Ma situation est ce qu’elle est. Je dois toujours prendre ce que j’ai devant moi et aller de l’avant. »

Qui impressionnera au PGA Championship ?

Donald aura probablement besoin de plusieurs débutants à la Ryder Cup pour compléter son équipe, l’Anglais – qui est sur le terrain pour le championnat PGA cette semaine – désireux de voir comment ses futurs recrues se comportent à Oak Hill et dans les autres majors.

« Je n’entrerai probablement pas dans les noms, mais je pense qu’il est toujours bon de voir comment les recrues potentielles se débrouillent dans les championnats majeurs », a expliqué Donald. « Il faut un autre état d’esprit, un autre genre de nerf.

Luke Donald a joué une ronde d’entraînement avec Rory McIlroy (photo) et Shane Lowry avant le championnat PGA

« Le défi est évidemment totalement différent de ce que vous joueriez semaine après semaine. De toute évidence, un peloton très fort cette semaine. Encore une fois, une bonne performance ici dans un tournoi majeur peut faire beaucoup.

« Il y a eu beaucoup de très bonnes recrues et de joueurs de la Ryder Cup qui n’ont peut-être pas non plus le meilleur record majeur. Ce n’est pas tout, mais je vais certainement surveiller de près le score. »

