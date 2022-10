Ryder Cup 2023: le capitaine de l’équipe européenne Luke Donald pense que son équipe est négligée, mais le skipper américain Zach Johnson n’est pas d’accord | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine européen Luke Donald pense que son équipe sera négligée contre les États-Unis à la Ryder Cup de l’année prochaine, bien que son homologue Zach Johnson soit en profond désaccord avec son évaluation.

Le capitaine européen Luke Donald pense que son équipe sera négligée contre les États-Unis à la Ryder Cup de l’année prochaine, bien que son homologue Zach Johnson soit en profond désaccord avec son évaluation.

Luke Donald et Zach Johnson pensent tous deux que leurs équipes seront les outsiders de la Ryder Cup de l’année prochaine.

L’Europe, qui sera dirigée par Donald, n’a pas perdu à domicile depuis trois décennies, tandis que Johnson tente de devenir le premier capitaine américain à gagner à l’extérieur depuis Tom Watson au Belfry en 1993.

La 44e Ryder Cup se tiendra au Marco Simone Golf and Country Club près de Rome à partir du 29 septembre.

L’équipe américaine a remporté une victoire record de 19-9 à Whistling Straits l’année dernière et tandis que Dustin Johnson, Bryson DeChambeau et Brooks Koepka ne sont pas éligibles après avoir rejoint LIV Golf, Johnson a un noyau de jeunes joueurs de classe mondiale à appeler et confirmé mardi. que Tiger Woods fera partie de l’équipe “dans une certaine mesure”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Donald et Johnson évitent de parler de LIV Golf en raison d’un manque de clarté actuel concernant la qualification pour la Ryder Cup Donald et Johnson évitent de parler de LIV Golf en raison d’un manque de clarté actuel concernant la qualification pour la Ryder Cup

Le n ° 1 mondial Scottie Scheffler, les autres grands vainqueurs Justin Thomas, Jordan Spieth et Collin Morikawa et le champion olympique Xander Schauffele faisaient tous partie de l’équipe victorieuse de la Coupe des présidents le mois dernier, Spieth et Thomas remportant ensemble leurs quatre matchs.

“Je pense qu’être à la maison vaut certainement quelque chose, on le voit dans tous les sports, mais nous allons sans aucun doute affronter un adversaire très, très fort”, a déclaré Donald lors d’une conférence de presse à Rome.

“Je pense que l’équipe américaine de la Coupe des présidents était la plus forte qu’elle ait jamais été sur le papier. Ils ont des joueurs phénoménaux qui semblent difficiles à battre, des gars comme Schauffele et (Patrick) Cantlay, Justin et Jordan.

“Ces gars ont des records de victoires au nord de 80%, donc ça va être un défi difficile. Je m’attends à ce que nous soyons des outsiders malgré ce pourcentage de victoires à domicile au cours des 30 dernières années.”

Donald était du côté des vainqueurs lors de ses quatre apparitions à la Ryder Cup en tant que joueur et était également vice-capitaine de Thomas Bjorn pour la victoire de 2018 à Paris.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le DP World Tour a annoncé la Hero Cup, un nouveau concours de match play par équipe visant à donner aux joueurs européens une expérience dans le format avant de futures apparitions potentielles à la Ryder Cup Le DP World Tour a annoncé la Hero Cup, un nouveau concours de match play par équipe visant à donner aux joueurs européens une expérience dans le format avant de futures apparitions potentielles à la Ryder Cup

Les rebelles LIV sont éligibles, mais il est peu probable que Donald fasse appel à eux tous

Le premier goût de la défaite du joueur de 44 ans est venu dans le même rôle sous Padraig Harrington à Whistling Straits, un concours qui a peut-être marqué les dernières apparitions des piliers Lee Westwood, Ian Poulter, Sergio Garcia, Paul Casey et Graeme McDowell.

Le quintette est actuellement éligible pour se qualifier pour l’équipe après que leurs suspensions pour avoir joué dans l’événement inaugural de LIV Golf ont été temporairement suspendues en appel, l’audience complète devant se tenir en février.

Mais il semble hautement improbable que Donald utilise l’un de ses six jokers contre les rebelles LIV, et l’ancien numéro 1 mondial a déclaré qu’il “ne pourrait pas être plus heureux” de la façon dont la course de qualification a commencé.

Shane Lowry a remporté l’événement d’ouverture, le championnat BMW PGA, devant Rory McIlroy et Jon Rahm, tandis que Robert MacIntyre a battu Matt Fitzpatrick lors d’un barrage pour l’Open d’Italie sur le site de la Ryder Cup du Marco Simone Golf and Country Club et de l’Italien Guido. Migliozzi a remporté l’Open de France.

“Bob MacIntyre et Guido, il y a quelques mois, avaient l’impression d’avoir un peu perdu leurs matchs, ils en ont parlé, et je pense que voir l’importance de la Ryder Cup et à quel point c’est motivant a quelque peu bouleversé leurs matchs”, dit Donald.

“Les voir gagner des tournois est formidable pour moi. C’est le début idéal.”

Tour de golf PGA en direct Vivre de

Tiger Woods jouera “dans une certaine mesure”

Johnson a eu son premier aperçu du site de la Ryder Cup lundi et pense que cela fournira un test physique sévère pour les joueurs et les caddies, un facteur qui ne favoriserait pas Woods suite aux blessures subies dans un accident de voiture l’année dernière.

Woods n’a concouru que trois fois en 2022 et s’est retiré du championnat US PGA après trois tours, mais le vainqueur majeur à 15 reprises fait clairement partie des plans de Johnson.

“Je ne sais pas s’il sera là l’année prochaine, mais il fera partie de cette équipe dans une certaine mesure. Il l’est déjà franchement”, a déclaré Johnson.

“Il adore la Ryder Cup. Il en a fait une priorité et veut en faire partie du mieux qu’il peut. De toute évidence, il a traversé certaines choses ces derniers temps qui rendent les choses difficiles, mais lui et moi serons en constante la communication.

“Il a de bonnes idées, est toujours positif, et la beauté de l’endroit où nous sommes en tant qu’équipe américaine est que nous avons de très bons jeunes qui participent maintenant à un niveau supérieur. Ce sont des enfants formidables et leur modèle sur le terrain de golf est tigre

Les bois.”