Ryder Cup 2023 : le capitaine américain Zach Johnson exclut de participer aux événements LIV avant le concours de Rome | Nouvelles du golf

Brooks Koepka (à droite) et Bryson DeChambeau (à gauche) sont parmi les joueurs de LIV à impressionner au championnat PGA

Zach Johnson dit qu’il serait « irresponsable » pour lui d’assister aux événements LIV dans le cadre de la préparation de la Ryder Cup et insiste sur le fait qu’il est « non pertinent » de discuter de la possibilité que des joueurs du circuit saoudien fassent partie de l’équipe américaine.

Les membres de LIV qui ont démissionné du DP World Tour ne sont pas éligibles pour concourir pour l’équipe européenne lors du concours biennal, tandis que ceux qui ont été bannis ou ont démissionné du PGA Tour peuvent toujours figurer dans l’équipe américaine.

Johnson a déclaré que l’idée que les joueurs de LIV fassent partie de l’équipe n’était « même pas un sujet de discussion » avant le championnat PGA, seulement pour être interrogé à nouveau sur la possibilité lorsque Brooks Koepka et Bryson DeChambeau sont entrés en lice à Oak Hill.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le capitaine américain de la Ryder Cup, Zach Johnson, a refusé d’être tiré au sort pour savoir s’il choisirait des joueurs de LIV Golf pour l’événement de cette année Le capitaine américain de la Ryder Cup, Zach Johnson, a refusé d’être tiré au sort pour savoir s’il choisirait des joueurs de LIV Golf pour l’événement de cette année

« Je pense qu’il est trop prématuré, franchement irresponsable, d’avoir même une quelconque opinion à ce sujet », a déclaré Johnson après son dernier tour à Rochester. « Je pense que vu où nous en sommes en ce moment, il y a beaucoup de points là-bas, n ° 1.

« No 2, vous avez un tas d’événements élevés. Tirez, No 3, si vous revenez sur l’histoire, il y a des noms en ce moment qui probablement sur les deux tournées que nous ne mentionnons même pas qui pourraient avoir une chance étant donné ce qui est devant nous.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Je n’ai même pas commencé à discuter des choix avec quiconque en qui j’ai confiance dans mon entourage, en particulier les vice-capitaines. J’ai l’impression qu’il n’est même pas pertinent d’en discuter. »

Johnson ne savait pas qu’une cinquième victoire majeure du leader de 54 trous, Koepka, le ferait entrer dans les places automatiques de son équipe à Rome, bien qu’il reçoive des statistiques des tournois LIV sur ses candidats potentiels.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Brooks Koepka dit qu’il ne se concentre pas sur les sélections de l’équipe américaine de la Ryder Cup, mais qu’il aimerait jouer pour le capitaine Zach Johnson s’il est choisi Brooks Koepka dit qu’il ne se concentre pas sur les sélections de l’équipe américaine de la Ryder Cup, mais qu’il aimerait jouer pour le capitaine Zach Johnson s’il est choisi

« Je n’ai aucune idée sur la base des chiffres, mais cela le voûterait [Koepka] considérablement », a déclaré Johnson. « Cela ferait grimper n’importe qui considérablement s’il s’agit d’un joueur américain. Je ne connais pas la science réelle derrière cela.

« Vous vous attendez à ce que j’aille aux événements LIV et que je sois spectateur. Je pense que le luxe d’être capitaine est que je suis toujours pertinent et répandu sur le PGA Tour et c’est là que mon statut tient, donc pour moi d’abandonner cela pour une semaine, d’où viendra la majeure partie de mes joueurs, serait irresponsable de ma part et extrêmement inapproprié. »

Championnat de golf PGA Vivre de

Il reste encore trois mois à la campagne de qualification, les six premiers du classement après le championnat BMW gagnant automatiquement leur place pour jouer au Marco Simone Golf Club, Johnson nommant ensuite les choix de son capitaine après le championnat du Tour la semaine suivante.

« Je pense que les difficultés pourraient venir », a ajouté Johnson. « Je pense juste qu’il y a tellement de golf. Honnêtement, cela ne me surprendrait pas s’il y avait un gars, comme je l’ai dit, sur l’une ou l’autre des tournées dont nous ne parlons pas parce que cela s’est produit tellement de fois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible S’exprimant avant le championnat PGA, Dustin Johnson a admis qu’il aimerait toujours jouer à la Ryder Cup de cette année, bien qu’il fasse partie de LIV Golf S’exprimant avant le championnat PGA, Dustin Johnson a admis qu’il aimerait toujours jouer à la Ryder Cup de cette année, bien qu’il fasse partie de LIV Golf

« Quand Scottie Scheffler est sorti de nulle part il y a deux ans ; Ryan Moore est sorti de nulle part en 2016 à cause de son jeu dans la dernière ligne droite. Qualité de jeu et forme relativement récentes à l’événement, que ce soit la Coupe, la Coupe des Présidents ou la Ryder Cup , s’est avéré être un facteur éprouvé.

« Les chevaux pour les cours sont un facteur éprouvé. Je n’en ai aucune idée. Cela pourrait être une décision vraiment simple et facile. Je ne veux pas avoir de notions ou de pressions erronées parce qu’il n’y a encore rien là-bas. Il y a tellement de choses fluidité et tant d’inconnu. »

Regardez la Ryder Cup en direct du 29 septembre au 1er octobre sur Sky Sports !