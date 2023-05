Ryder Cup 2023 : la victoire de Brooks Koepka au PGA Championship renforce les espoirs de qualification de l’équipe américaine | Nouvelles du golf

La victoire de Brooks Koepka au PGA Championship a renforcé ses espoirs de disputer la Ryder Cup en septembre

Brooks Koepka a fait une déclaration au capitaine de l’équipe américaine Zach Johnson et a augmenté la probabilité de participation de LIV à la Ryder Cup avec sa victoire au championnat PGA à Oak Hill.

Johnson a déclaré lors du deuxième tournoi majeur de l’année qu’il était « prématuré » de discuter de la perspective de joueurs de LIV dans son équipe pour Rome en septembre, bien qu’il ait maintenant cela comme une perspective réaliste après la victoire en deux coups de Koepka à Rochester dimanche.

Le joueur de 33 ans ne peut pas participer aux événements du PGA Tour depuis qu’il a rejoint le LIV l’été dernier, mais reste éligible pour la Ryder Cup en tant que membre de la PGA of America, les majors offrant à Koepka et aux joueurs du circuit saoudien la possibilité de gagner des points de qualification. .

Koepka a évoqué la perspective de faire une quatrième apparition consécutive à la Ryder Cup avant sa dernière victoire majeure, affirmant qu'il adorerait représenter l'équipe américaine, le triple vainqueur du championnat PGA ayant un plan pour se frayer un chemin.

Koepka a évoqué la perspective de faire une quatrième apparition consécutive à la Ryder Cup avant sa dernière victoire majeure, affirmant qu’il adorerait représenter l’équipe américaine, le triple vainqueur du championnat PGA ayant un plan pour se frayer un chemin.

« Si vous choisissez le deuxième, le premier, le premier, le premier, ce serait un peu difficile de ne pas (obtenir) un choix, n’est-ce pas? » dit Koepka. « Si vous allez gérer les affaires, j’ai l’impression que ça devrait aller. Je joue juste de mon mieux et je vois ce qui se passe à partir de là, mais j’aimerais jouer pour lui [Zach Johnson]. »

La victoire sur Scottie Scheffler et Viktor Hovland est son cinquième titre majeur et fait suite à sa deuxième place au Masters le mois dernier.

Les deux résultats ont parachuté l’ancien numéro 1 mondial à la deuxième place du classement des qualifications américaines pour la Ryder Cup.

Scheffler détient une avance considérable en tête du classement après avoir remporté six fois le PGA Tour au cours des 16 derniers mois, le n ° 1 mondial soutenant Koepka pour faire partie de l'équipe américaine même s'il manque la qualification automatique.

Scheffler détient une avance considérable en tête du classement après avoir remporté six fois le PGA Tour au cours des 16 derniers mois, le n ° 1 mondial soutenant Koepka pour faire partie de l’équipe américaine même s’il manque la qualification automatique.

« Je me fiche des tournées ou de quoi que ce soit du genre », a déclaré Scheffler. « Je veux gagner la Ryder Cup. C’est quelque chose dont nous avons parlé l’année dernière lorsque nous avons terminé, ou je suppose qu’il y a un an et demi maintenant. Nous voulons battre ces gars-là en Europe. Cela fait longtemps que nous n’avons pas battu eux.

« Quels que soient les 12 meilleurs gars qui forment une équipe complète, c’est différent des tournois individuels. Nous voulons une équipe de gars qui vont là-bas ensemble pour ramener la Coupe à la maison, et c’est tout ce qui m’importe vraiment. »

Koepka a 1 537 points d’avance sur Xander Schauffele, troisième. Max Homa, Patrick Cantlay et Cameron Young complètent actuellement le top six à trois mois de la campagne de qualification restante.

Xander Schauffele est troisième au classement de la Ryder Cup américaine, derrière Scottie Scheffler et Koepka

Les joueurs gagnent un point pour chaque 1 000 $ gagnés dans un événement du PGA Tour et deux points pour 1 000 $ gagnés dans les tournois majeurs, les six meilleurs joueurs du classement après le championnat BMW en août se qualifiant automatiquement pour l’équipe américaine.

Koepka et ses collègues de LIV n’auront plus que deux événements à impressionner et à ajouter à leur décompte de points, l’US Open du mois prochain et le 151e Open en juillet, Johnson nommant ensuite six choix de capitaine après le championnat du Tour avant la Ryder Cup qui se déroulera du Du 29 septembre au 1er octobre.

« Je pense qu’il est trop prématuré, franchement irresponsable, d’avoir même une quelconque opinion à ce sujet [picking LIV players] », a déclaré Johnson après son dernier tour à Rochester. « Je pense que compte tenu de la situation actuelle, il y a beaucoup de points là-bas, n ° 1.

Johnson dit qu’il est trop « prématuré » de parler de joueurs LIV susceptibles de faire partie de son équipe de la Ryder Cup

« Non 2, vous avez un tas d’événements élevés. Non 3, si vous revenez sur l’histoire, il y a probablement des noms en ce moment sur les deux tournées que nous ne mentionnons même pas qui pourraient avoir une chance compte tenu de ce qui nous attend.

« Je n’ai même pas commencé à discuter des choix avec quiconque en qui j’ai confiance dans mon entourage, en particulier les vice-capitaines. J’ai l’impression qu’il n’est même pas pertinent d’en discuter. »

Et l’équipe Europe ?

Les membres de LIV qui ont démissionné du DP World Tour ne sont pas éligibles pour concourir pour Team Europe dans le concours biennal, ce qui signifie que Sergio Garcia, Ian Poulter, Henrik Stenson et Lee Westwood – qui ont tous participé au concours 2021 à Whistling Straits – seront incapable de figurer.

Jon Rahm reste en tête à la fois de la liste des points européens et de la liste des points mondiaux malgré sa lutte pour une 50e place à égalité à Oak Hill, la victoire de l’Espagnol au Masters le mois dernier son sixième titre mondial en autant de mois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy revient sur sa septième place à égalité à Oak Hill Rory McIlroy revient sur sa septième place à égalité à Oak Hill

Rory Mc Ilroy a réduit l’écart avec le n ° 2 mondial dans les deux classements après avoir terminé la semaine à égalité au septième, tandis que le vainqueur du championnat HSBC d’Abu Dhabi Victor Pérez a déplacé Yannik Paul à la troisième place sur la liste des points européens après avoir remporté une part de 12e à Rochester.

Une deuxième place au championnat PGA pour Victor Hovland l’a fait monter de deux places à la troisième sur la liste mondiale des points, avec Tyrrell Hatton suivant au classement après s’être remis d’un 77e tour d’ouverture pour terminer la semaine en cinquième à égalité.

Matt Fitzpatrick détient la dernière place de qualification automatique dans l’état actuel des choses malgré une coupe manquée dans le deuxième majeur de l’année, Justin Rose et Shane Lowry se rapprochant du champion de l’US Open après avoir terminé respectivement neuvième et 12e à égalité.

Justin Rose fait pression pour une sélection automatique pour la Ryder Cup après avoir terminé parmi les 10 premiers au championnat PGA

Sepp Straka a terminé à égalité au septième rang – sa meilleure performance dans un majeur – pour se rapprocher des places de qualification, tandis qu’un top 20 majeur pour Tommy Fleetwood et une part de 40e d’Adrian Meronk leur ont donné plus de points dans leur effort pour figurer pour L’équipe européenne.

Les trois premiers sur la liste des points européens et les trois suivants disponibles sur la liste des points mondiaux après l’Omega European Masters en septembre seront automatiquement qualifiés, Luke Donald ayant alors six choix de capitaine pour compléter son équipe.

