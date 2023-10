Ryder Cup 2023 : Europe contre États-Unis, troisième journée en simple – en direct

il y a 30 mois 05h00 HAE Préambule

Hier matin, pendant quelques instants grisants, des chuchotements occasionnels se sont fait entendre à propos de l’Europe remporter la Ryder Cup 2023 Samedi. C’était, bien sûr, une absurdité flagrante – il aurait fallu deux sessions de bluewashing pour y parvenir – et tous les idiots arrogants ont été rapidement réprimés dans l’après-midi lorsque l’équipe américaine est revenue à l’équipe Europe avec vengeance. Maintenant, ce score…

Europe 10½-5½ États-Unis

… regards extrêmement prometteur pour l’Europe. Trois équipes ont déjà participé au simple du dimanche avec cette avance – les États-Unis en 1981 et l’Europe en 1987 et 1997 – et à chaque fois, elles ont remporté la Ryder Cup. Tout cela est de bon augure pour l’équipe de Luke Donald… sauf qu’à ces trois occasions, les États-Unis ont remporté confortablement la séance en simple, l’Europe a été battue en 1981 et a tout juste franchi la ligne d’arrivée en 1987 et 1997.

Cela étant, il est conseillé à ceux qui investissent en Europe d’acheter des ongles et de vendre des dents. Pendant ce temps, les États-Unis ont de bonnes raisons de rêver de réaliser le plus grand retour de l’histoire de la Ryder Cup, un retour qui, du moins statistiquement, mettrait dans l’ombre le miracle de Médine. Tout est prêt pour la mère, le père, la famille élargie et les choix du capitaine parmi tous les casse-estomac, alors ? Bien. Les départs des simples du dimanche sont ci-dessous (L’Europe d’abord, BST). On y va. C’est en marche!

10h35 : Jon Rahm contre Scottie Scheffler

10h47 : Viktor Hovland contre Collin Morikawa

10h59 : Justin Rose contre Patrick Cantlay

11h11 : Rory McIlroy contre Sam Burns

11h23 : Matt Fitzpatrick contre Max Homa

11h35 : Tyrrell Hatton contre Brian Harman

11h47 : Ludvig Aberg contre Brooks Koepka

11h59 : Sepp Straka contre Justin Thomas

12h11 : Nicolai Hojgaard contre Xander Schauffele

12h23 : Shane Lowry contre Jordan Spieth

12h35 : Tommy Fleetwood contre Rickie Fowler

12h47 : Robert MacIntyre contre Wyndham Clark