Ryder Cup 2023 : Europe contre États-Unis, deuxième journée – en direct

il y a 27 mois 01h00 HAE Préambule

L’Europe aborde la deuxième journée de la Ryder Cup 2023 en tête 6½-1½. Ils n’ont pris une telle avance qu’une seule fois dans l’histoire du tournoi lors de la première journée, en 2004, et ont ensuite gagné avec un score record d’Europe de 18½-9½. La seule fois où les États-Unis ont pris une telle avance lors de la première journée, ils ont gagné 21-11 en 1975. La situation difficile dans laquelle se trouvent les Américains n’est donc pas sans précédent, mais les présages ne sont pas bons non plus. Ils ont bien sûr les qualités nécessaires pour se frayer un chemin pour sortir de ce trou… même si l’Europe a également les qualités nécessaires pour faire encore plus mal aux tenants du titre. Tout dépend de cette séance à quatre du samedi matin, et voici les heures de départ (l’Europe d’abord, toutes les heures BST).

6h35 : Rory McIlroy et Tommy Fleetwood contre Justin Thomas et Jordan Spieth

6h50 : Viktor Hovland et Ludvig Aberg contre Scottie Scheffler et Brooks Koepka

7h05 : Shane Lowry et Sepp Straka contre Max Homa et Brian Harman

7h20 : Jon Rahm et Tyrrell Hatton contre Patrick Cantlay et Xander Schauffele

Une fois qu’ils seront sur le parcours, nous nous occuperons de nos affaires. C’est en marche!