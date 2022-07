Rybakina, née en Russie, triomphe à Wimbledon (VIDEO)

Еlеna Rybаkinа, qui représente le Kazakhstan, a survécu à Ons Jabeur lors de la finale féminine de Wimbledon samedi.

Еlеna Rybаkinа a remporté son premier titre du Grand Chelem après avoir battu Ons Jabeur lors de la finale féminine de Wimbledon devant une foule bondée sur le court central du All England Club de Londres samedi par un score de 3-6, 6-2, 6- 2.

Le joueur de 23 ans, né à Moscou, qui a représenté le Kazakhstan sur la scène mondiale au cours des dernières années, a commencé lentement contre la troisième tête de série Jabeur, mais a pris d’assaut les blocs dans les deuxième et troisième sets pour remporter une victoire complète soutenue. par sa vaste gamme de services puissants et un jeu court astucieux près du filet pour neutraliser toutes les menaces que son adversaire tunisien pourrait rassembler sur le tronçon.

Cette victoire fait d’elle la plus jeune gagnante de Wimbledon depuis 2011.

Elle n’a certainement pas tout eu à sa façon. Rybakina a commencé le plus lent des deux, avec Jabeur – qui tentait de devenir le premier vainqueur arabe d’un Grand Chelem – brisant le service de Rybakina à deux reprises, tout en montrant son incroyable capacité à placer des amortis juste au-dessus du filet et hors de portée de Rybakina. .

Mais c’est là que la domination de Jabeur s’est terminée.

Le moment où Elena Rybakina est devenue championne de Wimbledon ​👏​ #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/gVCU9oqxx5 – Wimbledon (@Wimbledon) 9 juillet 2022

Le voyage improbable de Rybakina vers la finale avait été basé sur un jeu de service étouffant qui a pris vie dans le deuxième set – mais plus que cela, elle a semblé apprendre ses leçons du premier set et a commencé à prédire quand, ou plus crucialement où, Jabeur opterait pour des lobs délicats au cours de la prochaine.

Le troisième a vu plus de la même chose. Jabeur a certainement eu ses moments, mais la chance souriait à Rybakina, avec plus d’un défi en sa faveur en fin de match. C’était son match maintenant, et tous ceux qui regardaient le savaient.

Jabeur n’a pas eu cette chance, utilisant sans succès le dernier des défis à la fin du troisième set alors que le match s’éloignait d’elle.

Lorsque la victoire est arrivée, Rybakina a levé un poing solitaire en l’air et est devenue la première Kazakhe à gagner lors d’un tournoi en simple du Grand Chelem, bien qu’elle soit née en Russie et qu’elle ait représenté son pays de naissance jusqu’à peu de temps avant son 20e anniversaire.

En effet, l’ironie d’un vainqueur né en Russie à Wimbledon au cours d’une année au cours de laquelle des joueurs de Russie et de Biélorussie sont bannis de la compétition est peut-être une qui n’aura été perdue pour aucun de ceux qui ont eu la chance d’être témoins de l’histoire dans un centre bondé. Court – sans parler de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, qui a été chargée d’attribuer à Rybakina son argenterie nouvellement acquise.

23 ans. Championne de Wibledon. 🇰🇿 Elena Rybakina, la plus jeune joueuse à soulever le Venus Rosewater Dish depuis 2011#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/U7C6GzFGQ8 – Wimbledon (@Wimbledon) 9 juillet 2022

“Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça” Croyez-le, Elena – vous êtes une championne de Wimbledon 🏆#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/2p4wPqwxLr – Wimbledon (@Wimbledon) 9 juillet 2022

“J’étais super nerveux avant le match, pendant le match et je suis content que ce soit fini pour être honnête. Vraiment, je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Je tiens à remercier la foule pour le soutien, c’était incroyable ces deux semaines“, a-t-elle déclaré par la suite.

“Mais je tiens également à féliciter Ons pour ce grand match et tout ce que vous avez accompli. Je pense que tu es une source d’inspiration pour tout le monde. Vous avez un jeu incroyable. Nous n’avons pas quelqu’un comme ça en tournée et c’est une joie de jouer contre vous. J’ai tellement couru que je ne pense plus avoir besoin de faire du fitness.

“Merci beaucoup. C’est juste une atmosphère incroyable. Merci.

“C’est vrai que je ne m’attendais pas à être dans la deuxième semaine d’un Grand Chelem à Wimbledon. Être un gagnant est tout simplement incroyable. Je n’ai pas les mots pour dire à quel point je suis heureux.

“Mais je ne serais pas là sans mon équipe bien sûr, alors je tiens à leur dire un grand merci. Je veux remercier mon entraîneur, mes sponsors, tout le monde. Le plus important ce sont mes parents bien sûr, ils ne sont pas là donc je suis vraiment désolé. Ma soeur est ici et c’est seulement la troisième fois qu’elle vient voir donc je suis contente qu’elle soit là. Sans mes parents, je ne serais certainement pas ici. Merci beaucoup à tous.”